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Bir polis şefinin isyanı ve o “kuş”

Sessiz sedasız bir paylaşım yaptı. Dedi ki: “Yine guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz.” Evet! Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, 15 Eylül'de yaptı bu paylaşımı ve “Guguk kuşu” vurgusu yaptı.

Bu kuş türünü ilk önce Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı gündeme getirdi ve aylar önce şu benzetmeyi yaptı: “FETÖ bence guguk kuşudur. Çok açıkgöz ve gaddar bir kuştur. Hiçbir zaman yuva yapmaz ve kuluçkaya yatmaz. Öyle bir kuş ki uçmayı öğrendiği gün yuvayı da dağıtıyor. FETÖ ancak böyle anlatılır.”

Peki… 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına atanan ve 2 Ağustos'taki son kararnameyle Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı görevine atanan Çorumlu bu paylaşımı neden yaptı?

Bunun sırrı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 5 Eylül'de yaptığı şu açıklamada gizli: “Bot hesapları takibimiz büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Son 90 günde Twitter üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29.31'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplarıydı. Bot hesapların paylaşımlarının yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.”

Emniyet ve yargı dünyasından kaynaklarım, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve örgütüne yönelik yapılan operasyonların ardından yurtdışı kaynaklı bazı gerçek kişilerin paylaşımları ve bu paylaşımları yayan “bot hesapların” harekete geçtiğini özellikle Fetullahçı yapılanmada yer alan isimlerin Mahmut Çorumlu gibi isimleri hedef tahtasına aldıklarını dile getirdi. Peki Çorumlu “guguk kuşu” derken başka neye işaret etti? Renklendirmeye!

Onu da açalım.

Bahçeli'nin uyarısı hâlâ gündemde

Tarih 3 Temmuz 2023…

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ‘şike kumpası'nın yıl dönümünde bunu dile getirdi. Yıldırım “Kripto olarak bazıları uykuda. Sanmayın ki FETÖ bitti. Yargıda başka kurumlarda başka tarikatların içindeler be uykudalar. Devleti ve herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi. Şu anda büyük tehlike var. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız” dedi.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin 11 Temmuz 2023'teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli şunları kaydetti: “Hâlâ FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı.”

Dört gün sonra… Özel Kuvvetler eski Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 15 Temmuz 2023'te katıldığı bir canlı yayında uyarıda bulundu: “3 yıl sonra neden konuşmaya karar verdim? Tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç aydır gözlemlediğimiz, emarelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensupları, mankurtlar beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum. Tarihi vicdan ve sorumluluk olarak farkındalık yaratmak için, şehit ve gazilerimizi anmak için program teklifinizi kabul ettim.”

Kaplan operasyonu üzerinden hesaplaşma

Şimdi bu üç açıklama ve Mahmut Çorumlu'nun paylaşımını ortak okuduğunuzda “Guguk Kuşu” tanımlaması da bir yerlere oturuyor. Hatta… Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyon- ki geç kalınmış ve başarılı operasyon- üzerinden emniyet-yargı-ordu üzerinden hesaplaşmaları olanların ve yeni dönemde “rol” almak isteyenlerin olduğunun altını çizmekte fayda var. Yoksa İçişleri Bakanı Yerlikaya neden “Bot hesapları takibimiz büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Son 90 günde Twitter üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29.31'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplarıydı. Bot hesapların paylaşımlarının yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi” desin. Ki Bakan da durumun farkında ve kurumunu koruyor!

14 Temmuz'da bu köşeden “Bahçeli'nin işaret ettiği kriptolar” başlıklı bir yazı almıştım ve Bahçeli'nin 11 Temmuz'da grup toplantısında yaptığı şu uyarıyı gündeme getirmiştim:

“… Hâlâ FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı… ”

Bahçeli'nin bu mesajı kime? 28 Mayıs sonrası yapılan atamalardan rahatsızlık mı var? Özellikle emniyet ve yargı ayağında ‘derin kuşkular' var ve Bahçeli de kuşku duyan isim! Bu soruların yanıtını tabii ki MHP lideri biliyor ama örgütün bazı tarikat-cemaat-sivil toplum örgütleri üzerinden emniyet, yargı, asker, mülkiye üzerinde ‘renklendirmeyle' yollarına devam ettikleri raporlarla mevcut.” O raporlardan birisini de yayımlamıştım: “FETÖ'nün iktidara karşı olan muhalifler, hükümet yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, ulusalcı, Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri içindeki gruplara girdiği tespit edilmiş. (Raporun adı: FETÖ silahlı terör örgütü Emniyet mahrem yapılanması/382 sayfa/2017)”

Mesele Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun “mesajı” değil, mesele daha “derin”.