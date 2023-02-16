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Bir yıl sabır öyle mi?

Sabırla okuyun lütfen.

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21 yıl önceydi, 2002 yılı, Akp iktidara geldi, asrın liderimiz “iki yıl sabır” istedi, “milletimden biraz sabır istiyorum, iki yıl içinde icraatlarımızın neticesini göreceğiz” dedi.

İki yıl geçti, 2004 yılı oldu, netice filan görmediğimiz için asrın liderimize sorduk, “biraz sabır” istedi, “malum biz sihirbaz değiliz, elimizde sihirli değnek yok, biraz sabır istiyorum” dedi.

Bir yıl daha geçti, 2005 oldu, asrın liderimiz “biraz sabır daha” istedi, “her geçen gün biraz daha iyiye gideceğiz, ama sabır isteyen bir yoldayız, biraz daha sabır istiyorum” dedi.

Bir yıl daha geçti, 2006 oldu, asrın liderimiz gene tarih verdi, “sonbahara kadar sabır” istedi, “bu sonbaharda sıkıntılarımızı aşacağız, biraz sabır” dedi.

2007 oldu, asrın liderimiz “sabırın faydalarını” anlattı, “Türkiye'nin sorunlarını çözen aktörler olacağız, buna inanıyorum, ama sabırlı olmanın faydasına da inanıyorum, biraz daha sabır istiyorum” dedi.

2008 oldu, asrın liderimiz “sabır tavsiyesi”nde bulundu, “vatandaşlarımıza biraz sabır tavsiye ediyorum” dedi.

2009 oldu, gene “biraz daha sabır” istedi, “felaket tellallarının beklentileri teğet geçecek, biraz sabır istiyorum” dedi.

2010 oldu, gene “biraz sabır” istedi, “çözemeyeceğimiz sorun yok, biraz sabır” dedi.

2011 oldu, neden “sabırlı olmamız” gerektiğini izah etti, “erken doğum olmaz, erken doğum olursa sıkıntılı olur değil mi, sabırlı olmamız gerekiyor” dedi.

2012 oldu, “sabırla aşacağız, biraz sabır” dedi.

2013 oldu, sabır olmazsa neler olmayacağını izah etti, “sabır yoksa zafer yoktur, sabreden için zafer mukadderdir” dedi.

2014 oldu, sabrın hassasiyetini izah etti, “aman biraz sabır, sabır hassasiyeti çok önemli” dedi.

2015 oldu, sabırı aceleye getirmemek gerektiğini izah etti, “yapacaklarımız öyle bir anda olmaz, sabır gerektirir” dedi.

2016 oldu, sabır mücadelesinin meyvelerini almaya başladığımız için biraz daha sabıra ihtiyacımız olduğunu anlattı, “sabırla yürüttüğümüz mücadele sayesinde hamdolsun bütün sıkıntıları defediyoruz, biraz daha sabır” dedi.

2017 oldu, sabırın hayatımızdaki önemini açıkladı, “insanı maksadına en hızlı ulaştıran kılavuz sabırdır, biraz sabır” dedi.

2018 oldu, millete şahsi sabırını örnek gösterdi, “şu an şahsen benim sabır safhamdır” dedi.

2019 oldu, sabretmeyen muhalefeti suçladı, “muhalefette bir akıl tutulması görüyoruz, süreci sabırla götürmek zorundayız, biraz sabır” dedi.

2020 oldu, sabreden vatandaşlara teşekkür etti, “sabır gösteren vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, biraz daha sabır” dedi.

2021 oldu, bu defa ayetle sabır istedi, “muhakkak ki, sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele” dedi.

2022 oldu, sabırsız davranırsak, sabretmezsek başımıza neler geleceğini anlattı, “hepimiz aynı gemideyiz, gemi hızla yol alırsa hepimiz kazanacağız, gemi su alırsa hepimiz boğulacağız, bu yüzden milletimden biraz sabır istiyorum” dedi.

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2023 oldu.

Depremlerde şimdilik 35 bin insanımızı kaybettik.

Asrın liderimiz sabır konusunda herhangi bir endişesinin olmadığını izah etti, “benim milletim bugüne kadar gösterdiği sabır neyse, bundan sonra da aynı sabırı gösterecektir, vatandaşlarımdan bir yıl sabretmelerini istiyorum” dedi.

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(Tüik verilerine göre, doğal ömür sınırımız veya çeşitli felaketler nedeniyle, Türkiye'de yılda ortalama 450 bin insanımız ölüyor.

Asrın liderimizin sabır istemeye başlamasından bu yana 20 yıl geçti.

Bu 20 yılda en az 9 milyon insanımız öldü.

En az 9 milyon insanımız sabrın sonunu göremedi.)

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Hâlâ sağ kalmayı başaranlar, dayanın, şunun şurasında bir yılcık sabır istiyor!