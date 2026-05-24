31 Mayıs Pazar günü saat 11.45’te Yay burcunda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasına baktığımız zaman en dikkatimizi çeken şey, bu dolunayın Uranüs’le hizalanması ve Ay’ın Antares ile, Güneş’in de Aldebaran’la hizalanması oluyor. Bu iki yıldız da savaş ile ve savaş yönetme becerisiyle alakalıdır.

Dolayısıyla savaş atmosferini tetikleyecek, hatta başka bölgelere de sıçratacak gelişmelere doğru ilerliyor olabiliriz.

BATI-DOĞU BLOKLAŞMASI

Antares ve Aldebaran, doğunun ve batının bekçileri olarak tanımlanan iki tane Kraliyet Yıldızıdır ve bu tip karşıtlıklarda doğu-batı arasındaki kutuplaşmanın ön plana çıkacağını görürüz. Yani doğuyu temsil eden ülkelerle, batıyı temsil eden ülkeler arasındaki zıtlaşmaların artması söz konusudur.

SERT VE ŞİDDETLİ

Burada açı olarak henüz etkili olan

Mars’ın Plüton’la dik açısı dikkat çekiyor ve Ay’ın en dikkat çeken sert açılarından bir tanesi dolunaydan biraz daha geride, 26 Mayıs’ta gerçekleşiyor ve 28 Mayıs’ta Ay, Mars, Plüton karesini tetikliyor. Dolayısıyla etkilerini henüz dolunayda görüyoruz.

DEĞİŞİM VE YENİLENME

Haritada yine dikkat çeken yönlerden bir tanesi, Uranüs’le hizalanan bu dolunayın Plüton gezegeniyle de uyumlu açı yapması.

Dolayısıyla değişim ve yenilenme enerjisinin çok güzel bir şekilde kendini göstereceği bir zaman dilimindeyiz.

Teknoloji alanında yeni gelişmeler bekleyebilir, önemli yeni bilgiler alıp verebiliriz. Tabii, deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş bilgilerin de daha güzel yerli yerine oturacağı bir zaman dilimi olacak.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Bu haritada Merkür’ün Betelgeuse yıldızıyla ve Polaris yıldızıyla kavuşumda olması yine bilgi alışverişlerinde güzel, akıcı bir ortam sağlıyor. Venüs ve Jüpiter (iyiciller) Yengeç burcundaki kavuşumlarına çok yakınlar ve bu ikisinin kavuşumunun kesinleşeceği 9 Haziran tarihi, Haziran ayı içerisindeki en uğurlu tarih olarak dikkat çekebilir.

Tabii, bu kavuşum özellikle gümüş astroloji haritasını olumlu etkileyeceği için metal fiyatlarında, özellikle gümüşün fiyatında bir kısım yükseliş de bekleyebiliriz.

TÜRKİYE

Dolunayın Türkiye için çıkartılmış Ankara merkezli haritasında, Güneş ve Uranüs’ün tepe noktasına yakın olması, yönetici figürleriyle ilgili değişim, yenilenme enerjisini de devreye sokuyor. Dolunay derecesi olan 9 derece Yay, ülkemiz astroloji haritasına destekleyici açı yapıyor. Ayrıca ilerletilmiş astroloji haritamızdaki Ay derecesine, Mars ve Jüpiter derecesine kavuşum yapıyor.

Tüm bunların astrolojik meali şudur: Askeri anlamda ve güvenlik güçlerimizin kapasitesi bağlamında zaten iyi olan göstergelerimize destekleyici açılar alıyoruz. Bu dönemde ortaya çıkabilecek askeri bir durumun veya üzerimize gelinecek herhangi bir durumun üstesinden gelebileceğimiz ve üstünlük sağlayabileceğimiz bir durumda olduğumuz görülüyor.

ERDOĞAN’IN HARİTASI

Tabii bu aynı zamanda özelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astroloji haritasındaki Ay dönüşüyle de çakışıyor ve Mars derecesine yakın.

Dolayısıyla askeri konularda ve güvenlikle ilgili konularda dışa dönük etkili konuşmalar yapması, cesur kararlar alması muhtemeldir. Ayrıca politik gündeme yönelik, önümüzdeki yakın süreçle ilgili güçlü imaj veren etkili konuşmalar yapması kuvvetle ihtimaldir. Zira, dolunay Mars derecesine çok yakın olacak.

