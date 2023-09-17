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Özgür Özel de sorunların bir parçası değil mi?

CHP bu ülkenin umudu… CHP çökerse tüm umutlar biter.

Bu nedenle, ana muhalefet partisindeki içler acısı dağınıklığın son bulması ülkemizin hayrına olur.

Özgür Özel'in “CHP değişirse Türkiye değişir” diyerek genel başkanlığa aday olduğunu ilan etmesi bu bakımdan iyidir.

Başkanlık yarışına girmek, kendisine güvenen her partilinin demokratik hakkıdır. Bu bakımdan Özel'i kutluyor “Hayırlı olsun” diyorum. Ancak şunu da söylemeliyim:

Yaptığı açıklamalarda onun haklı olduğu yanlar da var, eleştirilecek yanlar da… Mesela:

“İttifak siyaseti böyle olmamalıydı. Partimizin 39 milletvekilliğini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır” dedi. Haklıdır. Gerçekten CHP, ittifak ortaklarına bol keseden milletvekillikleri dağıtmıştır.

Özgür Bey “Parti yönetimi seçim yenilgisini araştırıp yenibir yol haritası çizmedi!” dedi. Bunda da haklıdır. Ancak, ona şunu sormamız gerekiyor:

“Ey Özgür Bey… Sen de o yönetimin, yaşanan sorunların bir parçası değil misin? 8 yıldır CHP yönetim kadrosundasın. Hatalı bulduğun eylemleri zamanında söyleyip yönetimi neden yanlış yoldan döndürmedin? İttifak ortaklarına 39 milletvekilliği dağıtılırken sen neredeydin? Neden bütün yanlışlara sessiz kaldın? Konuşmak ve eleştirilerini sıralamak için testinin kırılmasını mı bekledin?”

Bunları sormak zorundayız, çünkü yönetime ortak olup, sorunların bir parçası haline gelenler o sorunları nasıl çözebilirler?

Özgür Bey ayrıca, CHP'de milletvekilliğine ‘3 dönem sınırı' getireceğini açıkladı. Bu iyi tabii ki, ama kendisi 5 dönemdir CHP Manisa milletvekili… 3 dönem daha eklenirse, eder 8… O zaman ‘Özgür Bey değişim taleplerinde samimi mi?' diye düşünmek gerekiyor.

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CHP Genel Başkanlığı'na bir aday daha var: Parti Meclisi'nin eski üyelerinden Örsan Öymen.

Onu, yazdığı köşe yazılarından tanıyoruz. Genç ve nitelikli bir siyasetçi.

CHP'nin temel meselesinin “Kimlik sorunu” olduğunu söyleyen Örsan Öymen, hem Kılıçdaroğlu'nu, hem de Özgür Özel'i eleştiriyor ve:

“Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Ben bu yolu açmak için aday adayı olmaya karar verdim” diyor. Haydi hayırlısı.

İktidarı sevindiren parti!

Okurlarımdan gelen mesajlarda sık sık “İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayını çıkarma kararından döner mi?” sorusu ile karşılaşıyorum.

Gerçi Meral Hanım'ın karar değiştirdiğini çok gördük ama bu defa “Dönmez” diye düşünüyorum.

Öyle sert ve kesin konuştuktan sonra zaten dönmemeli!

Fırdöndü gibi siyaset yapılmaz!

İYİ Parti elbette ki AKP için çalışmıyor ama onun oyları bölmesi AKP'nin çok işine yarayacak!

Bu arada belediye seçimlerini İYİ Parti'nin ya da CHP'nin değil de, iktidarın kazanmasını arzu eden ilginç İYİ Parti'liler de var. Mesela İYİ Parti'nin Aksaray Milletvekili Ayhan Erel…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok başarısız olduğunu iddia eden Ayhan Erel “Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse… Böyle olursa iktidar İzmir'i kaybetmemek için çok büyük hizmetler yapar” diyerek Saray'ı bir kez daha sevindirdi! Böyle ilginç İYİ Parti'liler de var.

TEBESSÜM

Ağız dalaşı…

Birbirlerine rakip partilerden iki kızgın siyasetçi meclis kulisinde kavgaya tutuşurlar.

Partililerden biri o kadar sinirlenir ki:

“Çok inatçısın yaa… İnatçı bir eşekle senin aranda ne fark var?” diye bağırır.

Öteki partili, sakin bir şekilde adamla arasındaki mesafeyi tahmin edip:

“Ölçtüm” der “Tam iki adım fark var!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kanun keskin bir kılıca benzer, sapı güçlünün elindedir!