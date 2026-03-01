2026 yılının ilk ay tutulması bir “kanlı ay” olacak, zira ay tam tutulacak. Bu tutulma Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika’dan izlenecek. Tutulmanın en azından bazı kısımlarını görecek bölgeler: Avrupa’nın doğusu, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Arktik, Antarktika olacak. Bu tutulma Türkiye’den izlenmeyecek.

HANGİ SEKTÖRLER?

Tutulma 12 derece Başak burcunda gerçekleşecek. Verimlilik, ekinler, hasat, çiftçilik, hizmet sektörü, yiyecek tedariki, doğal beslenme, halkın sağlığı, sağlık sektörü, muhasebe, finans, mühendislik, örneğin peyzaj mühendisliği bu burcun doğasındadır. İş hayatı, memurlar, çalışanlar, çalışanların hakları, işsizlik, iş geliştirme yöntemleri, üretimle ilgili konular Başak burcu kapsamındadır.

HANGİ KONULAR?

Bu burçta gerçekleşen tutulmalar düzenleme, metodik hale getirme, pratikleştirme konusunu vurgular. Topluma hizmet etme ve sosyal yardımlaşma temaları gündeme gelir. Sağlık ve hijyen konuları sorgulanır. Bu alanda yeni metotların ve kuralların ortaya konması mümkün olacağı gibi, mevcut yöntemler de sorgulamadan geçebilir. Çalışanların hakları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi bankacılık da dahil olmak üzere ekonomik tüm sistem ve yöntemlerin sorgulanması, dağılması, değişmesi ve yeniden yapılanması söz konusu olabilir. Başak tutulmalarında feminist hareketlerin vurgu kazandığını görürüz.

HANGİ YERLER?

Eski astrologlar Başak burcunu tarım ve ziraatla, ekinlerle bağdaştırdıkları için tahılların bulunduğu yerlerle ilişkilendirmiştir. 19. Yüzyıl Müneccimi Sadullah el-Ankaravi’ye göre Başak burcunda güneş tutulması: Kadınların ve devlet büyüklerinin geri dönmesine, ekinlerin yanmasına, buğday ve arpanın dörtte bir oranında azalmasına, insanlara şiddetli zararların isabet etmesine sebeptir.

AVRUPA DİKKAT ÇEKİYOR

Gezegen izdüşümlerine baktığımızda, yine Avrupa özelinde içinde bulunduğumuz bölgenin dikkat çektiğini görüyoruz. Yine İngiltere üzerinden geçen Mars Tepe Noktası hattı var. İngiltere’de iç gerginliklerin de olacağı, belki yönetimle ilgili konularda da türbülansların olacağı enteresan gelişmelere sahne olabilir. Bu hat, Madrid ve Kazablanka üzerinden geçerek Afrika’ya iniyor.

Orada da sert etkiler devrede. Tam Ay Tutulmasının Ay-Güneş hattının Meridyenle çakışma noktası Almanya’yı gösteriyor. Hollanda, Almanya, Brüksel’e yakın, bu bölge, Münih’e yakın, biraz daha aşağıda Cenova, yani İtalya üzerinden de geçiyor ve Tunus üzerinden Afrika’ya iniyor. Buralarda agresif hareketlenmeler olabilir. Belki bir noktada destekleyici etkiler alacak olan bölge, Varşova, Budapeşte, Sofya gibi ve Atina’nın bulunduğu bölge gibi görülüyor daha ziyade.

BULUNDUĞUMUZ BÖLGE ETKİ ALIYOR

Satürn-Neptün hattının geçeceği, belirsizliklerin olduğu ve anlaşmazlıklar ihtimalini taşıyan bölge de İstanbul’un da bulunduğu ve Ege bölgesi koridorundan geçen hatta yarılıyor. Dolayısıyla, yine bu bölgede deniz depremleri dikkat çekebilir.

Özellikle Marmara, Ege bölgesi, aşağı inince Akdeniz bölgesi burada daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımız zaman, yine Meksika üzerinden geçen Mars hattı, orasının yine gergin olacağını gösteriyor. Grönland’ı çok bağlayan hatlar var. Amerika’nın, Washington’un da bulunduğu bölgeden geçen önemli hatlar, ABD’nin alacağı sert ve agresif kararlara dikkat çekiyor.

