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Akşener, CHP’li başkanlara kanca atıyor

Ankara'da hiçbir şey gizli kalmıyor. Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili adaylarının CHP listesinden girmeleriyle TBMM'de milletvekili sayısının daha fazla olacağı değerlendirildi. İYİ Parti, seçime kendi logosu altında gireceğini açıkladı.

CHP kanadından, “Seçime CHP listesinden girilmesi” önerisine, İYİ Parti sıcak bakmadı. İşte bu görüşmeler sırasında İYİ Parti'ye 60 milletvekilliği önerildi. Ancak, Akşener, seçime tek başlarına girmekte kararlı olduklarını belirtti. Tabii ki kendilerine göre çok haklı gerekçeleri vardı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime ortak girmesi gündeme geldi. Ancak bu kez özellikle DEVA ve Saadet Partileri, “İttifak yaparız ama bizim partimizin logosuyla seçime katılırız” koşulunu öne sürdü.

60 YERİNE 44 MİLLETVEKİLİ

Uzlaşma sağlanamadı. DEVA Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili adaylarını bildirecek aşamaya geldi. CHP, DEVA'nın da seçime ayrı girmesinin, milletvekili kaybına yol açacağını dikkate aldı ve adaylarını CHP listesinden gösterebileceklerini bildirdi. DEVA kabul etti. CHP içindeki bazı tepkilere rağmen Deva Partili 15, Gelecek partili 10, Saadet Partili 10, Demokrat Partili 3 aday seçilecek sıralardan gösterildi.

60 milletvekilliğini kabul etmeyen İYİ Parti ise seçimde 44 milletvekili çıkardı. Yani, CHP'nin önerdiği sayıdan 16 milletvekili eksik oldu. Diğer siyasi parti kontenjanları çıkıldığında CHP'nin ise milletvekili sayısı 130'da kaldı.

KİMSE ANLAMIŞ DEĞİL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kaybedilmiş bir seçimi sürekli gündeme getirmesinin altında başka niyetler aranıyor. Sanki seçimin kaybedilmesinde kendilerinin hiç sorumluluğu yokmuş gibi açıklamalar yapıyor. İYİ Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimine asılmadığı gibi masadan kalkması, sert açıklamalar yapılması, üç gün sonra masaya dönülmesinin faturası çok ağır oldu.

İlk seçimin üzerinden 3,5 ay geçti. İYİ Parti sözcüleri sanki seçim dün yapılmış, bütün hata CHP'deymiş gibi ekrana çıkan CHP'yi eleştiriyor. CHP ise bir kavgaya girmiyor. Açıkçası, Meral Akşener'in masadan niçin kalktığını, sonra masaya niçin döndüğünü CHP yöneticileri hala anlamış değil. İYİ Parti'nin, geride kalmış seçim sonuçlarını sürekli gündeme getirmesinin ne ülkeye ne de partilerine bir yararı olmadığı ortada.

Adeta, CHP'lileri birbirine düşürme taktiği uygulandığı yorumları yapılıyor. CHP, Meral Akşener'i üzmemeye özen gösteriyor. Yaptığı sert açıklamaya milletvekili ve parti yöneticilerinin cevap vermemesi de bundan kaynaklanıyor. Akşener'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları da eksik olmuyor.

İYİ PARTİ KONTENJANINDAN

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacak adaylar” olduğunu Akşener geçen onca zamana rağmen sürekli dillendiriyor. Kılıçdaroğlu'na rağmen bu iki isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkması İYİ Partinin arzusuydu. Ancak iki başkanda, CHP'li belediye başkanı olduklarını, genel başkana rağmen aday olmayacaklarını ve sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunacaklarını söylediğinde artık yapacak bir şey kalmamıştı.

Kuşkusuz iki başkanın da seçilmesinde İYİ Parti'nin katkısı var. CHP'den, “Hayır, İYİ Parti'nin hiçbir faydası olmadı” diyen de yok. Gerçeği söyleyelim, iki başkanın üst düzey yöneticileri de CHP'den çok, İYİ Parti'nin önerdiği isimlerden oluştu. İYİ Parti'nin hiçbir isteğini başkanlar geri çevirmiyor. Ayrıca belediye şirketlerinin yönetiminde de İYİ Parti ağırlığının olması açıkçası CHP'lileri başından beri rahatsız ediyor etmesine ama genel merkezin tutumu bilindiği için sessiz kalınıyor.

ADAYLIK ÖNERİR Mİ?

İYİ Parti'nin Ankara'da, İstanbul'da kendi adayı ile seçime katılması halinde seçimi kazanmalarının mümkün olmadığını siyasi otoriteler belirtiyor. Nasıl İYİ Parti, CHP'nin oyuna muhtaçsa, CHP'nin de, oy oranı az da olsa İYİ Parti'nin oyuna ihtiyacı var.

Ortak adayda birleşmemek sadece AKP'nin işine yarar. Akşener'in, ayrı bir siyasi partinin belediye başkanları olmasına rağmen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu dilinden düşürmemesi, haksızlık yapıldığını öne sürmesinin altında başka niyetler olduğu belirtiliyor.

Açıkçası, Mansur Yavaş'a, “Gelin İYİ Parti'nin adayı olunuz. CHP'li seçmen yine size oy verir” derse ve adaylık davetinde bulunursa buna şaşırmayalım. Ekrem İmamoğlu'na adaylık teklifinde bulunabilir mi? Bu biraz zor. Çünkü, İmamoğlu'nun devam eden davaları, siyasi yasak getirme girişimleri, dahası İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı'na hazırlandığı dikkate alınırsa İYİ Parti'nin adaylık önermesi zor.

Akşener'in CHP'li belediye başkanlarını sürekli gündeme getirmesi, açıkçası en çok başkanları rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. Artık mart ayında yapılacak seçimi ve nasıl işbirliği yapılacağını konuşmanın zamanıdır.