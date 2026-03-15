Beni yakından takip edenler bilir, insanlara ümitler dağıtan, beklenti yaratan bir hayal taciri değilim. Ama mucizelere inanırım. Hayatın mucizelerle dolu olduğunu düşünürüm. Bu başlığı atmamın astrolojik bir sebebi var. 19 Mart’ta, sabaha karşı saat 04.23’te, 28 derece 27 dakika Balık burcunda gerçekleşecek yeniay Scheat yıldızıyla hizalanacak. Bu, zorlu karakterde yıldızlardan bir tanesidir. Ama olumlu yönleri de vardır. Scheat, yeni başlangıçlara ve reformlara yol açacak üzüntüler ve facialar, mucizeler ile de ilişkili görülür. Malum, mucizeler hep en zorlu anlarda gerçekleşir.

OLGUNLAŞMANIN SON AŞAMASI

Astrolojide burçlar Koç’tan başlar, Balık ile son bulur. Koç başlangıcı, ilk olmayı, enerjinin ham ve işlenmemiş halini temsil eder, çocuksu olarak tanımlanır. Balık ise sonlanmayı, tamamlanmayı, enerjinin olgunlaşmış halini temsil eder. Balık burcunda gerçekleşecek dolunay hem bu enerjiyi yayıyor, zira Koç burcuyla temsil edilen ilkbahardan önceki tamamlanmayı, sona ermeyi, ama hem de olgunlaşmanın zirve noktasını temsil ediyor. Üstelik de 29.derecede gerçekleşmesi hasebiyle bu yeniay olgunlaşmanın son aşamasını ifade ediyor.

SÜRPRİZLER GEZEGENİ İŞ BAŞINDA!

Balık yeniayı Boğa burcunda seyreden Uranüs ile de uyumlu açıda gerçekleşecek. Uranüs, sürprizlerin gezegenidir. Beklenmedik şekilde, aniden ve birdenbire gelişen olaylarla alakalıdır. Olumlu açılarında bu sürprizler hoş, sevindiricidir. Hatta mucizevi bile olabilir. Bu da astroloji yazan ve koşuşan bizlere “Güzel sürprizlere hazır olun” dedirtir.

ANİDEN AÇILAN SUSAM KAPSÜLÜ

Açık susam açıl ifadesiyle ilgili bilgi ararken Onedio Yaşam Editörü Gökçe Cici’nin anlamlı ve aydınlatıcı yazısına rastladım. Şöyle diyordu: “Susam, yeterince olgunlaştığında kapsülünün aniden açılmasıyla bilinir. Yani bir susam kabuğu olgunlaştığında “açıl” komutunu bekliyormuş gibi kendiliğinden pat diye açılır ve içindeki tohumlar her yere dağılır.” https://onedio.com/haber/masallardaki-acil-susam-acil-sozundeki-susamin-anlami-ne-1301302 Tam da Balık burcunun olgunluğu temsil eden ve son derecesine yakın gerçekleşen yeniay da olduğu gibi ve aniden açılan susamı temsil eden aniliğin ve sürprizlerin gezegeni Uranüs ile olumlu açısı ile benzer bir şekilde...

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN!

Uranüs ile uyumlu açıda gerçekleşen Balık yeniayının mesajı şu: “Hayallerinizin peşinden gidin, sürpriz gelişmelerden ve mucizelerden umudunuzu kesmeyin!” En beklemediğiniz anda susamlar açılıverirse, benim kulaklarımı çınlatırsınız. Hayal kurmakla işler bitmiyor tabii, gayret göstermek ve gereğini yapmak gerekiyor, bunu da unutmayın. Mars ve Jüpiter arasındaki uyumlu açının destekleyici enerjisi de devrede olacak.

EVREN HAREKETİ ALKIŞLAR!

Mars ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen açının etkisini göstereceği hafta genelinde cesaretli yeni adımlar atmak için de uygun bir atmosfer oluşacak. Tabii bunu aynı zamanda başkalarına yardım amaçlı yapılacak işler için önayak olmak üzere de kullanabiliriz.

