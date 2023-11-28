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Diyanet Mars’a mı gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu iki satırlık İnşirah Suresi'ni mikrofon görünümlü gizli prompterdan okuduğu ortaya çıkmıştı. Bunu imam-hatip okullarında yapsan, kopya çekmekten disipline gidersin.

Hah işte kendisinin başkanı olduğu Diyanet İşleri'nin 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 91 milyar 824 milyon 805 bin lira… Bu tutar geçen yıla göre yüzde 151 artışa denk geliyor.

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Takdir Meclis'in ama bana sorarsanız Allah versin… Kralını koruyan, onun yararına ve çıkarlarına göre fetva veren, kalabalıkları korkuyla kontrol eden Vatikan gibi diye düşünmeyin sakın!

Alakası yok tabii ki…

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Biraz daha irdeleyelim. Ülke nüfusu 85 milyon kişi… Bu meblağ nüfusa bölündüğünde tüyü bitmemiş yetim dahil her bir Türk vatandaşından 1.080 lira alınacak vergiler yoluyla…

Dört kişilik aile için 4.320 lira… Kendilerine sorsan bir hırka bir lokma… Diyanet için “aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz” sözü geçerli değil galiba…

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Haklarını yemeyelim. 2024 bütçesinde aslan payı eğitime verildi. Milli Eğitim Bakanlığı için 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar lira bütçe ayrıldı.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitime harcanacak paranın yüzde 35'i yine din öğretimine gidecek. Din eğitimini Milli Eğitim verecekse Diyanet parayı ne yapacak?

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Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım… Hindistan, Chandrayaan-3 mekiği ile Ay'a iniş gerçekleştirdi. Bu operasyonun tüm maliyeti yaklaşık 6.15 milyar rupi, yani 75 milyon dolar idi…

Diyanet ne yapmayı planlıyor bugünün dolar kuruna bölersek, alacağı 3 milyar 175 milyon dolarlık ödenek ile? Bırak Ay'ı, Mars'ta cami, Jüpiter'de mescit bile açar rahatlıkla…

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Bir tarafta günden güne alım gücü eriyen, hayat kaliteleri düşen, zevklerinden, gezmelerinden, vazgeçmek zorunda bırakılan halk…

Diğer tarafta her geçen gün servetine servet katan semirdikçe semiren partili zenginler…

Haliyle birileri yoksul halka sabretmesini söylemeli… Kendileri 5 yıldızlı otellere giderken, halka ucuz alışveriş için akşam olunca pazara gitmelerinin daha akıl kârı olduğunu bildirmek görevleri…

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Türkiye'de 90 binden fazla cami var. Nüfusumuzun hemen hemen aynı olduğu, şeriatla yönetilen İran'da cami sayısı 50 bin civarı…

600 kişi nüfuslu köyde 3 cami, 3 imam var. Cami araları 500 metre neredeyse… Çamlıca Tepesi'ne 63 bin kişilik cami yaptırdı. 100 milyon dolar harcandı! Giden olmadı! Her daim bomboş…

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Bereket versin diyeceğim ama bereket vermedi ki para hiç yetmedi! Her yıl olduğu gibi yaz aylarında Diyanet'e ek bütçe gelir gündeme…

Sahi, Müslümanlıkta “din adamı” diye bir kavram var mı? Dinden para kazanmak helal mi? Bu konulara bugüne kadar hiç değinilmedi. Yoksa birilerinin işine mi gelmedi?