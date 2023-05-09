Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Saldırının telefon trafiğine bakın

İçişleri Bakanlığı, MİT, bir gözaltının bile olmadığı Erzurum provokasyonuyla ilgili mutlaka ve mutlaka telefon trafiğine bakmalı. Kimin mi? Önce o gençler içindeki yetkili şahsın, sonra da Erzurum'un “efsane ülkücü” isimlerinden bir siyasetçinin! Ardından da Ankara'da yaşayan bir “iş insanının”!

İddialara göre: Erzurum saldırısında yer alan bazı çocukları Ankara'da iki tane otobüsle cumartesi gece toplamışlar. Mitingin olduğu yere götürmüşler, miting bitince de aynı şekilde otobüsle Ankara'ya geri taşımışlar. Yine uçakla getirdikleri yaşı büyük olan bazı kişiler de varmış. Yine bu organizasyonda da Ankara'nın önemli “iş insanı” olduğu konuşulanlar arasında.

Bu bilgiyi paylaştıktan sonra provokasyona geçelim.

Görüntülerden üç kare…

Birincisi; Ekrem İmamoğlu otobüsün üzerinden kitleyi sakinleştirmek için konuşurken bir taş koruma müdürünün ayağına isabet etti. Peki ya o taş İmamoğlu'nun kafasına isabet etse ne olurdu? Yere düşse ve bayılsa ya da daha ileri bir durum. Çıkan olaylardan kim sorumlu tutulacaktı?

İkincisi; Ekrem İmamoğlu'nun arkasında toplumsal olaylara müdahale eden TOMA'nın saldırı yapan gruba su sıkmadığı anlar. Sonrasında otobüs hareket ettikten sonra su sıktığı dakikalar. Yaşları 16-17 olan çocukları dağıtabilecekken dağıtmayan emniyet!

Üçüncüsü; Görüntülerde bir şahsın “Yakın lan yakın bunları, çakmak yok mu” sözleri duyuluyor. Aynı 1993'te, Sivas'ta Madımak katliamında yakılan aydınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda dile getirilen “Lan yakın! Lan yakın” sözleri gibi.

Evet… Türk siyasi tarihinde bazı kentlerin ideolojik anlamda “dokunulamaz”, “girilemez”, “başkent” olduğu gerçeği var. Bir bakıma “kurtarılmış bölgeler”. Erzurum da bu kentlerimizden biri. Milliyetçi duyguların yoğun olduğu bir şehir.

Ancak…

Seçim döneminde buralarda propaganda çalışması yapılamayacak mı? Bunun önlemini kim alacak? Emniyet Müdürü, Vali ve onları yöneten İçişleri Bakanlığı!

“Milliyetçilik damarı en üst noktadadır”

Bakan Süleyman Soylu'nun kurduğu şu cümlelerin altını çizmekte fayda var:

“Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar, hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil. Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün ‘Beni engellemeye çalıştılar' diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten.”

Soylu'nun unuttuğu şu: Her seçim döneminde, şehir gezileri mitinglere dönüşebilir, kitle toplanır ve seçim otobüsü üzerinden konuşma yapılır ve yola devam edilir. Peki… “Biz sana koruma vermişiz, bin polis var” cümlesi ne demek? Daha geçen hafta, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Çatalca'da mitinge dönüşen bir toplantı yaptı. Miting planlaması da yoktu. Ya da… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumu yaşayabilir ve otobüsün üstüne çıkılabilir. Yaşananlar durumu açıklamaya yetmiyor. “İmamoğlu provokasyon yaptı”yla da açıklanamaz.

Esas sıkıntılı olan cümleye gelelim. Süleyman Soylu dedi ki:

“O şehirde herkesin milliyetçilik damarı en üst noktadadır. Şehit cenazelerine on binler geliyor. Bu şehirlerde provokatörlük yaparsanız Allah korusun, arkadaşlar bence çok güzel bir şekilde yönetmişler. Bir kişiye dikiş atıldı, başka bir yaralı yok. Genel hazımsızlıkları ‘İstanbul mitingi'. İstanbul mitingi, bunların midelerine oturdu.”

Yine milliyetçilik vurgusu! Türkiye “damarları başka bir ideolojinin en üst noktası” olan yerlerde bunları yaşayabilir o zaman! Yakın zamanda da biz bunları yaşadık.

Ulusal güvenlik için gönüllü kadrolar!

TARİH 8 NİSAN 2014… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bazı milletvekilleriyle birlikte makamından çıkarak, partisinin grup toplantısına katılmak üzere TBMM'deki makamından ayrıldı. Grup toplantı salonunun bulunduğu yere doğru yürürken bir kişi, Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ö. ‘milliyetçi' duygularına yenildiğini şöyle anlattı: “Saldırıyı 1 ay önce planladım. Seçimden önceki konuşmalarından rahatsız olmuştum. Kendi başıma yaptım, herhangi bir örgütle bağlantım yok.”

TARİH 21 NİSAN 2019… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Osman S. ‘milliyetçi' duygularına yenildiğini şöyle anlattı: “Daha öncesinde bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘PKK/PYD terör örgütü değildir' şeklinde verdiği demeç aklıma gelince Kılıçdaroğlu'na doğru yüksek sesle ‘yuh' diyerek bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımda bulunan H.Ç., D.K. ve A. O. da ‘yuh' diyerek bağırmaya başladı. PKK destekçisi olduğuna dair iddialar beni etkiledi ve kalabalıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hakim olamayarak sadece bir kez yumruk attım. Sonra orada bulunan kalabalık beni uzaklaştırdı.”

TARİH 30 AĞUSTOS 2020… TİP Milletvekili Barış Atay'a, İstanbul Kadıköy'de 5 kişilik bir grup ‘vatan haini' diye saldırdı.

Burada sorun şu: Adaleti, ‘sokak' sağlamaya çalışırsa, hakim ve savcıya ne gerek var?

Adaleti, “İşlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı ya da yapılar' yani paramiliter güçler sağlamaya başlarsa…

Devlet dışında ‘sivil' baskı…

Kendinden olmayanı ‘sindirmek'…

‘Ulusal güvenlik için gönüllü kadrolar', nerede ‘vatan haini' görürse ya da devlet kimi ‘hain' ilan ederse orada görülür! Bu yüzden siyasi iklim her ne şartta olursa olsun önemli. Bu olaydan iktidarların ve iktidara gelmek isteyenlerin çıkarması gereken ders şu: Hiç kimse kendi canavarını yaratmamalı!