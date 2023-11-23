Uzaydaki koşullar erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkiliyor

Yeni bir çalışma uzay çalışmalarındaki tehlikeyi ortaya çıkardı. NASA tarafından finanse edilen çalışma, uzaydaki koşullarının erkeklerin cinsel sağlığını tehdit ettiğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bir araştırma, uzaydaki koşullara uzun süre maruz kalmanın erkekleri erektil disfonksiyona daha yatkın hale getirebileceğini buldu.

Araştırma, farelerin derin uzayda bulunan eşdeğer dozda radyasyona maruz bırakılmasını içeriyordu. NASA tarafından finanse edilen araştırma, bir yıl sonra farelerde erektil dokuya giden kan akışının bozulduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları bunu derin uzay araştırmalarında dikkate alınması gereken yeni bir sağlık riski olarak tanımladılar.

Araştırmacılar, “Toplu olarak bu sonuçlar, astronotların Dünya’ya döndükten sonra cinsel sağlık süresinin geri kalanında erektil dokuların nörovasküler fonksiyonunun bozulabileceğini gösteriyor” dedi. Ayrıca antioksidan gibi ilaçların zamanında kullanılmasının işlev bozukluğunun giderilmesine yardımcı olabileceğini umduklarını belirttiler.

Florida Devlet Üniversitesi’nden Justin La Favor, “Önümüzdeki yıllarda uzaya insanlı görev planlanırken bu çalışma, astronotlarda cinsel sağlığın yakından izlenmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

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