FARKINIZI GÖSTERİN!

Yeniay, Uranüs ile altmış derecelik uyumlu açıda gerçekleştiği için yenilikler yapma, farklı olanı ortaya koyma fırsatı sunuyor. Orijinal fikirlerimizle ve davranışlarımızla dikkat çekebilir, takdir toplayabiliriz.

ISLAK YENİAY

Balık, su elementi burçlardan biridir ve yağışları temsil eden burçlardan en öne çıkanıdır. Yeniay civarındaki günlerde verimli yağışlar görebiliriz. Tabii dünya geneli için konulursak, aşırı yağışlar da olasıdır. Scheat yıldızının denizler ve gemilerle ilgili sorunları da temsil ettiğini hatırlatmak gerekir. Bu yıldız Dünya Astrolojisinde fırtınalar, seller, gemi kazaları, boğulmalar, agresyon, afetler, teknoloji, haberleşme ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yeni gelişmeler ve buluşlar, yeni başlangıçlara ve reformlara yol açacak üzüntüler ve facialar, mucizeler ile ilişkili görülür. (Astrolojide Sabit Yıldızlar, Öner Döşer, AstroArt Astroloji Okulu Yayınları, sayfa 339)

DENİZLERLE, SULARLA İLGİLİ SORUNLAR

Önceki paragrafta bahsettiğimiz gibi, yeniay 28 derece Balık’a iz düştüğü için Şcheat Yıldızı ile birleşiyor ve denizler, gemilerle ilgili bazı kazalara da dikkat çekebilir. Merkür ve Mars’ın da Balık burcunda seyrettiği bir zaman dilimindeyiz. Merkür henüz retro bu haritada. Dolayısıyla hakikaten denizlerle ilgili, gemilerle ilgili sorunlara, kazalara dikkat çekebilir. Finansal açıdan çok önemli bir Yeniay. Finansal konularda, parasal konularda mücadeleli gelişmelere, zorlanmalara işaret ediyor. Venüs ve Jüpiter arasındaki dik açı enflasyonda yine kontrol etmenin zorluğuna, yani fiyatların, enflasyonun yukarı doğru gitmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

ANKARA İÇİN ÇİZDİRİLMİŞ HARİTA

Ankara için çizdirdiğimiz astroloji haritasında Plüton’un yükselende olması yeniden yapılandırma işaretçisi. Bazı konularda yeniden yapılandırma enerjisi devreye girecek. Ve Satürn, Neptün ve Venüs’ün Kiron’la beraber Koç burcundaki hizalanması içinde bulunduğumuz bölgede askeri anlamda hareketlenmeler ve agresyonun devrede olacağını işaret ediyor. Jüpiter’in Ankara merkezli haritada 6. evde düşmesi ordumuzun, donanmamızın güçlü olacağını ve iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda adımlar atılacağını gösteriyor. Yani savunmamız iyi olacak. Nitekim Jüpiter de Türkiye astroloji haritasının yükselen burcu derecesinden geçiyor. Bilhassa denizlerdeki hakimiyet diyebileceğimiz bir avantajı da beraberinde getiriyor. Bu haritada Uranüs’ün dip noktasına denk düşmesi ve yine Algol yıldızına yakın olması sismik aktiviteyi yine akla getiriyor. Yani bizim bulunduğumuz bölgede depremlerin etkili bir şekilde ortaya çıkmasını işaret ediyor. Bunu akılda tutmalı. Özetlersek: Ülkemiz için finansal konularda yeni bazı düzenlemelerin devreye gireceği bir zaman dilimindeyiz. Değişim, dönüşüm enerjisi ön plana çıkacak. Otorite figürleri için stresli, dağınık etkiler 20 Mart’tan itibaren kendini göstermeye başlıyor, 25 Mart civarında özellikle dikkat çekiyor.

