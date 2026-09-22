Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü döneminde Gaffar Okkan, Diyarbakırspor’un maçlarını kaçırmaz, gençleri spora yönlendirmeye çalışırdı. Okkan, Hizbullahçıların eylemi sonucu beş korumasıyla birlikte şehit edildi. Edildi ama, Okkan unutulmadı. Diyarbakırspor’un yerini günümüzde Amedspor aldı. Amed, Diyarbakır’ın tarihi ve yerel Kürtçe adıdır. “Güneşin berrak doğduğu yer” anlamı taşıyor. Zaman içinde bölgeye yerleşen Bekir Kabilesi nedeniyle bölgenin adı “Bekir’in diyarı” yani “Diyarbekir” olarak adlandırılıyor. Günümüzde resmi idari sistemde ve coğrafi adlandırmada şehrin adı Diyarbakır. Spor sayfalarında, televizyonların spor programlarında Amedspor’un Beşiktaş’ı 3-2 yenmesi yer aldı. Takımın galibiyeti Diyarbakır’da coşkuyla karşılandı. Dahası takım, averajla liderliğe yükseldi. Başarılar dileriz. HAKSIZLIK YAPILIYOR Amedspor, yalnız Diyarbakır’ın değil, bölgenin takımı. Aslen Batmanlı olan meslektaşımız iletisinde şunları yazıyor: “Diyarbakır halkının 7’den 70’e gelen bütün rakip takım taraftarını ağırlamalarını basın görmüyor. Son maçta Beşiktaş Başkanı maçın kritiği yerine sadece Diyarbakır halkı ve taraftarının hoşgörü ve ağırlama tarzını överken medyada tek kelime yer almadı. Örneğin Türkiye futbol tarihine maçın 12 dakika uzatılması, kırmızı kart ve penaltı rezaleti geçti. 6-7 yaşındaki çocuğun yarısı Amed, diğer yarısı Beşiktaş olan atkısına yaptığı yorum etkileyiciydi. Beşiktaşlı gençlerin Diyarbakırlı gençler tarafından ciğerli sabah kahvaltısı, Beşiktaşlı taraftarların ‘Biz böyle bir şey beklemiyorduk’ demeleri, tribünlerde açılan Türk bayrağı yanına yazılan ‘Bu sadece sizin değil bizimdir’ pankartı, çoğu esnafın yenilen ve içilenden para almak istememesi de gündeme getirilmedi. Yani, Diyarbakır halkının spor ile kardeşlik, birlik ve beraberliğini göz yaşları içinde izledim. Ama, ulusal medya bunu görmedi.” ÖTEKİLEŞTİRME LÜKSÜ YOK Amedspor Diyarbakır’ın umudu haline gelmiş. Bugün insanlar Amedspor’la yatıp, Amedsporla kalkıyor. Konuştuğum Diyarbakırlı avukat şunları anlattı: “Diyarbakırlılar gelecek umudunu, kenetlenmesini her alanda Amedspor üzerinden değerlendiriyor. Amedsporla gülüyor, takımını umut kaynağı olarak görüyor. İnsanın hayatına etki eden olay bu kadar fazla değil. Siyasi hareketlilik, siyasi talepler yerini büyük ölçüde Amedspor’a bıraktı. Maç sonrası trafik tam anlamıyla kilitleniyor. Evinize gitmeniz saatler alıyor. Amedspor sadece futbol takımı değil, kimlik algısını da yerleştiriyor. Futbol takımı yalnız Diyarbakır’ın değil, bölgenin umudu haline geldi. Bu iklim doğru değerlendirilirse barışa hizmet eder. Ama yanlış yapılırsa ayrılmanın lokomotifi de olabilir. O yüzden Amedspor meselesini sağlıklı değerlendirmek, ötekileştirmemek gerekiyor. Ötekileştirme lüksümüz de yok. Bu ülkenin değeri olan takımın sahiplenmeye ihtiyacı var. Aksi durum kutuplaştırır.” MAÇA BİLETSİZ GİRİYORLAR Futbol Federasyonu, “ihlal türlerini” belirlemiş. Bunları kulüplere de bildirmiş. Örneğin passolig kartı, e-biletle maça girilmesi gerekirken Amedspor - Beşiktaş maçında passolig kartı, e-bilet olmadan binlerce seyircinin stada girdikleri temsilci raporunda belirtiliyor. Spor kulübünün bazı yaptırımlarla karşılaşmaması için ihlallere karşı duyarlı olmalı. Kural ihlal edip ceza verildiğinde de bunu farklı yorumlamamalı. Kurallar Diyarbakır’da da, örneğin Turgutlu’da da aynı. Ama kurullara uyulmuyorsa, bunun yaptırımı da olur. O zaman, “Amedspora haksızlık ediliyor” denilmemeli, gençlerin maçlara biletli girmesini sağlamak için önlem alınmalı. Son maçta stada biletsiz girilmesinden dolayı Amedspor’a ceza gelebilir. Stadyuma giren izleyici sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, seyirciyi biletsiz olarak alan ya da bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, tribüne kapasitenin üzerinde seyirci alan süper lig kulüplerine 960 bin liraya, birinci lig için 310 bin liraya, ikinci ligde 125 bin, üçüncü ligde 65 bin liraya kadar para cezası kesilebiliyor. Kamera kontrol odasında turnike ve blok görüntüleri, e-bilet geçiş sayıları, blok hesaplaması, stadyum giriş raporunun kontrolü sonucu kaç kişinin usulsüz giriş yaptığı belirleniyor. Kapasite üstü seyirci, merdiven boşluklarının ihlalleri de saptanıyor. Derbilerde en az 1.500 özel güvenlik, 3.000 polis görev yapıyor. HER MAÇ İÇİN RAPOR Amedspor- Beşiktaş maçı oynanırken 37-38 dakikada yeşil zeminde fıskiyeler çalışıyor. Bu olay araştırıldı kasıt olmadığı anlaşıldı. Otomatik sulama sistemini elle açmışlar. Zaman ayarlı kalmış. Evet kasıt yok ama olmaması gerekirdi. Futbol Federasyonu, 18 futbol kulübüne sezon öncesi geçen yıl yapılan ihlal türleri ve sayılarını bildirdi. Geçen yıl 2 bin 524 müsabaka için 5 bin 360 görevlendirme yapılmış, ihlaller belirlenmiş. İhlal olduğunda profesyonel ligde, amatörlerde bir adaletsizlik olmadığını belirten yetkili şunları anlattı: AMAN DİKKAT! “İhlal varsa var ama biz ceza vermiyoruz. Biz raporumuzda ‘Bu takım böyle yapmıştır’ diyoruz. Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu raporu görüyor. ‘Suç unsuru vardır’ veya ‘ceza tayinine mahal yoktur’ diyor. Statta Amedspor taraftarları ile Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı oturuyor. Birisi ev sahibi, birisi misafir takım. İki taraftar grubu da aynı anda Bursaspor aleyhine slogan attı. Bu, toplumsal bir olay. İki tarafta da tahrik var ama Amedspor’a bir şey diyemeyiz. Kutuplaşmayı iki taraftan da kaşıyanlar var. Toplumsal uzlaşmayı futbol sağlaması lazım. Sanki onu kullanmak isteyenler var.” Aman dikkat! Tahriklere kapılmayın, Amedspor’u farklı gözle görmeyin. Amedspor yöneticileri de aynı duyarlılığı göstermeli. Bu ülkenin futbol kulüpleri birbirine kardeş gözüyle bakmalı...