MUTLAK BUTLAN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin istinafa taşınan 38. Olağan Kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı çıkmasının, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilmesi, Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılması kararının ardından piyasaların çalkalanması ihtimali hayli güçlü. Zaten 22 Mayıs için bu yönde tahminimiz vardı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun haritasındaki Ay derecesi destekleyici transitler alıyordu. CHP astroloji haritası da dönemsel olarak türbülanslı etkiler alıyordu. Dolayısıyla olayın gidişatı kendini belli ediyordu. Mayıs ayında iç siyasette önemli gelişmeler beklediğimizden de söz etmiştik. Geçtiğimiz yıldan beri lider değişim zamanlarında olduğumuzdan söz etmekteyiz. Peki bundan sonra neler olacak?

CHP astroloji haritası önümüzdeki günlerde hayli stresli etkiler alacak.

Dolayısıyla partide iç karışıklık veya güç çekişmeleri gibi sorunların alevlenmesi olasıdır. Önünüzdeki haftaki yazımda bu konuya daha fazla yer vereceğim.

ERKEN SEÇİM? BASKIN SEÇİM?

CHP’deki gelişmelerle birlikte erken seçim konusu daha fazla dile gelecektir. Bazı tarihler zikredilmeye başlanacaktır. Uzun zamandır dikkat çektiğim Kasım 2026’ya bir kez daha dikkat çekmek isterim. 2027 için erken seçim konuşulurken, 2026 Kasım’ında bir baskın seçime doğru ilerliyor olabiliriz.

Transit Jüpiter’in Aslan burcuna geçişinin ardından, Ak Parti astroloji haritasının Güneş derecesini tetikleyecek olması, 2026 Ekim ayının 10’lu tarihlerinden itibaren destekleyici etkiler alacağını gösteriyor. Transit Jüpiter’in Ak Parti haritasının Güneş derecesine tam olarak varması ve destekleyici etkisinin maksimuma varması 12 Ekim’de oluyor. Bu tarih civarında seçimle ilgili konular açısından önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Daha sonra, 2026 Kasım ayı başından itibaren Mars da Ak Parti Güneş derecesinin bulunduğu yere ilerliyor. Bu bağlamda Ay’ın da Aslan burcunda olacağı 1 Kasım 2026 tarihi dikkat çekiyor. Zira o tarihte Sayın Erdoğan’ın doğum haritasındaki Satürn derecesine transit Güneş tam denk geliyor. Bu da diğer dikkat çeken bir tarih olarak görülüyor.

EKONOMİ NEREYE?

Öte yandan, ekonomiyle ilgili alanda haberler pek iyi değil doğrusu. Dış ödemeler, harcamalarla ilgili konularda henüz stresler devam ederken, bilhassa krediler, cari açık ve borçlarla ilgili konularda halkın zorlanması teması özellikle dikkat çekmeye devam ediyor.

Enflasyonun da düşmek yerine yükselmeye devam ettiği bir süreçteyiz. Bakalım nasıl bir balans ayarı yapılacak...

DIŞ SEYAHATLERDE DİKKAT!

Mars’ın yerleşimi yurtdışı bazlı bazı konularda, yabancılarla ilişkilerde, dış seyahatlerle ilgili konularda streslere, kazalara, zorlanmalara dikkat çekerken, dik başlılığı ifade eden enerjinin 9. evde olması bazı yabancı ülkelerle ve onlara seyahat ederken vizelerle ilgili konularda stresleri de tabii ki beraberinde getirebilir.

Her koşulda Türkiye’nin daha çok görüneceği, öne çıkacağı, dikkat çekeceği bir zaman dilimi olacak.

GÜNEYDOĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Bu dolunayın hatlarına baktığımız zaman özellikle Türkiye’nin güneydoğusunun dikkat çektiğini görüyoruz ve sismik aktivitede artış olasılığını da devreye sokan Uranüs’yen dolunay, Türkiye’nin Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine iz düşürüyor.

ARAP YARIMADASI

Aynı zamanda hatlar Suriye üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla o bölgede de beklenmedik bazı gelişmeler, askeri konular, operasyonlar ön plana çıkabilir. Bu hatlar Suudi Arabistan üzerinden de gayet belirgin bir şekilde geçiyor. Bu dolunaydan en çok etki alan ülkelerden bir tanesi de, üzerinden geçen hatlarla İran olacak.

ORTA AVRUPA

Mars hatları özellikle Avrupa üzerinden geçtiği için Orta Avrupa’da da agresyon olasılığı artıyor. Libya üzerinden de geçen bu hatlar, Nijer, Zaire gibi, Angola gibi bölgelerden de geçiyor. Yani Afrika’da daha sert bir agresyon söz konusu olabilir.

