PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Bay Kemal”

Sevgili okurlarım, memlekette art arda iki büyük deprem yaşadık ki, rastlantı sonucu birbirlerini izlediler.

Biri ortalığı kasıp kavuran ve yüz binlerce insanımızı maddi ve manevi açıdan mahveden deprem…

Diğeri ise siyasi deprem.

İlkinin yarattığı sorunlar çözülmedi…

Ve çözülmesi yıllar alacak.

İkincisinin baş kahramanı, başka bir deyişle hedefi ise hepimiz tarafından biliniyor.

Bay Kemal!

★★★

Bu tanımlamanın isim babasını soracak olursanız o da biliniyor…

Recep Tayyip…

Kılıçdaroğlu'nu kendince ti'ye alıyor, küçümsüyor, dalgasını geçiyordu.

Ancak gelin görün ki evdeki hesabı çarşıya uymadı.

Kılıçdaroğlu da bu yakıştırmayı benimsedi ve kendisi için kullanmaya başladı!..

Ve silahı Recep Tayyip'in elinden alıverdi.

Biz de benimsedik ve ‘tırnak içinde' kullanmaya başladık!

Böylece beyefendinin bu acayip oyunu da ters tepmiş oldu.

★★★

Bay Kemal şimdi 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı.

Birkaç ciddiyetsiz aday elbette ortaya çıkacak. Onları saymazsak Recep Tayyip'in bir numaralı rakibi.

Her şeyi fazlasıyla hak etmişti.

Geçmişine bakıyoruz, herhangi bir kirliliğe bulaşmamış.

Uzun siyası yaşamı boyunca herhangi bir yalanı, skandalı ortaya dökülmemiş.

Kendi halinde, mazbut bir aile babası.

Aile bireylerinden hiç kimse de pisliğe bulaşmamış.

★★★

Peki ama bu açıdan bakıldığında her şey dört dörtlük mü?

Hataları, yanlışları olmadı mı?

Siyasi açıdan bakıldığında bazı hata ve yanlışları elbette oldu ama O'nun yerinde hangimiz olsak aynı durumla yüz yüze gelirdik.

AKP-MHP ikilisi şimdi harıl harıl düşünüyor…

“Biz bu Bay Kemal'i neresinden nasıl vurmalıyız, O'nu seçmen önünde yıpratmak için acaba neler yapmalıyız!

Adamın açığı yok…

Baş edilmesi zor bir soru!

★★★

Yakın zamanda seçim ortamı kızıştıkça olacakları size şimdiden söylemek isterim…

Bay Kemal “Alevilikten” vurulmak istenecek…

“O bir Alevidir, Alevi bir cumhurbaşkanı olmaz, olamaz…”

Bunun açıktan söylenmesi, miting meydanlarında söz edilmesi doğal olarak söz konusu olmayacak.

Ya ne yapılacak?

Bütün Türkiye'de Alevilik olayı özellikle sağ seçmenin kulağına fısıldanacak.

Alevi'ye oy vermeyin!

★★★

Karşı çıktığınızda verilecek yanıt hazır:

“Kim demiş onu, kim söylemiş. Bu ayrımı körüklediğimiz konusunda hangi bilgiye, hangi kanıta sahipsiniz? Söylediklerinizi ispat edin.”

Sonra sert çıkıp ekleyecekler:

“Bu gibi iddiaları öne sürenler vatan hainidir, milletimizin düşmanıdır! Biz Alevi yurttaşlarımıza büyük saygı duyarız!”

Keşke öyle olsaydı.

★★★

Sevgili okurlarım Türkiye, Cumhuriyet döneminin en önemli seçimlerini gerçekleştirmek üzere…

Kampanya hele bir başlasın, partiler tam kadro devreye girsin, siyasetçiler tam kadro sahaya insin, daha neler yaşayacağız neler…

Gün gelecek asabımız bozulacak, gün gelecek sinir sistemimiz laçkalaşacak…

İş o boyutlara varacak ki söyleyecek söz bulmamız mümkün olmayacak.

Piyasaya yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi bin bir yalan sürülecek.

Hakaretler savrulacak.

Bekleyin…

Ortalık bir süre sonra kızışacak.

Az kaldı.

★★★

Bay Kemal işte bu ortamda daha da önem kazanacak.

Sakin, düzgün, aklı başında bir adam…

Kim ne derse desin AKP-MHP ikilisinin en büyük korkulu rüyası.

Bundan sonraki çabalar onun kazanmasına, 21 yıllık savurgan ve yolsuzluklarla anılan iktidara yönelik olacak.