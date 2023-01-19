Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Yanlış 11 turdan etti

Şenol Güneş'in denemeleri, takımın tüm ayarlarını bozunca ilk yarıda tanınmayacak bir Beşiktaş vardı sahada.

Saiss gibi bir stoperi ön liberoda kullanmak hem takım savunmasını çökertti hem de Emrecan'a yazık etti. N'Koudou'nun artık alıştığımız vurdumduymazlığı, Muleka'nın ileri uçtaki yalnızlığı, Umut ve Rosier'in formsuzluğuyla birleşince kafasına göre takılan bir Beşiktaş izletti bize. Bir de üstüne kafama takılan bir soru: Ersin gibi Avrupa'nın takibindeki genç bir kaleci kupa maçında bile kaleye geçmeyecek kadar mı kötü?

Tüm bunlar olurken Ankaragücü kanatları otobana çevirdi, orta sahada Beşiktaş'ı bozup, sahayı parselledi. Başkent ekibi biraz daha dikkatli olabilseydi maç ilk yarıdan kopabilirdi.

İkinci yarıda Redmond ve Cenk Tosun'un oyuna girişiyle 4-3-3 ve ardından 4-4-2'ye dönen Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu. Saiss, Muleka, Gedson yerli yerinde oynamaya başlayınca Beşiktaş da kendine geldi. En azından sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verdi. Cenk Tosun Beşiktaş için ne kadar kıymetli bir parça olduğunu attığı golle yine gösterdi. Sakatlığı ise eyvah dedirtti.

Kalan dakikalar ve uzatmadaki tempo ise alkışı hak etti. Penaltılarda bir tarafa yazık olacaktı, Beşiktaş'a oldu. Penaltılar atılırken Mert etkisiz eleman gibiyken aklıma penaltı canavarı Ersin bir daha geldi.

Hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart çıkardı sonra VAR'dan iptal etti. Görmese anlaşılır ama gözünün önündekini yanlış görmesi pek anlaşılır değil. Galiba hoca bir göz doktoruna gözükse iyi olacak. Bu arada sahaya atılan muşta ne olacak?