NELER GETİREBİLİR?

12 derece Başak burcunda gerçekleşecek ay tutulması ikinci dekana denk düşmektedir. Bu dekandaki ay tutulması için astrologlar William Lilly ve Raphael şöyle diyor: “Yıkım ve felaket işaretidir; zalim davranışları, yolsuzlukları ve dolambaçlı işleri nedeniyle danışman ve avukatların zarar göreceğini anlatır.” (Lilly). “Meclis üyeleri, katipler ve benzeri kişilere zarar getirir.” (Raphael). Tutulma derecesinin Sabian Sembolü: Güçlü bir devlet adamı, histerik bir kalabalığı kendi davasına kazanır. Bu tutulmanın Mars tarafından tetikleneceği 18 Mart civarında sert etkileşimler olasıdır.

DENİZLERDE AGRESYON

2 Mart’ta Mars’ın Balık burcuna geçmesiyle beraber kişisel hareketler ama tabii askeri konularla ilgili, savunmayla ilgili temalar da devreye giriyor olacak. Özellikle denizde kargaşa, savaş teması ön plana çıkacak. Farklı ülkelerden çok sayıda geminin yer aldığı denizlerde çatışmalar yaşanabilir. ABD donanmasının üçte birinin bulunduğu bölgede tansiyonun yükselebileceğinin işaretçisi bunlar.

1 MART’TA TUTULMA TETİKLENİYOR!

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, güneş ve ay tutulmalarının gerçekleştiği günlerden başlayarak, tetiklendiği günlere kadarki dönemlerde olaylar hızlanır. Tutulmanın Mars tarafından tetiklenmesi askeri ve polisiye olayların, sert ve şiddete yönelik gelişmelerin, saldırıların gerçekleştiği zamanlardır. 1 Mart’ta tutulmanın Mars tarafından tetiklemesiyle sert, şiddetli etkiler, sarsıcı etkiler devreye girebilir. ABD veya İsrail’in İran’a saldırısını beraberinde getirebilir. Halihazırda devam eden Pakistan-Afganistan savaşı daha da körüklenebilir.

KARA PAZARTESİ?

Ülkemizin de yer aldığı bölgede yaşananlar yüzünden tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Astrolojik açıdan ele alındığında, bu tansiyon daha da yükselebilir. Kova burcunun son derecesinde olan Mars’ın tetikleneceği 2 Mart Pazartesi günü para piyasaları, borsalar açısından stresli bir gün olabilir. Önlem almakta yarar var. Metal fiyatlarında yukarı yönlü hareket görebiliriz.

YAĞIŞLARA, SU BASKINLARINA DİKKAT!

3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan dolunay, tam ay tutulması, Türkiye saatiyle 14:37’de gerçekleşecek. Dolunay astroloji haritasına baktığımızda, çok sayıda gezegenin su elementi burçlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, aşırı yağış ihtimali devreye giriyor. Tabii verimli yağışlar da olabilir. Bir taraftan Su elementi yoğunluğu güzel bir gösterge olarak bunu görebiliriz. Venüs, Mars, Merkür, yağmur gezegenleri Balık burcunda ama Retro Merkür bazen beklenmeyen yağışlar veya beklenmedik, denli aşırı olan yağışlara dikkat çekiyor olabilir. Farkında ve temkinli olmalı.

DETAYLARA TAKILMAYIN!

Tutulma esnasında Ay, Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor Başak burcunda. Dolayısıyla, fazla ince eleyip sıkı dokumanın gereksiz yere kayıp ve zaman sarfiyatı veya gereksiz yere zaman kaybetmeyi beraberinde getirebileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla, detaylara takılmayıp konunun bütününü görmeye çalışmak daha isabetli olacak.

