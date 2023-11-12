PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Müthiş bir öngörü!

Dinciler Atatürk'ü sevmiyor. Fakat…

Dindarlar Atatürk'ü çok seviyor.

Dinci ile dindar arasında büyük fark var.

Dindar, Allah inancı olan, Allah için iş yapan ve ona teslim olandır. Seçkin ve üstün niteliklere sahiptir.

Dinci ise dini kendi hesapları için kullanan, Allah adını öne sürüp kendisine çıkar sağlayandır. İnsanları sömüren bir sahtekârdır.

★★★

İslam Felsefesi Profesörü Yaşar Nuri Öztürk, Atatürk sevgisi üst düzeyde, aydın ve gerçek bir din adamıydı. Onu 7 yıl önce kaybettik.

Yaşar Nuri Hoca ile yakın arkadaşı Mustafa Küçükaslan'ın Beyoğlu'ndaki atölyesinde, uzun sohbetler yaptığımız günler olmuştu.

Sohbetlerimiz hep ülke sorunları, din ve gericilik hakkında olurdu. Yaşar Nuri Hoca'nın, hatırladığım sözlerinden biri şudur:

“Bir insanın namaz kılıp kılmadığına, besmele çekip çekmediğine bakmayacaksınız. O insanın yediğinin haram olup olmadığına bakacaksınız!”

★★★

Yaşar Nuri Öztürk, Türkiye'nin dünyanın mutsuz ülkeleri arasında yer almaya doğru ilerlediğini söyleyerek üzülür, düşüncelerini şöyle özetlerdi:

“Türkiye diğer Müslüman ülkelerden daha ileri, daha medeni… Petrolü, parası olduğundan mı? Hayır! Tam tersine petrol ve para, o mutsuz Müslüman ülkelerin elinde… Paraları var ama uygarlıktan uzak bir perişanlık içindeler.

Türkiye, Atatürk'ün aydınlık ve akılcı yolu sayesinde diğer İslam ülkelerinden farklı bir konumda yer aldı ama Atatürk düşmanlığı nedeniyle ülkemiz bugün mutsuz ve perişan ülkeler arasına doğru ilerliyor maalesef. Böyle giderse ilerideki yıllarda Türkiye ‘Perişan ülkeler' arasına değilse bile ‘Mutsuz ülkeler' listesine mutlaka girecektir. Toparlanmazsa bunu perişanlık izleyecektir!”

★★★

Din bilgini Yaşar Nuri Öztürk, bu sözleri 2015 yılında söylemişti. Müthiş bir vizyonu var. Öngörüsü doğru çıktı.

Aradan geçen 8 yılda Türkiye onun dediği gibi geri gidip “Mutsuz ülkeler” listesine girdi!

Geçen hafta açıklanan Dünya Mutluluk Endeksi'nde 112 ülke arasında 102'nciyiz! En mutsuz ülke olmaya az kaldı! Yaşar Nuri Hoca bunu 8 yıl önce haber vermişti.

Geldiğimiz nokta bizim için alarm olmalıdır!

Müslümanların hazin kaderi!

Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Hoca, ölümünden bir süre önce, yakın arkadaşı Mustafa Küçükaslan'a bir yazı vermiş ve:

“Şimdi bir televizyon programına gidiyorum. Bunu orada haykıracağım. Bu yazıyı sakla, günü geldiği zaman ‘Hoca haklıymış' dersin” demişti.

Yaşar Nuri Hoca'nın arkadaşına verdiği yazı şöyleydi:

Müslümanların hazin kaderi!

1) Müslümanların perişan olduğu ülkeler: Filistin, Afganistan, Libya, Irak, Yemen, Suriye.

2) Müslümanların mutsuz olduğu ülkeler: Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Lübnan, Suudi Arabistan.

3) Müslümanların mutlu yaşadığı ülkeler: İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika, Norveç, Hollanda, Danimarka.

Hazin gerçek: Müslümanlar, Müslüman ülkelerin tamamında ya perişan ya da mutsuz… Müslüman olmayan ülkelerin tümünde ise mutlu ve keyifli…

Belediye nerede? YOK!

Kadim okurlarımdan araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu'ndan haklı bir şikâyet mektubu aldım.

“Beylikdüzü'nde belediye var mı?” diye soran Kalkanoğlu şöyle diyor:

“İstanbul'da ekmeğe yüzde 33 zam yapıldı ve 200 gramlık ekmek 6 liradan 8 liraya çıkarıldı.

Beylikdüzü'ndeki bağımsız fırın bu sabah 200 gram ekmeği 10 liradan satmaya başladı.

Nerede belediye? YOK!

Nerede devlet? YOK!

Kimi kime şikayet edeceksin?

Bu fırını son 3 yılda defalarca CHP'li belediyeye şikayet ettik ama değişen bir şey yok! Neden acaba?”

Bu sorunun bir cevabı olmalı!

GÜNÜN SÖZÜ

Haksızlık edenler, haksızlık bulmaya hazır olmalıdır!

