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19 Mayıs’a gelirken…

19Sevgili okurlarım, bu iktidar dönemine kadar, geçmiş yıllarda bizim ne güzel ulusal bayram günlerimiz vardı.

Gerçekleşme sırasıyla…

19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920, 30 Ağustos 1922 ve 29 Ekim 1923…

İktidarın bütün amacı ise bu güzel bayramları gölgelemek, unutturmak ve eğer mümkün olursa yok etmekti…

Çünkü her birinin içinde Mustafa Kemal Atatürk vardı.

Bayram günlerimiz belli bir sıralamayla devam ederdi ve günümüzde de öyle.

Peki bu unutturma ve yok etme sürecinde başarılı oldular mı?

Tümüyle olmasa bile bence evet.

Önemli ölçüde başardılar.

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Balık hafızalı bir topluma dönüştük. Önemli günlerimiz unutuldu gitti ve geride bambaşka kavramlar kaldı…

Tatil programları öne çıktı.

Milyonlarca insanımız yeni bir yıl yaklaşırken önce takvimleri açıp bakıyor…

Ulusal ve dini bayramlarda önümüzdeki yıl tatil kaç gün!

Bayram tatili Cumartesi Pazar'ı kapsıyorsa çok fena!

İki gün boşa gitti demektir!

Ama hafta içini kapsıyor ve tatil uzuyorsa harika…

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Bugün de bir bayram günü…19 Mayıs 1919…

16 Mayıs günü İstanbul'dan köhne Bandırma vapuruna binip Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele sürecini başlattığı günün 104. yıldönümü.

Hain ve esir İstanbul hükümetinin O'nu Samsun'a gönderme nedeni, elbette ki yeni bir savaş dönemi başlatacak olması değil.

Tam tersine Samsun ve yöresinde dağlarda egemen olan, yöre halkını sindiren ve Yunanistan'a bağlanmak için silaha sarılmış olan Pontus Rum çetelerini yok etmek.

Ama evdeki hesaplar sonrasında çarşıya uymuyor, Mustafa Kemal Paşa kafasındaki fikirleri uygulamaya sokuyor.

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Gazeteci arkadaşımız, iyi bir tarih araştırmacısı olan Murat Bardakçı'nın bu konuda yazdığı ilginç bir kitabı var:

“Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun Yolculuğu ve Yolculukla İlgili Belgeler.” (Turkuvaz Kitap.)

Çok sayıda belgenin yer aldığı bir kitap.

Gerçek bir hain olan Vahdettin isimli padişahın imzalarını taşıyan inanılmaz belgeler…

Mustafa Kemal Paşa'yı askerlikten uzaklaştırma ve idam belgeleri dahil.

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Kitabı okurken karşıma ilginç bir bölüm çıktı…

Ordu müfettişi (komutanı) olarak Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yola çıkan Paşa'nın yanında olanların sayısı…

Kaç kişilermiş?

-Mustafa Kemal Paşa ile yola çıkan müfettişlik heyetinin asker ve sivil mensupları 23 kişi. İçlerinde kurmay subaylar var.

(Bu listede çok ilginç bazı isimler de yer alıyor. İçlerinde yıllar sonra başbakan olacak Dr. Refik Saydam, idam edilen yarbay ayıcı Arif de var.)

-Astsubay, er ve erbaşlar 25 kişi.

-Sivas'taki 3. kolordunun başına giden albay Refet (Bele) Bey bir kişi.

-Bandırma'nın mürettebatı kaptan, tayfalar, kömürcüler, ateşçiler dahil 25 kişiden oluşuyor.

-Müfettişlik heyetinin, diğer askerlerin ve mürettebatın dışındaki siviller 5 kişi.

Bu durumda, eldeki belgeler doğrultusunda, 19 Mayıs günü Samsun'a çıkan ekibin Mustafa Kemal Paşa dahil toplam 79 kişiden oluştuğu görülüyor.

Bunların tamamı için İstanbul'daki İngiliz işgal komutanlığından vize alınmış durumda.

Ancak iş bununla bitmiyor.

İstanbul hükümeti heyete bir de otomobil veriyor.

Bir de 6 adet binek atı.

Bunların tamamı için İngiliz'lerden vize alınıyor.

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Ulusal kurtuluş meşalesi 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da yakılmıştı.

Biz geçmiş yıllarda 19 Mayıs'ı da coşkuyla kutlardık.

Spor gösterileri yapılır, gençler tarafından geçit törenleri düzenlenir, her yer bayraklarla bezenirdi.

Şimdi neredeyse her şey sıfırlandı.

Tarihimizden onurlu bir sayfayı daha ‘kendilerince' çaldılar ve yok etmeye kalkıştılar.