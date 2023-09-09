PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ferhat Göçer’in doktor ruhu

Sevgili okuyucularım geçtiğimiz pazartesi yakın dostum canım kardeşim Mesut Yar Sözcü TV'de sabah ekranının sözcüsü oldu… Yaptığı yerinde yorumlarla kendisini her zaman olduğu gibi izlettirmeye başladı… Çok deneyimli ünlü haber programcısı Mesut Yar hafta içi her sabah Sözcü TV'de izleyicisiyle buluşuyor… Çeyrek asırlık TV programcılığını sürdürürken, ekran yolculuğunun meşakatini genç kuşaklara böylelikle anlatmış oluyor… Sözcü TV yayına hayatına başladığından bu yana önemli transferler yaparak kanala büyük ivme kazandırmış oldu… Fatih Portakal ve Mesut Yar gibi isimleri kadrosuna dahil ederek Sözcü TV iddialı ekran yatırımını, başarı ile perçinleştirmiş oldu…

Rotamızı müzik kanallarına biraz çevirecek olursak, Fethat Göçer'in son yıllarda büyük atağını görebiliyoruz… Kendisinin asıl mesleğinin doktor olduğunu düşünürsek, başarının ne kadar büyük boyutta olduğunu daha iyi anlamış oluruz… Ferhat Göçer konserden konsere koştururken video klipleri de adeta tüm müzik kanallarında aralıksız dönüyor… Yaptığı yüzlerce eser dillerde ve gönüllerde yerini alırken, parçaların içindeki kelimelerin anlam değerlerini de çok net bir şekilde görüyoruz… Yeni akım müziklere nazire edercesine çıkarılan bu anlamlı bestelere şapka çıkarmamak elde değil… Ferhat Göçer'in latifeli, sempatik konuşmaları hep konuk çıktığı TV progmlarında kendisine büyük izleyici kitlesi kazandırmıştır… Ne de olsa asıl mesleği olan insan sağlığını düzeltmek ve insanları iyileştirmek olgusu, Ferhat'ın ruhuna işleyip o güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor…

Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz… “Dilek Taşı” Kanal D ekranında 7 Eylül Perşembe akşamı hemen ana haber sonrası başladı… Dizi başarıya ulaşsın diye ana haber bülteni ile olan arasındaki reklam dahi girilmeyip, direk diziye geçildi… 1980 olaylarını anlatan dizi çok acıklı başladı… Dizinin içinde o dönemin zengin hayatları ve fabrika emekçisinin yaşadığı şanssız acıklı hikayesine tanıklık yapıyoruz…

Dizinin oyuncu kadrosu da çok iyi olmuş. Son dönemin yükselen yıldızlarından Salih Bademci başrolde, yer aldığı her projede başarıyı yakalamış adından söz ettirmiş bir isim… Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor…

Kadın voleybol milli takımımızın büyük başarısını 85 milyon insanımızla birlikte sevinç gözyaşları ile izledik onur ve gurur duyduk… Ülke olarak bu büyük başarılara o kadar çok ihtiyacımız var ki, lütfen hep şampiyon olun kızlar… Şimdi hedef olimpiyat şampiyonluğu olsun… Öyle bir çığır açın ki! Ülkedeki tüm ilçe belediye başkanları her mahalleye bir voleybol sahası kursun ve çocuklar bilgisayar klavyelerinde soluğu almayıp, bu kurulan yeni voleybol sahalarında, voleybol sporunu yaparak büyüsün… Sevgi ile kalın…