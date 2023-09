Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

Festivaller ayı

Türkiye'nin parlayan yıldızıdır Gaziantep.

Sanayisi, ekonomisi, çalışkan insanları, gelişen yüzü ve olmazsa olmaz lezzetleriyle gelenin bir daha gelmek can attığı bir kenttir Gaziantep.

Bu kentin başında da “atom karınca” misali çalışkan mı çalışkan, başarılı mı başarılı bir kadın belediye başkanı vardır. Fatma Şahin.

Merkezi iktidarın tüm nimetlerinden yararlanan kentini daha çağdaş seviyelere çıkarmak, yüz akı projeleri hayata geçirerek, kent halkının yaşamını daha da kolaylaştırmak için var gücü ile çalışmaktadır Fatma Şahin.

16-24 Eylül tarihleri arasında iki festival birden var Gaziantep'te. Kültür Yolu Festivali'ne eklenen GastroANTEP daha şimdiden heyecan yaratmaya başladı.

Festival etkinliklerini tanıtmak için yerel ve ulusal medyanın karşısına çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, amaçlarının Gaziantep mutfağını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıda oldukça heyecanlı görünen Fatma Şahin, aslında bu özelliğini her proje tanıtımında, her açılış yapıldığında, her temel atıldığında özetle Gaziantep için ne yapılacaksa bu Fatma başkanı çok heyecanlandırıyor.

Festivalin bu yılki temasının coğrafya olduğuna değinen Fatma Başkan, “Temamız coğrafya. Coğrafya karakterdir. Bizim çalışmaktan başka çaremiz yok. Onun için bu coğrafyada bizim önümüze bakmamız gerek. Hedefe kilitleneceğiz ve gereğini yapacağız. Gaziantep mutfağının bir şifa ve sağlık kaynağını tüm dünyaya anlatmalıyız. O bereketli hilalin arpasının, buğdayının, firiğinin kalitesini, kokusunu ve lezzetini bütün dünyaya tattırmamız gerekiyor” dedi.

Bu sözler salonda bulunan herkesi heyecanlandırdı.

Çünkü Fatma Başkan insanlara umut veren sözler sarf ediyordu.

Başkan bizi de davet etti. Eğer işlerimi ayarlayabilirsem lezzet dolu bu festival etkinliklerine katılmayı oradaki gözlemlerimi siz değerli okurlarıma aktarmayı istiyorum.

Fatma Şahin başkanın şahsında tüm Gazianteplilere iki festivalin hayırlı olmasını diliyorum.

ADANA LEZZETLERİ

Bir festivalde Adana'dan. 6-7-8 Ekim tarihlerinde her yıl en az bir milyon insanın geldiği Adana Lezzet Festivali için tüm hazırlıklar yapılıyor. Festival Tertip Komitesi günler öncesinden çalışmalara başladı. Adana lezzetlerini gelen konuklara tattırmak için tüm paydaşlar kolları sıvadı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festivalin aksaksız yürütülmesi için kolları sıvamış durumda. Geçen yıllarda yaşanan aksaklıklara meydan vermemek için bu yıl adeta kılı kırka yarıyorlar. Dilerim Adana üç gün boyunca yine duman altı olacaktır.