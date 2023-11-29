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Para, gurur ve onur!

Ah şu para!

Parası olan saygınlık kazanıyor. Bu devir Nasreddin Hoca'nın “Ye kürküm ye!” devridir.

İnsanlar gibi kurumlar da paraya tapıyor!

İşte, örnek ortada!

2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, tek maçlık “Süper Kupa” finalini, Türkiye'de değil, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacak!

İki şampiyon takımının 29 Aralık Cuma gecesi saat 20.45'te Al-Awwal (Kral Suud Üniversitesi) Stadında karşı karşıya gelecek.

Kazanan takımına 2 milyon 800 bin Euro şampiyonluk ödülü verilecek…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Türkiye Süper Kupa Şampiyonu başka bir ülkede belirlenir mi?

Hem de, Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı olan Suudi Arabistan'da…

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin üst yönetimleri, taraftarların tepkilerini göz önüne alarak, Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması yolunda karar aldılar ama nafile…

Onları dinleyen yok ki!

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi angaje olmuş bir kere… “Maç kesinlikle Suudi Arabistan'da oynanacak” diyor, başka bir şey demiyor.

Bu yılın son CUMA günü Riyad'da oynanacak.

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Bu neden böyle?

İşin içinde para var da ondan…

Parası olan her zaman kazanıyor, haksızsa bile haklı çıkıyor.

Paranın konuştuğu yerde her şey susuyor.

Para için ulusal gururumuzu bile yerle bir ediyorlar!

Milli duygular, taraftarların hassasiyeti ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

“Süper Kupa maçının yerini değiştirmemiz mümkün değil. Suudi Arabistan'la anlaştık. Bu, Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak.” diyor.

Anlaşılan o ki, iki takım da Riyad'a tıpış tıpış gidecek.

Milletin duygularını, taraftarların tepkilerini takan yok!

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Futbol Federasyonu'na rest çekebilirler mi? Tabii ki çekemezler! Ne de olsa işin içinde büyük para var!

Bir avuç para, iki avuç gerçekten daha güçlüdür!

Paraya tapmayanlar da var!

Tüm insanlar paraya tapıyor mu? Hayır, tapmayanlar da var.

Viyana'da yaşayan arkadaşım Uçal Dalgıç, Suudi Arabistan'la ilgili ilginç bir alıntı yolladı.

Dünya çapında bir satranç ustası olan Anna Muzychuk, Suudi Arabistan'da oynamayı reddeden ilkeli bir kadın…

Dünya şampiyonluk maçını Suudi Arabistan'da oynamayı kabul etmeyen Anna Muzychuk, cazip teklifi neden reddettiğini şöyle anlatıyor:

“Kararımdan dolayı, birbiri ardına iki dünya şampiyonluğunu kaybedeceğim. Çünkü Suudi Arabistan'a gitmeyeceğim. Onların özel kurallarıyla oynamayı, çarşaf giymeyi reddediyorum. Gezmek için otelden çıkarken kapanmayı, bir erkeğin dışarıda bana refakat etmesini kabul etmiyorum. Böylece kendimi ikinci sınıf bir insan gibi hissetmeyeceğim!

İlkelerime uyacağım ve sadece birkaç günde düzinelerce turnuvadan daha fazla para kazanabileceğim hızlı satranç dünya şampiyonasında maalesef yarışmayacağım.

Bunlar hepsi kötü ama daha da üzücü olan şu ki, kimsenin umurunda değil bu yaptığım… Acı duygular içindeyim fakat kararından da asla geri dönmem.”

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Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kadın satranç ustası Anna kadar olamıyorsak, federasyonumuzun, kulüplerimizin, toplumumuzun büyüklüğü nerede kaldı?

TEBESSÜM

Yarı Trabzon, yarı İstanbul…

Kahvede sohbet ederlerken, herkes nereli olduğunu söylüyor, bununla övünüyormuş…

Sessiz duran Temel'e sormuşlar:

“Sen nerelisin?”

“Yarı yarıya Trabzon'luyum” demiş Temel…

Merak etmişler:

“Ne demek o yahu? Annen mi İstanbullu?”

“Yoo…” demiş Temel “Ben on yıl önce Trabzon'dan çıktığımda 45 kiloydum. İstanbul'a geldim, şimdi 90 kiloyum…”

GÜNÜN SÖZÜ

Her kapıyı çilingir gibi açan para “hayır”ı “evet” yapar