PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İslam ülkesi Tunus

1- Halkı yüzde 100 Müslüman'dır.

2- Cumhurbaşkanını halk, başbakanı parlamento seçiyor.

3- Nüfusu 9 milyon. Ülkede 35 üniversite, 80 kolej var. Her branşta eğitim veriyorlar. İlkokul birinci sınıftan, master veya doktoraya kadar tüm eğitim ücretsiz.

4- Aile planlaması yasası, 1956 yılında hazırlanmış. Bu yasa gereğince her aile 3’ten fazla çocuk yapamıyor.

5- Resmi nikah, tek geçerli aile sistemi. İmam nikahlı ikinci eş yasalarla yasaklanmış.

6- Ülke, çevre değerlerini kabul ettiğinden her yer tertemiz. Çünkü çevreyi kirletenler hapis cezası ile cezalandırılıyor.

7- 800 gr ekmeğin fiyatı 30 kuruş, Bir kg dana bifteği 13 TL.

8- Bu ziraat ülkesinin ihracat malları zeytinyağı, tahıllar, portakal, limon, ton balığı.

9- İthalat çok yüksek vergilere tabi.

10- Türban resmi daireler ve eğitim kurumlarında yasak ancak sosyal yaşamda serbest.

11- Yılda bir kez ağaç festivali düzenleniyor. Festival sırasında herkes bir ağaç dikiyor.

12- Yılda bir kez dağa tırmanma festivali düzenleniyor. Her ülkeden bu ülkedeki boynuz dağına tırmanmak için turistler akın ediyor.

13- Ülkede 60 milyon zeytin, 3.5 milyon portakal ve 800 bin adet limon ağacı var.

14- Din ve devlet işleri tamamen birbirinden ayrı. Tam bir laiklik abidesi.

15- Başkentin ana caddesinde kocaman posterde, bir kadın, polisin 3 çocuklu bir hanımı trafikte yönlendirişi resmedilmiş. Bu posterin altında şöyle yazıyor: ”Ülkemizdeki iş kadınları, sokak düzenimizi sağlamakta baş etkendir.”

16- Her öğrencinin birinci lisanı Arapça, ikinci lisanı Fransızca. Bunun haricinde, isteyenlere 5 yıl İngilizce eğitimi veriliyor.

17- Ülkenin dış borç gibi bir derdi yok.

18- Her taraf çiçek, çimen ve ağaçlarla süslenmiş. Bunları koparan, yolan, sertifikasız ağaç budayan herkese hapis cezası veriliyor.

19- Sokaklarda gezen bir tek başıboş kedi veya köpek yok.

20- Bir şoförün aylığı 400 dolar. Bunun dörtte yada beşte birini kiraya veriyor. Kalanı ile kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyor ve para biriktirebiliyor.

21- Emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiş. Her vatandaş vergisini vermekle gurur duyuyor.

22- Elli-altmış bin kişilik üstü kapalı futbol stadyumları var.

23- Devlette hortumculuk şimdiye kadar hiç duyulmamış ve görülmemiş.

24- İthalattan çok yerli üretime önem veriliyor.

25- Kentlerdeki duvarlarda sanatçıların yaptığı, bizde bazı çevrelerin ”müstehcen” bulma ihtimali olan kadın resimleri yer alıyor.

26- Art deko tarzı süslü mimariyi yansıtan eski binalar çok iyi korunmuş durumda.

27- Siyasette 4 parti var. Bu yıl yapılacak başkanlık seçimine 2 aday katılacak. Hükümette 24 bakan var.

28- Halk sürekli çalışıyor ve üretiyor. Lüks ve ihtiras peşinde olan yok. Kazanç ”eşitlikçi” bir biçimde paylaşılıyor. Bu yaşamlarından belli oluyor.

29 -Bu ülkede ezan okunurken mutlaka durup dinlersiniz. Zira hiçbir minarede sonuna kadar açılmış, yarısı da patlak hoparlörler yoktur. Müezzin şerefeye kadar zahmet edip çıkar ve oradan okur ve gerçekten çok güzel okur, herkes de onu dinler.

30-Kadınlar yasalar önünde gerçekten birinci sınıf vatandaştır. Mirasta kız çocukları daha önde tutulur. Kadın istemediği sürece boşanmak çok zordur. veee en çarpıcı fark da şudur: Bir kadına arabınızla çarpıp yaralarsanız alacağınız ceza, erkeği yaraladığınız zaman alacağınız cezadan yaklaşık yüzde 50 daha fazladır.

31-Çöldeki bedevi bile ana dili gibi bir yabancı dil konuşur.

32-Kanun ve kurallara uyulur: Çölde LandRover'la bizi safariye götüren şoför, dümdüz ve kaymak gibi bir asfalt yolda günlerce, saatte 60 km. hızın üstüne çıkmayarak beni deli etmişti.

33-Ne tarihi dokuları, ne de cennet gibi bir doğaları var. Aslında, yılan, akrep ve çölden başka hiçbir şeyleri yok. Ama Şubat’ta da Mayıs'ta da, Eylül'de de, Kasım'da da her taraf turistle doludur.

34-Etrafta bir tane bile maganda göremezsiniz.

35-Zeytin ağacı ve zeytin üretimi neredeyse bizim kadardır.

36-Ülke büyüklüğü bizimkinin BEŞTE BİRİ. Nüfus da yaklaşık SEKİZDE BİRİ kadardır!!!

Bu ülkenin adı TUNUS!

Hani Müslüman ülkelerden örnek aranıyor ya… Türkiye, Mısır falan deniyor ya…

Neden kimsenin aklına “TUNUS” gelmiyor.

O Tunus’un efsanevi kurucu lideri Habib Burgiba ise tam bir Mustafa Kemal ATATÜRK hayranıdır ve ülkeyi şekillendirirken Atatürk'ün fikirlerini esas aldığını defalarca beyan ettiğini bilir misiniz? (Alıntı)

SON SÖZ; Başrahip Manastırdaki kitapları ateşe verir ve şöyle der: “İnsanlar okursa öğrenir, öğrenirse içindeki korkuyu öldürür. O zaman da kilise ölür.” UMBERTO ECO