Evinde çelik kasası bulundu. Kasanın içi altın, döviz, tespih, tapu dolu çıktı. Aklımla, zekamla kazandım dedi. Aklı zengin, fikri zengin, zekası da çok zengin!

Hayali de zengin çıktı.

Boşandığı karısı için “hayali bir doğum günü” icat etmiş. Böylece “buluş adamı” da olmuş! Eski eşine 139 bin dolar doğum günü hediyesi göndermiş.

Ne müdürmüş!

★★★

Çelik kasasında 26 kilo altın. 3 altın tespih. 1 milyon 300 bin dolar. 123 bin Euro bulundu. Kolunda 834 bin TL değerinde ithal saati ile çektirdiği fotoğrafı yayımlandı. Orta halli bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) önce genel müdür ve sonra da şube müdürü yani maaşlı devlet memuru iken 1 fabrika, 6 apartman dairesi, 3 bahçeli villa, 3 dükkan sahibi olabilmiş!

Ne müdürmüş!

Bakan olmalıymış.

★★★

Bakan olacak adam müdür Cemil Acar, rüşvet almaktan yargılanıyordu. Sen bu kadar serveti nasıl kazandın diye sordular; “Ben aklımla ve zekamla kazandım” diye cevap verdi. Yargıç, son celse de onun adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. Halktan “adaletin başı vuruldu…” tepkisi yükselince yeniden tutuklandı. MASAK müfettişleri onun geçmişini daha dikkatli incelediler, “hayali doğum günü” uydurduğunu ve eski karısının hesabına 139 bin dolar hediye (para transferi) gönderdiği kayıtlarını buldular.

★★★

Bu müdür tek bir örnek değil. Son 25 yıl içinde bu müdür gibi çelik kasaları dolduran, tapularının sayısını büyüten, dünün çulsuzu iken aniden zenginleşen çok sayıda milletvekili emeklisi, parti yakını, bakan görmekteyiz. Bu bereketli ortam nasıl peydahlanıyor?

Asıl buna bakmalı.

★★★

Örneğin müdürümüzün “aklını ve zekasını” kullanarak nasıl bir ortamda yeşerip filizlendiğini anlamak için onun uzun yıllar görev aldığı DHMİ’ye bakmak gerekir.

DHMİ nedir?

Ne üretir?

Nasıl üretir?

Kimin için üretir?

Ürettiğini nasıl paylaşır?

★★★

Ben bu soruların cevabı için uzmanlarla bütün bir gün boyunca konuştum. Siz okurlar için “akıl ve zeka kullanılarak nasıl içi dolu çelik kasa ve çok sayıda tapu sahibi olunabilecek ortamı” anlamaya çalıştım.

Sizinle paylaşacağım.

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) bir devlet kurumu. Somut bir mal üretmez ama gelen uçağa ve giden uçağa iniş-kalkış hizmeti üretir. Hava kontrolü üretir. Yer hizmetleri altyapısını üretir.

★★★

Asıl “Erişim Hakkı” diyorlar havayolu şirketlerine “hava sahası ve pist kullanma hakkı” üretir. Giden yolcu ve gelen yolcu için vergisiz malları satan mağaza, lokanta, kafe hizmeti üretir. DHMİ, hava yolu şirketleri, ticari şirketler, alt yükleniciler için üretir.

Çok yüksek!

Aşırı yüksek!

Paralar döner.

★★★

DHMİ, hava meydanları, pistler, kuleler, radar sistemleri kurar. Bunlar çok pahalı yatırımlardır. Ve devletin gücünü gerektirir. DHMİ bir devlet tekeledir. Türkiye sürekli döviz açığı olan bir ülke olduğu için bu yatırımları hep dışardan borçlanarak (Yap-İşlet- Devret modeli) yapar. DHMİ yatırımları üzerinden Türk halkı, yüksek yapışkan enflasyon altında inleyerek, yerli ve yabancı para babalarına çok büyük faizler öder.

★★★

20 milyar Euro’ya mal olan yeni İstanbul Hava Meydanı için Türkiye yılda 300 milyon Euro faiz ödüyor. Gül gibi Yeşilköy Atatürk Havalimanı vardı. Bir pistini yıktılar, onu sadece Cumhurbaşkanı, Bakanlar için protokol havaalanı haline soktular.

★★★

DHMİ, çok önemli bir altyapı ve çok yüksek para akışı yöneticisidir. DHMİ, ihale şartlarını belirler, kiralama şartlarını dikte eder, sözleşme koşullarını dayatır. Çok para döndürür fakat bu dönüşün çarklarını halk göremez, şeffaf değildir. Çok kaçak olur. Çok yeme, çok yedirme. Hem çalışılır. Hem çalınır! Çok yüksek paranın yönetimine iktidar ile vidalı sayıları sınırlı birkaç üst düzey kişi karar verir. DHMİ’de müdür olmuşlar “aklını ve zekasını” kullanarak çelik kasa dolusu altın, dolar, Euro sahibi bakan olacak adam olurular.