OLASILIKLAR

22 Mart’ta özellikle askeri alandaki gelişmeler, genişlemeler, savunma sanayinin gelişmesi gününde bazı etkiler ve özellikle dünya çapında savunmaya ağırlık verilmesi. 22-25 Mart arasında otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar, kararsızlıklar, dalgalanmalar, düzensizlikler. 20 Mart tarihinde Merkür direkt dönmeye başlayacağı için de en azından iletişimin biraz daha normalleşmesi. 29 Mart tarihi civarında da düzen, sistem kurmaya yönelik destekleyici bir enerjinin devreye girmesi söz konusu olabilir.

ENFLASYONDA ARTIŞ

18 Mart civarındaki günlerde enflasyon veya bazı şeylerin artışıyla ilgili kontrol etmekte zorlanılacak bir sürece girebiliriz. Venüs-Jüpiter karesinin de etkili olacağı önümüzdeki günlerde döviz fiyatlarında da dalgalanma yaşayabiliriz. Bu bağlamda Çarşamba günü özellikle dikkat çekiyor.

DÜNYANIN NERESİNDE?

Gezegen iz düşümlerini dünya üzerine yansıttığımızda Mars’ın yükselen derecesine çok yakın iz düştüğü; askeri konuların, mücadelenin, rekabetin, çatışmanın olacağı bölgeler Mısır, Kızıldeniz, Suriye, İsrail ve Türkiye’yi gösteriyor. Tabii bu hatlar yukarı Rusya’ya doğru da çıkıyor. Kazakistan, İran ve Suudi Arabistan yine çatışmalı bazı enerjileri alıyor. Burada yönetici figürlerinin kendisine en fazla göstereceği bölge olarak Japonya dikkat çekiyor. Yani Japonya’da çok daha fazla gardını alma, kendini ifade etme temaları, kendini göstermeye başlayacak ve yeniaydan itibaren takip edecek olan iki haftalık dönemde öne çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımız zaman burada yönetici figürlerinin bir müddet için daha baskın, etkili olacağını ve birtakım şeyleri toparlamak için destekleyici etkiler alacağını görüyoruz. Öte yandan Brezilya, Bolivya, Arjantin gibi ülkelerin olduğu bölgeden de bir isyankâr enerji akışı devreye giriyor. Balık burcunun temsil ettiği yerler: İskenderiye ve Yemen Denizi, Mısır, Kuzey İran, Almanya’nın bazı bölgeleri, Fransa (özellikle Paris), Portekiz gibi bölgeler.

MARS TUTULMAYI TETİKLİYOR!

3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen tam ay tutulması 12 derece Başak burcuna iz düşüyordu. Mars’ın bu dereceyi tetikleyeceği 18 ve 19 Mart civarındaki günlerde şiddet tırmanabilir. Mars’ın Balık burcunda ilerlemesine bağlı olarak petrol bölgelerinin veya su arıtma tesislerinin bombalanması gibi riskler artacak gibi gözüküyor. Balık burcu denizleri, gemileri, donanmaları temsil eder. Mars tetiklemesiyle gemilere yönelik saldırılar daha da etkili olabilir.

İRAN

Yeniay derecesi İran’ın astroloji haritasının Balık burcunda yer alan Mars ve Merkür derecesini tetikliyor. Dolayısıyla, savaşın İran açısından daha aktif bir sürece gireceğini düşündürüyor. Geçen haftaki yazımızda bahsettiğimiz gibi, Balık burcu su elementi burçlardan biri olarak suya ve denizlere, aynı zamanda petrole tekabül eder. Petrol bölgelerinde sert ve patlayıcı bir enerji dolaşacağını düşündüren bu tetikleme, su arıtma tesisleri ya da genel olarak su ulaşımına yönelik bazı saldırıları akla getiriyor.

ABD

Yeniay ABD astroloji haritasının ulaşım ve iletişimle ilgili hanesine denk düşüyor ve Mars derecesini geniş açıyla tetikliyor. Haliyle, saldırgan enerjinin devam edeceğini düşündürüyor. Washington’a göre çizdirilmiş haritada yeniay ve Balık burcundaki Mars ve Merkür donanmayı temsil eden haneye denk düşüyor. Gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini ve donanmanın zarar görebileceğini düşündürüyor. Mars’ın Başak burcunda gerçekleşen ay tutulması derecesini de tetikleyeceği 18 Mart civarında sert ve patlayıcı enerji atmosferi kendini gösterebilir.

