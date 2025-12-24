Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından “Fethullahçılar Raporu” hazırlandı. 19 Mart 1999’da dosya, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı’na gönderildi. Raporun gönderilişinden iki gün sonra, Fethullah Gülen, tedavisini gerekçe gösterip ABD’ye gitti. Bir daha da dönmedi. Türkiye’ye iadesi için yazışmalar yapıldı. İadesi için Gülen hakkında hep “kırmızı bülten” çıkarıldığı söylense de bu asla doğru değil. Hakkında hiç kırmızı bülten çıkarılmadı. ABD, iadesi için Türkiye’nin gönderdiği belgeleri de iadeyi gerektirecek nitelikte bulmamıştı.

Fethullah Gülen, Türkiye’ye dönmedi, Pensilvanya’da 20 Ekim 2024’te 83 yaşında vefat etti. Cenazesinin Pensilvanya’da çiftliğinde toprağa verildiği biliniyor. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o günden bu yana yapılan dört duruşmada birinci sanık olarak yer aldı. Son celsede duruşması 14 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

TUTUKLAMA VE YAKALAMA KARARI

Fethullah Gülen’in ölümünden sonra yapılan duruşmaların tutanağında “Sanıklar Fethullah Gülen ile Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkında yokluğunda tutuklama kararları ve yakalama kararlarının devamı ile infazlarının beklenmesine” yer verildi. Sanıklar ve avukatları duruşma salonuna isimleri okunarak davet ediliyor. Gülen de aynı şekilde çağrılıyor.

Her celsede, dosyaya yeni bilgiler de giriyor. Bazı sanıklar hakkında gelen yeni ihbarlar okunuyor, dosyaya konuluyor. Bir türlü bulunamayan sanıkların yakalanması konusunda Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerelerin cevaplarının beklendiği de belirtiliyor.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Gülen’in ölümünden sonra nüfustan düşürülmesi gerekiyor. “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım da öldü ya da öldürüldüyse bile nüfus bilgilerine göre yaşıyor gözüküyor. Hatta adına kayıtlı otomobil bile var. “Yeşil”in öldüğü söylendiğine göre, kayıttan neden düşülmüyor? Geçmişte aileye parçalanmış bir ceset gösterilmiş. Ancak, aile, o kişinin “Yeşil” olduğunu kabul etmemiş, benzerliği olmadığını bildirmişti.

Fethullah Gülen’in öldüğü açıklandığına göre, önce ölüm belgesinin gelmesi ve bunun nüfusa işlenmesi, ayrıca ölen kişi hakkında “yakalama kararı”nın da olmaması gerekiyor. Bunları öğrenmek kolay olmuyor. İçişleri Bakanlığı’ndan, Pasinler Nüfus Müdürlüğü’nden, Erzurum Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü’nden, yargılamanın yapıldığı mahkemeden öğrenmek mümkün olmadı. Ancak, ne zaman cevap verirler? Yazınız yayımlandıktan sonra “Kişinin şu tarihte vatandaşlığı düşürüldü” diye açıklama yapar, bunun üzerine birkaç yazar da, “Aaaa.. bunu öğrenemeden yazmış, bunu öğrenmek kolaydı” diye ahkam keser. Bunların işi de bu...

KİLİT İSİMLE İLGİLİ İHBARLAR

Bazı hukukçularla konuştum. Öldüğüne göre Fethullah Gülen’in davasının düşmesi gerektiğini, bazıları ise hükümle birlikte 64. maddeye göre Gülen’in dosyasının düşmüş olacağını belirtilebileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, duyumlarla değil, dosyaya belge girdikten sonra buna göre kararını verir.

Fethullah Gülen’in ardından ikinci sanık olarak Adil Öksüz yer alıyor. 15 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Hava Üssü yakınında gözaltına alındı. O gün adliyeye çıkarılan 99 kişiden 98’i tutuklandı, Öksüz serbest kaldı. İki ay sonra yeniden yakalama kararı çıkarıldı. O tarihten bu yana izine rastlanmadı.

TARİH TARİH DURUŞMA TUTANAĞI

Gülen 20 Ekim 2024’te vefat ettiğine göre, onun sanık olduğu davanın duruşma tutanaklarına bakalım:

5 Kasım 2024: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun 08.10.2024 tarihli ve yazısı ekinde, sanık Adil Öksüz hakkındaki ihbar evrakı okunup dosyaya konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilmediği anlaşıldı. Sanıklar Fetullah Gülen ile Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yokluğunda tutuklama kararları ve yakalama kararlarının devamı ile infazlarının beklenilmesine, kırmızı bülten çıkarılması için müzekkere cevabının beklenmesine, duruşmanın 20/02/2025 günü ve saat 09:05’e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

20 Şubat 2025 tarihli duruşma tutanağı: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 4.12.2024 tarihli yazısı ve ekindeki isimsiz bir şahsın sanık Adil Öksüz hakkındaki ihbarı ve araştırma tutanağının gönderildiği görüldü, okundu, dosyaya konuldu. Sanıklar Fetullah Gülen ile Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yokluğunda tutuklama kararları ve yakalama kararlarının devamı ile infazlarının beklenilmesine, bu nedenlerle duruşmanın sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamı ve dosyanın kapsamı gözetilerek 19/06/2025 günü saat 09:05’e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

19 Haziran 2025 tarihli duruşma tutanağı: Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 8 Nisan 2025’te dosyamızın akıbetini sordu, cevap verildi. Sanıklar Fetullah Gülen ile Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yokluğunda tutuklama kararları ve yakalama kararlarının devamı ile infazlarının, Adalet Bakanlığı’na yazılan müzekkere cevaplarının beklenmesine, duruşmanın 27/11/2025 günü ve Saat 09:05’e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ DURUŞMA 14 MAYIS 2026’DA

27 Kasım 2025 tarihli duruşma tutanağı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun 13/02/2025 tarihli ve 2025/1051 sayılı yazısı ekinde sanık Adil Öksüz hakkındaki ihbar evrakının gönderildiği görüldü. Okundu, dosyasına konuldu. Sanıklar Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yokluğunda tutuklama kararları ve yakalama kararlarının devamı ile infazlarının, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere cevaplarının beklenmesine, bu nedenlerle duruşmanın 14/05/2026 günü ve saat 09:05’e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mahkeme kalemine de sordum. Bu konuda bilgi veremeyeceklerini söylediler. Biz de belgelere dayalı olarak Fethullah Gülen’in yargılamasını size aktarmıştık olduk. Sonuçta, Fethullah Gülen’in dava dosyasında, her duruşmada altı sanık arasında adının en başta yer aldığını belgelerle sunmak kaldı... Bunun üzerine ilgili makamlar açıklama yaparlarsa onu da aktaracağız.