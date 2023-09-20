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Delikanlı siyaset sorunsalımız!

– “14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir. 14 Mayıs'ta öncelikle siz ‘bu ülkeden 13 milyon sığınmacı gitsin mi yoksa kalsın mı?' onu oynayacaksınız. Sinan Oğan'a ve Ata İttifakı'na oy verirseniz 13 milyon sığınmacı ve göçmen gidecek. Eğer diğerlerine verirseniz bir kısmı ensar, muhacir edebiyatı yapacak size, bir kısmı ‘gönüllü gönderelim' diyecek, ötekiler ‘Davetiye çıkaralım' diyecek ama bir tek Ata İttifakı kararlı ve istikrarlı bir şekilde sığınmacıların, kaçakların ülkelerine gönderileceği sözünü size verecek.

Şimdiye kadar 150 milyar dolardan fazla Türk milletinin parasının harcandığı, çok sayıda suça karıştıkları halde hükümet tarafından bunların gösterilmediği, sokaklarda kadınlarımızın rahatsız edildiği, rahatça yürümediği bir sürecin sonunda biz size şunun sözünü veriyoruz ve diyoruz ki sığınmacılar ülkelerine gidecek. Sığınmacılar ülkelerine mutlu ve mesut bir şekilde gidecek. Gerekirse zorla gidecek ancak bu zorluk hukuk içinde olacak. Kaçak olarak giren bir Türk, İngiltere'de yakalandığında bu Türk'ü İngiltere, Almanlar, ABD ne yapıyor? Sınır dışına gönderiyor. Biz de aynısını yapacağız.

AKP, sığınmacılara birçok ayrıcalık tanıyor. Sığınmacılar Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip. Türk vatandaşlarının hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında para ödüyor ama bunlar bir Suriyeli için bedava. Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem: Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri göndereceğiz.”

Bu sözler Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ait.

Oğan bu konuşmayı 7 Mayıs 2023 günü TRT'de yaptı.

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Göçmen meselesi halkın hassas olduğu bir meseleydi ve Oğan bu söylemiyle ciddi taraftar buldu. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece seçim sonuçları netleşirken gördük ki çoğu bu söylem sayesinde olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 230 oy almış.

Bu sonuç sayesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Oğan'ın peşine düştü.

Hem Tayyip Erdoğan hem Kemal Kılıçdaroğlu göçmen meselesindeki söylemini değiştirdi, sertleştirdi.

İlk tur seçiminden 5 gün sonra CNN International'de Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, göçmen sorusuna şu yanıtı veriyordu:

“1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız.”

Erdoğan'ın “kimseyi göndermeyeceğiz” sözünden “mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız” noktasına gelmesi çok kısa sürmüştü.

Sonra pazarlıklar başladı. Üç gün sonra 22 Mayıs'ta Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu ve iktidarın göçmen politikasında kendi savunduğu noktaya geldiğini söyledi.

Erdoğan ya da AK Parti'liler çıkıp da Oğan'a “hayır kardeşim biz ensarız, biz mücahir dostuyuz” demedi.

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Takvim yaprakları 18 Eylül 2023 gününü gösteriyordu. Yani Erdoğan'ın CNN'e yaptığı açıklamanın üzerinden 4 ay geçmişti. Erdoğan bir defa daha Amerikan kamuoyuna açıklama yapıyor ve şöyle diyordu:

“Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz.”

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Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak iktidara gelmeyi başardı.

Ancak 7 Mayıs'ta TRT ekranında sıraladığı vaatler konusunda sus pus oldu.

Aynı zamanda hemşerim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde “Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık” dedi.

Ben gayet normal karşıladım.

Mensubu olduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden “mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz” noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti.

Arkadaşım şöyle bir detay verdi: “Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası' dedi.”

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Siyasetçiler seçim vaatlerini ne çabuk unutuyor değil mi? Geçenlerde Erdoğan'ın kamuya eleman alımlarında mülakatı kaldıracağı yönünde söz verdiğini, ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatların devam edeceğini açıkladığını anımsatmış, bütün siyasetçilere “biraz delikanlı olun, sözlerinizin/görüşlerinizin arkasında durun” demiştim.

Çağrımı geri alıyorum.

Bu ülkenin ciddi bir “delikanlı siyaset” sorunsalı var ve “delikanlılık” siyasete de siyasetçiye de uyan bir kalıp değil.