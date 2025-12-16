Top tekniği yüksek, oyunu domine edebilecek bir 11 belirlemişti Tedesco. Oyun başladıktan sonra Fenerbahçe, Konyaspor yarı sahasına kamp kurdu.

Ceza sahası ve çevresinde şut girişimleri ve dikine pas denemeleri ile rakip ablukaya alındı. 28. dakikada kazanılan penaltıyı Talisca gole çevirince Kadıköy’de fırtına çıktı. Bütün hatlarıyla yükleniyordu ev sahibi.

Önce Mert Müldür’ün golü, sonrasında da Talisca’nın usta ayağından çıkan nefis bir golle maç çok rahat bir duruma gelmişti Fenerbahçe için. Direkten dönen top ve kaçan gol fırsatları gerçekleşse ilk devre tarihi bir farkla biterdi.

Yardımlaşma, topsuz koşular ve forvetlerin yardımlaşmada kusursuz olmaları, Fenerbahçe adına çok olumlu bir görüntüydü. Yeri geldiğinde beşli savunma ile gözüken Konyaspor, yine de çok çaresiz kalmıştı. İkinci yarı fırtına dindi. Maçın büyük çoğunluğu antrenman havasında geçti. Konyaspor kaybedecek bir şeyi kalmadığı için hücuma daha çok çıkmaya çalışıyordu. Szymanski oyuna girdikten sonra olumlu işler yapamadı.

İkinci devre Kerem’in temposunun düştüğünü gördük. Alvarez görevini yaptı ama performansı üst düzey değildi. Asensio sakatlıktan çıktığı için fazla riske girmeyi tercih etmedi ama golünü de attı. John Duran, ilk yarıda penaltıyı aldırdı ama onun dışında beklentileri tam olarak karşılayamadı. Fenerbahçe’nin oynadığı ilk yarı süperdi. İkinci devre tempo düşmese neler olurdu neler.