Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yolun açık olsun Galatasaray

Cefakar taraftar, 14 sezon şampiyonluk görememişti. Buna rağmen gönül verdiği takımı desteklemekten biran olsun geri durmamıştı. Koca bir camiaydı Galatasaray, taraftarı da öyle. Ardından sayısız başarılar geldi. Camiayı başarıya alıştırmış, kendisine “Avrupa Fatihi” unvanını bile almıştı. Günümüze gelecek olursak, bir önceki sezonu 13. bitirmiş olması bile camianın takımlarından umutlarını kaybetmemiş üstelik destek olmuştu. Terim sonrası tecrübesiz öğrencisi görevi almış ve takımı tam da Fenerbahçe maçı öncesi şampiyon yapmıştı! Daha ne olsun?

Fenerbahçe maçına, ‘son şampiyon' olarak çıkınca bir de taraftarını arkana alırsan Barcelona olsa ayakta kalamazdı. Okan Buruk Fenerbahçe derbisini futbolculuk yıllarından iyi bildiği için iyi motive etmiş. Eleştirilen Oliviera, Mertens ve Rashica kenarda Barış Alper, Berkan, Zaniolo sahada. İnanmışlık zaferi getirdi işte! 52 bin taraftarı arkasına alan Cim Bom ham şampiyon oluyor hem de ezeli rakibini yenip bütün bir sezonun başarısını taçlandırıyor.

Okan Buruk'un işi artık daha zor olacak. Camiayı başarıya alıştırdı. Artık futbolculuk döneminde olduğu gibi bu takımı Avrupa'da başarılı yapmak zorunda.

Tebrikler Galatasaray, yolun açık olsun.