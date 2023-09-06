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Frig külahı

-“Fes benim devletimi temsil ediyor!”

Ekrandaki muhafazakâr, iki yüzyıl önce bu sözü nedeniyle Osmanlı modernist karşıtları tarafından linç edileceğini bilmiyor. İkinci Mahmut'a neden “gavur padişah” dendiğinin farkında bile değil.

Fese kutsiyet verirken, üzerindeki Batı ürünü takım elbisesinin sırıttığının farkında değil!

Ekranlarda, benzeri cehalet sözleri her gün tekrarlanıp duruyor. Daha kötüsü, bu temelsiz laflara acı acı gülünmesi gerekirken sert tartışmalar yaşanıyor…

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Bizim coğrafyada İslam doğru bilinmez, doğru anlaşılmaz.

Hani bilindik fıkra var:

Adamın biri kurban tarihini anlatıyor:

-“Çocuğu olmayan Hz Davut, Allah'a dua etmiş, ‘yarabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim.' Dua gerçekleşmiş, Hz. Davut kızının adını Ayşe koymuş ve gel zaman git zaman sonra kızını kurban edecekken gökten Azrail bir keçiyle gelmiş, ‘kızı bırak bunu kurban et' demiş.”

Biliyorsunuz ki; Hz. Davut değil, Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil, Cebrail, keçi değil koyun…

-“ Fes benim devletimi temsil ediyor” diyene, diğer ekran tulûatçısı, fesin Osmanlı'ya Fas'tan geldiğini söyledi…

Tek meziyeti ağzı laf yapmak olanlar ekrana çıkarılıyor.

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Din gibi Anadolu mitolojisi de bilinmiyor:

Yaklaşık üç bin yıl önce…

Frig Kralı Midas, kendini yarı tanrı kabul edince Tanrı Apollon tarafından, kulakları eşek kulağına dönüştürülerek cezalandırıldı. Midas kulaklarıyla kimse alay etmemesi için kafasına başlık geçirdi: “Frig külahı”

Kızılcık boyalı çuhadan yapılan, tepeye doğru daralan, silindir şeklinde olup üstünden sarkan ipleri bulunan “fesin” insanlık tarihine ilk çıkışı böyle oldu…

Frig külahını, Anadolulu Tanrı Attis ve Anadolulu kadın savaşçı Amazonlar da giydi…

Kırmızı külahları Romalılar, Bizanslılar, Rönesans döneminde İtalyanlar da giydi.

ABD, Fransa, Küba, Arjantin gibi bazı ülke ve kurum logosunda özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak kullandı…

Frig külahını, Şirinler çizgi filminde de gördünüz.

Yurdumuz Anadolu'yu tanımıyoruz.

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Osmanlı'nın fesle tanışması 16'ncı yüzyılda Cezayirli denizciler vasıtasıyla oldu. Nedim'den Şeyh Galip'e kadar yazılan divanlarda fes, Cezayir ve denizcilikle ilgili kavramlarla beraber ele alındı.

Fesin resmi başlık olarak kabul edilmesi İkinci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın

kaldırılmasından sonra gerçekleşti. Tunus'tan elli bin fes sipariş edildi.

İkinci Mahmut, devletin varlığını sürdürebilmesi için, geleneksel Osmanlı yaşayış tarzının da değişmesi görüşündedir. Bunun sonucunda başta giyim olmak üzere yaşam tarzlarında değişim yaptı.

Yapılan reformların kabulünü hızlandırmak için kasideler, gazeller yazdırıldı.

Fes, zamanla popüler oldu.

Bugün fes “İslam'ın sembolü” görülse de, Osmanlı'ya savaş açan Yunan'dan Sırplara hepsinin kafasında fes vardı! (Yunan Evzones alayları, 1837'den İkinci Dünya Savaşı'na fes giydi.)

Tapınak Şövalyeleri genellikle kırmızı fes takarken tasvir edildi, başlık 1872'de Tapınakçılar için resmi hale geldi. Peter Claver Şövalyeleri mavi fes giyerlerdi. Vs.

Sonraki yıllarda ABD ve İngiltere, fesi sigara içmenin sembolü olarak moda yaptı…

Uzatmayayım kitap olacak kadar uzun konu …

Hemen her konu üzerinde yapılan sert tartışmaların iki ana sebebi var:

-Biri, ruh yarası… Ki, kolektif travma bizi bir arada tutan bağları infilak ettirerek toplumsal hayatın temel dokuları tahrip ediyor…

-İkincisi, cehalet… Ki, en tehlikelisi ekran cahilliği…