Mehmet Serbes

Tevke çözümü biliyor

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak Adana'ya atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyarete gittik.

Beni ve arkadaşlarımı son derece saygın ve güler yüzle karşılayan Hasan Tevke'yi daha görür görmez sevdim.

İşinin ehli olan, yaptığı görevin sorumluluğunu taşıyan, oturduğu makamı bilgisiyle, tecrübesiyle dolduran bazı bürokratlar böyledir, görür görmez sevdirir kendini. Çünkü o insan kendinden emindir.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'de örneklemeye çalıştığım bürokrat tipinden.

Van'da görev yaptığı süre içinde ortaya koyduğu hizmetler, doğunun bu güzel kentinde milli eğitim adına atılan adımların sesi taaaa buralara kadar geldi.

Hasan Tevke orada çok sevilmiş. Tayini çıktığı için üzülenlerin sayısı hayli fazla. Gerek milli eğitim camiası, gerek öğretmenler, gerekse öğrenci velileri, her zaman olumlu tarafını gördükleri bu babacan müdürü kaybetmenin üzüntüsü içindeler. Şimdi Van üzülürken Adana sevinecek.

Böylesine başarılı, tecrübeli, konusuna hakim, milli eğitimin bütün varyasyonlarını bilen bir müdürün kentimizde görev yapması, sorunlar yumağı haline gelen Adana milli eğitimini bir parça olsun rahatlatacaktır.

Hasan Tevke sohbetin en başında hemen tavrını ortaya koydu.

“Adana'ya yeni geldim. Geziyorum, herkesi dinliyorum. Adana'yı her açıdan tanımaya çalışıyorum. Eğer bir sorun varsa, bir sıkıntı yaşanıyorsa bunun sebeplerini bilmeden çözmek mümkün değildir. İşte bu yüzden tüm meslek gruplarıyla, odalarla, derneklerle, STK'larla görüşme halindeyim. Herkesi dinliyorum, dilek ve temennileri not alıyorum. Buna göre bir çalışma sistemini hayata geçireceğiz. Benim gibi Adana'da yeni göreve başlayan sayın valimizin emirleri doğrultusunda güzel işler yapacağız” diye sohbete başlayan tecrübeli müdürün anlattıklarını ilgiyle dinledik.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da ara elaman sıkıntısının had safhada olduğunu belirten Hasan Tevke, “Sanayi ve ticaret erbabı kişilerle görüştüm. Onlara meslek okullarında hangi bölümlerin yararlı olacağını sordum. Kimi asansör, kimi elektronik, kimi de cep telefonu tamirciliği bölümü istedi. Geçmişte bilgisayar çağından bahsederken şimdi tarım çağına geldik. İklim değişiklikleri nedeniyle insanlar karınlarını nasıl doyuracaklarının derdine döştü. O halde sorunlar belli. Piyasanın ve ülkenin ihtiyacına göre bölümler açacağız. Okullarımızın atölyelerini gezeceğiz. Eksiklerini tespit edeceğiz. Hemen giderilmesi için gayret edeceğiz. Çocuklarımıza iyi tarım nasıl yapılır, seracılık ne demektir, hayvanların bakımı nasıl olmalıdır bunları öğretmemiz lazım. Okulun staj saati diye bir şey yoktur. Öğrenci matbaacılık bölümü istiyorsa gece çalışmayı göze alacak. Gece bekçisine gündüz iş veremezsiniz. Burada velilerimize de büyük görev düşüyor. Her veli çocuğunun doktor, mühendis, avukat olmasını ister ama eğer çocuk sanata yatkın ise anne-baba çocuğunu buna yönlendirmeli. Bırakın eli yüzü yağlı paslı olsun, mesleği olan bir çocuk asla boşta kalmaz” dedi.

Hasan müdür o kadar çok şey anlattı ki; işinde ne kadar başarılı olduğunu hissettik.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak işinden gerçekten başarılı olan Hasan Tevke müdüre, “Hayırlı olsun. Biz her zaman yanınızdayız. Yeter ki Adana'da milli eğitim ülke sıralamasında en üst sıralarda yerini alsın” dedik ve makamdan ayrıldık.

Aracıma doğru yürürken şunu düşündüm sevgili okurlar.

Eğer milli eğitimin başında gerçekten işini iyi bilen, idarecilerle, öğretmenlerle, velilerle ve öğrencilerle çok iyi ilişkiler kuracak, yaşanan her sorunu anında çözüme kavuşturacak, görevini yaparken tam bir tarafsızlık içerisinde, Atatürk'ün çizdiği yoldan yürüyecek ve çevresine her zaman ışık saçacak bir bürokrat varsa arkanıza bakmanıza gerek yok. Başarı kendiliğinden gelecektir.

Hasan Tevke müdür meseleyi çözmüş. Adana'da ara elemanın önemini kavramış. Gelir gelmez de bu meseleye el atmış. Yakında bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız. Okulların açılmasına az bir süre kaldı.

Adana'da okullarımızda yaşanan sıkıntıların ne olduğu ortada. Tek tek yazarak kimseyi sıkmak istemiyorum. Ama Hasan Tevke müdürün bildiğinden eminim. En kısa zamanda çözüm odaklı çalışmaların başladığını göreceğimizden kuşkum yok.