Balotelli'nin Beşiktaş'a gol attıktan sonra, yıllar önce televizyonda kendisine "Bu çocuğun beyni yok" diyen Sergen Yalçın'a dönüp "beynini" gösterdiği o sahne...

'Futbol, asla sadece futbol değildir' anlarından biriydi ve Türk futbol tarihinin en ikonik karelerindendi...

İşte futbol o an sahada değildi, adeta okul sıralarındaydı ve tahtada Sergen Yalçın'ın adı yazılıydı. Ona bir dersti... Ama o gün dersi eken hoca, bugün yine aynı yerde.

Beşiktaş'ta hedefler kasım ayından beri 'gelecek sezon' üzerine. Sahadaki işleyiş ve forma adaletine bakınca o gelecek de pek geleceğe benzemiyor... 'Düdüğün adaleti' dedik ama, formanın da adaleti olmalı, şart...

Aylar sonra ayağına değen topu ağlara gönderip pozisyonlar kovalayan Jota Silva... Diyelim ki o meşhur 'gelecek sezonda' düşünülmediği için oyundan alındı. Yüzüne baktınız mı? İsyan vardı...

O isyan sezona fişek gibi başlayıp değişiklik vakti geldiğinde hep ilk tercih olan Vaclav Cerny'nin de isyanı... Belki çoğu kişi Cerny'yi ideal 11'e yazmaz ama o da futbola küstü nihayetinde...

Gelelim adalete, gelelim Balotelli'ye... "Cengiz'i bu ligin yıldızı yaparım" diyen Sergen Hoca, Balotelli'nin verdiği dersi hiç mi hiç anlamamış. İnsan bazen büyük konuşur, laftır, çıkıverir ağızdan...

Mesele o sözlerin yükünü bir kambur gibi ömürbillah taşımaktansa, hatanı anlayıp geri dönebilmekte... Cengiz de bu ligin yıldızı olmayıversin, Beşiktaş yoluna baksın...