RUSYA-ÇİN-HİNDİSTAN

Destekleyici etkiler daha ziyade Rusya’yı, Çin’i, Hindistan’ı gösteriyor. Bu bölgede büyümeye, genişlemeye yönelik bir enerji akışı devreye giriyor ve Kazakistan üzerinden geçen Merkür hattı, bu bölgede de iletişimin artacağını ya da bu bölgede yapılacak bazı açıklamaların, ülkenin geleceğiyle ilgili konuların önem taşıyacağını gösteriyor.

AMERİKA

Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımızdaysa, Mars hattının yine Venezuela’ya yakın, Kolombiya üzerinden geçtiğini, Peru, Bolivya, Arjantin gibi bölgelerin Mars etkisi, yani zorlu enerji aldığını görüyoruz ve türbülanslı Uranüs’le hizalanan ufuk düzlemine iz düşen hat da Brezilya üzerinden geçiyor.

Amerika’nın kıyı bölgelerini de etkiliyor. Dolayısıyla bölgede kıyı depremlerinin de görülebileceği bir zaman dilimi.

DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

Takip eden günlerin en dikkat çeken tarihleri: 3 Haziran’da otorite figürleriyle görüşmek için güzel bir zaman dilimine işaret ediyor. 4 Haziran yanılgılara açık bir zaman dilimini gösteriyor, dikkatli kararlar almak gerekir. 9 Haziran bu haritanın dahiline giren en uğurlu gün olarak kullanılabilir. 10 Haziran’da iletişim sıkıntıları olası, toplantılar için çok uygun gözükmüyor. 12 Haziran’da türbülanslı, sarsıcı, sert etkiler devreye giriyor. 13 Haziran’da da yine ilişkiler manasında dikkatli olmak gerektiğini anlıyoruz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

25 Mayıs Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda girişilecek işler boşlukta ve kararsız kalabilir ama gün geneline etki eden Güneş-Neptün altmışlığı, karşılıklı uyum ve dayanışma sağlama ve aynı zamanda manevi açıdan güzel bir akışı da beraberinde getiriyor. Ama akşam saatlerinde sürpriz güzel gelişmelere açık olabiliriz. Otorite figürleriyle ilgili enteresan stresli gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz.

26 Mayıs Salı günü genelinde hayli agresif bir zaman dilimindeyiz. Sert ve şiddetli olaylara açık bir atmosferde olacağız. Diplomatik ve hukuki problemler ön plana çıkabilir. Kişisel bakım, alışverişler, parasal konularla ilgili stresler devrede olabilir. Akşam saatlerinden sonra dengeye gelebiliriz.

27 Mayıs Çarşamba sabah saatlerini iletişime geçmek için kullanabiliriz. Günün ikinci yarısında türbülanslı bir enerji akışı var. Finansal konulara dikkat! Yabancılarla ilgili konular, eğitim, seyahatlerle ilgili temalar açısından uygun bir zaman diliminde değiliz.

28 Mayıs Perşembe günü duygusal anlamda türbülanslı gözüküyor. Parasal konular açısından da bugünden itibaren dikkatli olmak gerekiyor. Sert ve şiddetli olaylara da açık bir zaman dilimi, farkında olalım.

29 Mayıs Cuma günü ilişkilerde streslere, parasal konularda sorunlara dikkat

çekiyor. Kişisel bakım, alışverişlerle ilgili konular açısından da uygun bir zaman diliminde değiliz. Akşam saatleri sonrasında sosyalleşmek açısından daha uygun bir enerji akışı devrede olacak.

30 Mayıs Cumartesi gününün büyük çoğunluğunda girişeceğimiz işler boşlukta ve kararsız kalabilir, beklediğimiz haberler gelmeyebilir. Akşam saatlerinde plan ve programlarda beklenmedik değişimlere açık olabiliriz. Uzlaşma yakalamak için karşılıklı gayret göstermek, taviz vermek, biraz alttan almak isabetli olur.

31 Mayıs Pazar günü uluslararası temalar ön plana çıkıyor. Saat 11:45’te Yay burcunda Antares yıldızıyla da hizalanan bir dolunay meydana geliyor.

Uluslararası alanda agresyona işaret edebilecek bir dolunay bu. Antares zorlu, savaşkan ve baskın enerjilerin devrede olduğu bir dolunaya işaret ediyor. Fanatik saldırılara da açık bir zaman dilimini gösteriyor.