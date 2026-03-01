İki teknik direktör Selçuk İnan ve Sergen Yalçın, birbirlerinin oynamak istedikleri sistemi iyi analiz etmiş. Orta alanlar kalabalık ve mücadelenin ana merkezi orta saha olunca, ceza sahası içi ve çevresinde heyecan yaratabilecek tek pozisyon bile olmadan sona eren bir ilk yarı izlemek zorunda kaldık.

Savunmalar kanat ataklarına karşı çok yakın oynuyordu ve bu yüzden iki takımın da kanat forvetleri kilitlenmişti. Böyle temaslı ve mücadele ağırlıklı maçlarda golü getirebilecek en önemli unsur defansif bireysel hatalardır.

Orkun, kritik paslarıyla orta saha ve forvet arasında bağlantıyı sağlayan isim. Dün kart cezalısı olması takımın orta sahasının etkili olmasını engelledi. Geçtiğimiz hafta kornerden Ndidi'nin kafa vuruşuyla golü bulan Beşiktaş, Kocaelispor karşısında yine kornerden bu defa Agbadou ile golü attı. Cerny topu çok iyi kesmişti. Agbadou, takımdaki defansın kalitesini de bayağı yükseltmiş durumda.

Golü atan Beşiktaş, oyunun temposunu düşürmek isterken, ev sahibi normal olarak riskleri almaya başlamıştı.

Oh, bu karşılaşmada ihtiyacı olan pas yardımlarından mahrum kaldı. Cengiz'in yorulmasıyla Mustafa oyuna girdi. Cerny, sağ kanada geçti.

Maçın son bölümlerinde tam olarak geriye yaslanmasa da savunma güvenliğini ön plana alan bir Beşiktaş izleyemeye başladık. Bu şekildeki bir oyun tarzında önemli olan, ceza sahası çizgisinin dışında faulsüz oynamak ve duran toplarda adam paylaşımında yüksek konsantrasyonu kaybetmemek.

Beşiktaş, takım savunmasını iyi oynadığı maçta yine gol yemedi ve 3 puanı aldı.