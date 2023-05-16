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Olur mu? Neden olmasın?

Milletvekili genel seçimi geride kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için dün sabahtan itibaren izlenecek politikayı belirlemek üzere CHP'de toplantılar başladı. “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ittifak içinde yer alan partilerden destek gelmez” yorumları yapılıyordu ama aksine hiçbir fire verilmeden birlikte çalışılıyor.

CHP daha önce milletvekili çıkaramadığı Diyarbakır, Rize, Düzce, Erzincan, Kars, Isparta gibi illerden yıllar sonra vekil çıkardı. Ancak, ne kadar milletvekili çıkarırsa çıkarsın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadığı için bunlara sevinildiğini söylemek de mümkün değil. Millet İttifakı kendisini iktidara hazırlamıştı. Hem Cumhurbaşkanlığı, hem parlamentoda çoğunluğu elde edeceklerine inanılıyordu. Ama cumhurbaşkanlığı için her şey bitmiş değil.

ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin kurmaylarının propaganda yöntemleri özellikle son haftalarda hayli acımasız ve insafsızdı. Bununla da etkili olundu. Hele Millet İttifakı'nın bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olduğu söylemleriyle, sahte videolarla, afişlerle seçmeni inandırdılar. Hizbullah terör örgütünün uzantısı olan HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı içinde olduğunu Millet İttifakı yetkilileri ne kadar söylese de boşuna… Erkeğin erkekle evleneceği yalanı bizzat bakanların ağzından çıktı. Hızını alamayan İçişleri Bakanı, “Hayvanla evlenecekler” diyebildi. Pes doğrusu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP logosuyla seçimlere katılacağını açıklamıştı. Bu köşenin okurlarına, “Devlet Bey'in bir bildiği var” deyip onların neler olduğunu da tek tek sıralamıştım. Evet, Devlet Bey'in bir bildiği varmış ki, kamuoyu şirketlerini de ters köşe yaptı.

Millet İttifakı'nın terör örgütüyle bağlantılı olduğunun sürekli gündeme getirilmesi, Cumhur İttifakı içinde de Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR'ın bulunması, MHP'ye oy verenlerin sayısını artırdı. MHP, güçlü ve moralli olarak parlamentoya giriyor.

UMULAN OLMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için canla başla çalıştı. “Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e” dedi. Ancak, ne Kemal'e, ne Meral'e istenilen oy gelmedi. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi aşamasında 6'lı masadan kalkması, üç gün sonra yeniden masaya dönmesi de olumsuz bir hava yaratmıştı. İYİ Parti, istediği oy oranına, milletvekili sayısına ulaşamadı. Açıkçası o dönem yaşananlar hem İYİ Parti'ye, hem Millet ittifakı'na zarar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na aday olması formülü, Millet İttifakı'na güç kattı katmasına ama olay öncesi yaşananları da seçmen unutmadı. Yavaş ve İmamoğlu'na, seçimin ikinci tur propaganda döneminde de büyük görev düşecek. İmamoğlu Karadeniz'de, Yavaş ise İç Anadolu bölgesinde, Kemal Kılıçdaroğlu dolayısıyla kendilerinin Cumhurbaşkanı adaylığı için oy isteyecek. İttifak oluşturan partilerin genel başkanları da, sanki seçim ilk kez yapılıyormuş gibi Kılıçdaroğlu'na tam destek verecek.

PARTİ İÇİ SORUNLAR

Seçime “Yeşil Sol Parti” adıyla giren HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacağı belirtiliyordu. Olmadı. AKP Genel merkez Yöneticilerinden Emre Cemil Ayvalı, “HDP'nin ‘Türkiye'de kilit parti biziz' tezi çökmüştür. ‘HDP, yüzde 50 artı 1 seçim sisteminde kilit oldu' söyleminin karşılığı olmadığı netleşmiştir” yorumunu yaptı. İlk turda Kılıçdaroğlu'na tam destek vermeyen HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde kilit olup olmadığını göreceğiz.

CHP seçmeni için şu günler, “Milletvekili adayı belirlemede hatalar yapıldı”, “Adaylarla parti il ve ilçe teşkilatları arasında uyum yoktu, o yüzden çalışmadılar”, “Kılıçdaroğlu, ittifak içindeki partilere fazla milletvekili kontenjanı verdi”, “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmamalıydı” gibi eleştirilerin yapılacağı zaman değil. Şu günler, zor bir seçimin kazanılması için birlik-bütünlük içinde çalışmanın zamanı.

Kılıçdaroğlu seçimde istediği sonucu alamadığı için ne kadar üzgünse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kıl payı bir farkla seçilemediğine üzülüyordur. Nasıl Millet İttifakı'nda seçim hazırlıkları dün itibariyle başladıysa, aynı durum AKP için de söz konusu.

BAKANLIK MI, BAŞKANLIK MI?

CHP'de, İYİ Parti'de milletvekili adayı olmayanların bazılarına, iktidara gelmeleri halinde bakanlık sözü verilmişti. Onlara, seçmenleri şimdiden “Sayın bakanım” diyordu. Gerçekten bazılarına bakanlık yakışırdı.

Onlar için bakanlık umudu henüz bitmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlıkları yine gündeme gelecek. Peki kazanamaması halinde ne olacak? Mart 2024 te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde bazıları belediyle başkan adayı yapılacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım.

UMUT 28 MAYIS'TA

CHP eski Genel Sekreteri Erol Tuncer, siyasi hayatımızın hafızası sayılır. Bugüne kadar yapılan seçimlerde oy patlamasının 1954 seçiminde yaşandığını, Adnan Menderes'in lideri olduğu Demokrat Parti'nin oyların yüzde 57.5'ini, 1965 seçimlerinde de Süleyman Demirel'in genel başkanı olduğu Adalet Partisi'nin oyların yüzde 52.8'ini aldığını hatırlattı. Bir daha bu oranlara ulaşılamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, ittifakı oluşturan parti liderlerinin tüm çabası sandıkla geleni, sandıkla göndermek… 14 Mayıs'ta başarılamadı, şimdi umut 28 Mayıs'ta. Olur mu? Neden olmasın?