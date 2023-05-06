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Asıl maden devletin ta kendisi!

“Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” tweetini ben attım ama Melih Gökçek şaha kaldırdı… Kocaman bir “teşekkür” hakkı…

Bence ülkeye yaptığım en büyük hizmetti… Bu sayede her seçim öncesinde piyasaya sürülen “Bilmem nerede bilmem kaç milyar dolarlık bilmem ne rezervi bulundu” açıklamaları inandırıcılığını yitirdi. Sorgulanır hale geldi. Kutluyorum kendimi…

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Süleyman Soylu, Gabar'da bulunan petrol için ne demişti? “Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti var gravitesi çok yüksek…” Boşuna rafineri kurma, doldur depoyu git kıvamında…

Şu ana kadar tıp literatürüne “yalandan ölmüştür” diye geçen bir vaka yok! O yüzden salla sallayabildiğin kadar…

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Karşısındaki kitleyi nasıl küçük görüyorsa, inanma ihtimallerinin olduğuna emin ki sarf ediyor bu cümleleri hilafsız… Yazık valla…

Verilen petrol müjdelerini toplasaydık şu anda dünyanın bir numaralı üreticisi konumunda olmamız işten bile değildi… Halt etmiş Suudi…

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Onlar da sıkılmış olmalılar ki değişikliğe gidildi. Nitekim önceki gün Kayseri'de 1 milyar 200 milyon dolar değerinde altın rezervi bulundu. Belki balon belki doğru… İşin güzelliği artık atlamıyor insanlar dosdoğru…

Yıllarca milleti Lozan'ın gizli maddeleri var bu sebeple madenlerimizi çıkartamıyoruz diye yediler… 2023 yılını hedef gösterdiler. Geldik yılın ortasına, 1.2 milyar dolarlık altın rezervi bulundu anca…

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Hiç çıkarma maliyetine girmeden size şöyle anlatayım bu müjdeyi… Söyledikleri 1.2 milyar dolar yaklaşık 600 bin ons yapar…

Randımanlı çalışan orta büyüklükte bir altın madeni yılda 350-400 bin ons altın çıkartır. Yani bu madeni açsan, toprağı, havayı, suyu siyanüre boğsan, taş çatlasa 2 yıl ömrü vardır ki… Karar o topraklarda yaşayanlarındır.

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Diğer yandan Koza Altın, Kayseri'de 2-3 yıldır altın çıkarma işinde… Farklı sahalarda rezerv arama çalışmaları devam ediyor. Nitekim orada aktif bir maden var ve çalışıyor. Zaten bilinen maden rezervini bulmak müjde mi oluyor?

Biraz daha teknik bakarsak son bulunan altın rezervi Türkiye'nin 4 günlük dış ticaret açığına denk geliyor. Bir yılı rahatça bitirmek için 91 tane daha bu boyutta altın rezervi bulmamız gerekiyor.

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Reza Zarrab Amerika'daki ifadesinde, Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını anlatmıştı. Demek 2 Reza kişisi bulsalar Türkiye için çok daha kârlıydı…

İşin aslı Reza'nın parası devede kulak… Sedat Peker ve Muhammet Yakut'un açıklamaları vurgunun inanılmaz boyutlarda olduğunu gösteriyor. Asıl maden devletin kendisi… Nasıl yedilerse sonunda o bile bitti!