İSRAİL

Yeniay haritasını Tel Aviv’e göre çizdirdiğimizde, İsrail’in en çok finans anlamında zorlanacağını görüyoruz. İsrail haritasındaki lider göstergesi tehlikeli Uranüs transiti almaya devam ediyor. İsrail’de, dışarıdan gelen saldırıların yanı sıra, iç atmosfer de hayli gergin ve çalkantılı olacağa benzer. Savaş karşıtı protestolar görülebilir.

LÜBNAN

Astroloji haritası en sert etkileri alan Lübnan için de yeniay civarındaki günler hayli stresli gözüküyor. Haritalarındaki Mars, Satürn ve Ay dereceleri çok sıkı bir Mars etkisi alacak önümüzdeki günlerde.

İLKBAHARA MERHABA!

20 Mart akşamı saat 17:45’te Güneş’in Koç burcuna geçişiyle birlikte ilkbahara merhaba diyoruz. Çok sayıda gezegenin Koç burcunda yerleştiği ilkbahar astroloji haritası, önümüzdeki üç aylık sürecin tansiyonu yüksek ve sıcak geçeceğini düşündürüyor. Önümüzdeki haftanın yazısında detaylı bir şekilde ele alacağım, ama şimdiden birkaç şeye dikkat çekmek gerekirse: askeri konular, savunma sistemleri, enerji sistemleri, alev alan piyasalar, yükselen metal fiyatlarının öne çıkacağı; yangınlara çok dikkat edilmesi gereken bir ilkbaharın bizi beklediğini söyleyebilirim. Öte yandan, cesaret ve girişkenlik de artabilir ve daha aktif bir atmosfer oluşabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

16 Mart Pazartesi günü boyunca sağlık ve şifa açısından güzel bir enerji akışı var. Entelektüel, zihinsel konulara odaklanabilir, bilgi paylaşımlarına yönelebiliriz. Ama gece saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olabiliriz. Sert, sarsıcı bir enerji akışı var. Farkında olalım.

17 Mart Salı günü kadersel iş birliklerine, konuşma ve açıklamalara açık gözüküyor. Akşam saatlerinde agresyondan kaçınmalı, yanlış anlaşılmalara karşı sözlere dikkat etmeli.

18 Mart Çarşamba günü müsrifliklere, abartılara açık bir zaman diliminde olacağız. Harcamalardaki önceliklerimizi göz önüne almalı, gereksiz harcamalardan uzak durmalıyız. İlişkilerde de abartılı tepkiler bizi zora sokabilir, farkında olalım.

19 Mart Perşembe sabaha karşı 04.23’te 28 derece Balık burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay soğuk ve nemli bir burçta olduğundan ve su elementi bir burçta olduğundan yağmur yağışları, sert hava koşulları ve özellikle aşırı yağışlar, denizlerde sıkıntı gibi konulara dikkat çekebilir.

20 Mart Cuma günü finansal konularda abartıların devreye girebileceği, fiyatların büyüyebileceği ve riskli aktiviteler açısından zorlu bir zaman dilimindeyiz. İlişkilerde de duygusal tepkilerin yüksek olabileceği, aceleci enerjilerin devrede olduğu bir gündeyiz. Farkında olalım ve dikkatli konuşalım. Bayram günü ağzımızın tadı kaçmasın.

21 Mart Cumartesi günü duygusal anlamda türbülanslı bir atmosferde olabiliriz, farkında olalım. Akşam saatleri ve sonrasını iletişime geçmek, önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek ve alışverişler, ticari işler, her türlü konuşma ve yazışmalar için kullanabiliriz.

22 Mart Pazar günü genelinde enerjimizi daha dengeli bir şekilde ifade edebilir, ortaya koyabilir ve seyahatler için bugünü kullanabiliriz. Öte yandan bağışıklığımızı çok iyi korumamız gereken, sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Baş ve göz ağrıları, kafa bölgesiyle ilgili hassasiyetler dikkat çekebilir.