Sevgili okurlarım, bizi yönetmekte olan kafalarda çok ilginç bir takıntı var. Dünyayı yönetiyor olmak! Türk Milletine yıllardan beri hava basıp bu konudaki sözüm ona iddialarını gündeme taşıyorlar. Eh yani, ellerinde bol kepçe medya kuruluşları da var nasıl olsa! Devletin TRT’si falan onların emrinde. Bizimkiler bir deyince onlar masa başında övgülerle dolu beş düzmece haber üretip milleti kandırmaya kalkışıyorlar. Üretilip piyasaya sürülen haberler hep aynı doğrultuda... Başımızda bir dünya lideri (!) var ve onun muhteşem liderliği altında biz de artık bir dünya lideri (!) olduk. Dünyanın pek çok ülkesinde artık bizim Mehmetçik var. O ülkeler tanrının bir armağanı olarak bize emanet. Konuştukça konuşuyorlar, attıkça atıyorlar ve bu yeni dünya düzeninde başı bizim çektiğimiz masalını beyinlere işlemeye çalışıyorlar. ★★★ Geçenlerde Azerbaycan hükümeti bir karar aldı. Daha doğrusu (aynen bizde olduğu gibi) orada da kararları Meclis ya da hükümet değil, işin en başındaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev alıyor. Tam bir diktatör, tam bir tek adam yönetimi. Evet, bu tek adam bir süre önce aldırdığı bir kararla Azerbaycan’da ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin okula başı bağlı, sıkma baş ve türbanlı girmesini yasakladı. Bizimkiler ise bu konuda hemen şamata yapmayı yeğledi. Vay efendim sen Azerbaycan yönetimi olarak böyle bir kararı nasıl alırsın diye bağırmaya başladılar. Sen Müslüman bir ülkesin ve bunu yapmaya hakkın yoktur! Büyük rezalet işte böyle başladı. Onlar Azerbaycan’ı bizim kucağımızda oturan, bizim yardımlarımız sayesinde ayakta duran bir ülke olarak görür. Hemen yanı başımızdaki bir kedi yavrusu! Senin kucağında yaşayacak ve hep senin eline bakacak! ★★★ Bu haber Türkiye’de duyulunca bizimkiler hemen devreye girdi... ‘Şu Azerbaycan’a bak sen. Adam oldu da bize ters gelen işler yapmaya başladı. Ne demek oluyor bu yasaklar yani, sen bizim politikamızdan nasıl ayrılırsın’ diye bağırıp çağırmaya başladılar. Bizim Saray’ın bir Başdanışmanı var, adı Oktay Saral. Bu şahıs, bazı AKP milletvekilleri falan Aliyev’i kınama yarışına giriştiler. Bunlar böyle çıkışları kendiliğinden yapamaz. Arkalarında bir güç olması gerekir. İşte o güç Recep Tayyip! Onun onayı olmadan ağızlarını bile açamazlar. ★★★ Bizimkilerin tavrı belliydi... Azerbaycan’a baskı yapıp bu örtünme yasağını kaldırtacak ve sonra bütün dünyaya hava basacaklardı!.. Herkes bizim gücümüzü görsün. Bu yasağı biz kaldırttık ve Azerbaycan’a tükürdüğünü yalattık! Recep Tayyip’in Saraydaki başdanışmanı Oktay Saral çeşitli zamanlarda çok değerli fikirlerini (!) açıklar, her seferinde sert çıkışlar yapar. Ancak bu kez Azerbaycan, kendi üzerinden oynanan bu siyasi oyunu gördü. AKP cephesi işi büyütüyordu. Azerbaycan bu eleştirilerin ardından bizimkilere salvo atışlar yapmaya başladı. O kadar ki, Azeri medyası ve halkıyla birlikte devreye İlham Aliyev de girdi. Sözleri çok ağırdı. ‘Bizim iç işlerimize, egemenlik haklarımıza karışmayın, bu gibi konulara burnunuzu sokmayın. Herkes yerini bilsin, kendi halkları ve devletiyle ilgilensin. Bizim yaşam tarzımıza müdahale etmesin.’ Doğrusunu isterseniz bizimkiler uysal kedi yavrusu Azerbaycan’dan böylesine yoğun bir tepki beklemiyordu. Hiç ummadıkları bir biçimde karşı tarafı kızdırmışlardı. Ama bizimkilerde her derdin pratik bir çözümü vardı! Bu kez Azerbaycan’a sarıldılar, resmen olmasa bile özür dileme aşamasına girdiler. Recep Tayyip kendisine gönderdiği mesajda Aliyev’e ‘gardaşım’ diye hitap ediyordu! ★★★ Filmin ilk yarısı dün sona erdi çünkü Recep Tayyip’in has adamı, başdanışmanı Oktay Saral uzun yıllardan beri sürdürdüğü bu görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Biz böyle istifaları iyi biliriz. Üstteki amir kendi emrindeki adama ‘bir çuval inciri berbat ettin, s....r git artık’ der, alttaki ise istifa ettiğini açıklar. Oysa kovulmuştur. İnsanoğlu bazen şımarır, kendisini çok önemli bir yaratık zanneder. Bazen yolunu şaşırır. Bazen de hem kendisini, hem de ülkesini küçük düşürür. Ne demiş atalarımız... Ummadığın taş baş yarar. Hiç beklemiyorlardı ama bu son olayla birlikte Azerbaycan bizimkilerin başını yardı. Geçmiş olsun. Ders olsun, ders alsınlar.