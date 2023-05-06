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Zuhurat Baba’dan Tayyip Erdoğan’a kötü haber!…

Önce “Zuhurat Baba”nın kim olduğunu anlatmalıyım.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Bizanszlılar su kuyularını zehirlerler. Savaş tüm şiddetiyle yaşanırken Osmanlı ordusu susuzluk çekmeye başlar. Rivayete göre su sıkıntısının hat safhaya ulaştığı anda sırtında su kırbası, elinde su taslarıyla ak sakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya çıkar. Bu kişiye askerler “aniden beliren, zuhur eden” anlamında “Zuhurat Baba” derler.

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Sırtındaki tek su kırbası ile koskoca ordunun susuzluğunu gideren bu mübarek zat, savaşta hayatını kaybeder. Onun kanlar içinde yerde yattığını ve kırbasından sanki bir pınar gibi sürekli su aktığını gören askerler, bu kişinin Allah dostu bir ermiş olduğu ve Müslüman Türk ordusuna Allah tarafından gönderildiği düşüncesiyle oraya defnederler.

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Türbesi Bakırköy'de bulunan Zuhurat Baba, özellikle cuma günleri büyük ziyaretçi akınına uğrar.

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AKP'nin 3 Kasım 2002'de, tek başına iktidar olduğu seçimden önceki bir cuma günü, bu türbeye uğramış ve röportajlar yapmıştım.

O günlerde türbeyi dolduran kadınlar ülkeyi 2001'deki büyük ekonomik krize sürükleyen iktidara beddualar ediyor, işsiz kalan eşleri veya çocukları için “Zuhurat Baba”dan iş bulmasını diliyorlardı.

Daha açık konuşanlar ise Tayyip Erdoğan ve AKP'nin iş başına gelmesi için dua ettiklerini söylüyorlardı.

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Aradan 21 yıl geçtikten sonra dün, hem cuma, hem de Hıdırellez olması nedeniyle “Zuhurat Baba”ya bir kez daha uğradım.

Her zamandan daha kalabalıktı.

Türbeye doğru yürümeye başladığımda çevremi kadınlar sardı.

Kimi kızının evlenmesi için dilek tuttuğunu, kimiyse hayalindeki eve kavuşmak için dua ettiğini söylüyordu.

Neredeyse tümünün ortak dileğiyse; “AKP iktidarında hayırlısıyla kurtulmaktı!..”

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Özetle 21 yıl önce Tayyip Erdoğan ve AKP'nin gelmesi için dua edenler, şimdi gitmesi için “Zuhurat Baba”ya yalvarıyorlardı!..