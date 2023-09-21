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O odalar inşallah başlarına yıkılır!..

Önceki akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i, SÖZCÜ Tv'de değerli meslektaşlarım İpek Özbey ve İsmail Saymaz ile soru yağmuruna tuttuk.

Özel'in verdiği bazı cevapları dinlerken, şaşkınlıktan ne diyeceğimizi bilemedik.

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Şu rezalete bakar mısınız?

Partiyi Meclis'te temsil eden en yetkili kişi, Genel Başkanın danışmanlarının önemli bir bölümünün varlığından, seçimlerden sonra medyada çıkan haberler sayesinde haberdar olmuş!..

Hele Atatürk'e ve Kılıçdaroğlu'na hakaretler eden bir kişinin Atatürk'ün kurduğu partide danışman olmasını, dahası kendisine özel bir oda ayrılmasını, içine hiç mi hiç sindirememiş.

Kemal Bey'e saygısızlık yapmamak için azami özen gösterdiği konuşması sırasında kimler tarafından önerildiklerini bilemediği, kamuoyunun büyük tepkisini çeken iki kişiden söz ederken öylesine öfkelendi ki “O odalar inşallah başlarına

yıkılır!” demekten kendini alamadı.

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Söyleşi sırasında, Kemal Bey'in seçim kampanyası sürecinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve “kırılma anı” olarak nitelenebilecek bazı videolardan da ya haberdar edilmediklerini ya da son dakikada bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Özel'i dinledikçe 100 yıllık maziye sahip, dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan CHP'nin, kerameti kendilerinden menkul danışmanların hegemonyası altında kurumsal kimliğinin zorunlu kıldığı işleyişten ne kadar uzaklaştığını ve bunun doğal sonucu olarak yanlıştan yanlışa sürüklendiğini üzülerek öğrendik.

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“Peki Özgür Özel sorularımız karşısında başarılı bir sınav verdi mi?” sorusunun cevabına gelirsek.

Bunun yorumunu seyircilere bırakmak gerektiğini düşünüyorum.

Ama Atatürk'e olan sevgi ve saygısından en ufak kuşku duymadığım genç lider adayı, en azından hiçbir sorumuza sinirlenmedi ve kaçamak cevaplar vermek yerine, açık yüreklilikle konuştu diyebilirim.