KARARSIZLIK, BELİRSİZLİK

Yine Türkiye için Ankara merkezli harita çıkarttığımızda, Satürn ve Neptün’ün tepe noktasına yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, yine hükümetin geleceğe yönelik kararlarında fazla baskın olmaya çalışacağını ama gene de bir belirsizlik, netleşememe atmosferinin oluşacağını görüyoruz. Satürn’ün Koç burcunda seyrettiği dönemlerde, yönetimdeki figürler, liderler daha baskın olurlar. Ve Satürn-Neptün birlikte burada yine baskın olma gayretini ama bazen yine de belirsizliğin devrede olacağını anlatabilir.

ZOSMA VE SİRİUS

Bu haritada Ay, Zosma yıldızı ile birleşiyor. Dolayısıyla, bir şeyleri kurtarma çabası devrede olacaktır ama “kurtarayım” derken kurban durumuna düşme riskini de beraberinde getiriyor. Bu tutulma esnasında Jüpiter’in Sirius yıldızı ile kavuşumda olduğunu görüyoruz ve 11 Mart’ta Jüpiter direkt hareketine dönecek. Yani, küçük hareketler büyük sonuçlar doğurur ya da bazı desteklerin devreye girmesi demek ki burada 11 Mart civarında olacak.

OLUMLU GELİŞMELER, ŞANSLI TARİHLER

Güneş’in Jüpiter’le uyumlu üçgen açısının da etkili olduğu bu zaman diliminde yapılacak işlerden daha olumlu gelişmeler de kaydedilebilir. Bu bağlamda 5 Mart tarihi öne çıkıyor. Bu haritanın 9. hanesi çok dolu.

Bu da yurt dışına bağlantılı işlerin çok yoğun olacağını, vize işlemleri, seyahatler, dış bağlantılı temaların çok yoğun olacağını gösteriyor. 9 Mart’ta Merkür-Jüpiter arasındaki uyumlu açı kesinleşiyor. Dolayısıyla, 5-9 Mart arasında yapacağımız işler daha rahat büyüyebilir. 11 Mart’tan sonra Jüpiter’in direkte dönmesiyle genişleme daha da artıyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Dünyaya yeniden denge getirecek olan, dişil prensibin temsilcisi olan kadınlardır. Astrolojik açıdan dişil prensibi temsil eden Venüs’ün Neptün ve Satürn ile dizilimde olduğu günlerdeyiz. Bu dizilim, dünyadaki savaş ve agresyon ortamının sona ermesi konusunda kadınların öncülük etmesinin önemine dikkat çekmektedir.

ULU ÖNDERİMİZİ ANIYORUZ

Bu vesileyle, ülkemizde kadınlara milletvekilliği için seçme ve seçilme hakkı veren kanunun çıkarılması için alınan tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük eden Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve minnetle anıyoruz!

14 MART’A ŞİMDİDEN DİKKAT!

14 Mart tarihinde Mars Ay Düğümleriyle hizalanacak. Dolayısıyla, burada da sert, askeri anlamda tetikleyici etkiler devrede. 15 Mart’ta Merkür-Mars kavuşumu var. Bu da yine sert söylemleri beraberinde getirebilir. Merkür’ün Kuzey Düğümle tam kavuşumu 17 Mart’ta, geleceğe yönelik ilginç bazı açıklamaları da beraberinde getirebilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

2 Mart Pazartesi gününün ilk yarısında kendimizi aktif bir şekilde ortaya koymak isteyebiliriz. Ay’ın açıları gergin bir atmosfere işaret ediyor. Sakarlıklara, kazalara açık bir gündeyiz, farkında olalım. Mars’ın anaretik derecede olduğu gününün büyük çoğunluğunda agresif bir enerji akışı var. Uzlaşma yakalamakta zorlanabiliriz. Para piyasalarında, borsalarda agresif ve stresli bir atmosfer oluşabilir. Önlem almakta yarar var.

3 Mart Salı günü saat 14:37’de ay tutulmasının zirve noktasına varıyoruz. Duygusal anlamda hayli türbülanslı bir zaman dilimindeyiz. Sağlığımıza dikkat etmemiz yerinde olur, özellikle bağırsaklar bölgemize. Günün ikinci yarısında, yapacağımız işlerde verimlilik kaydedebiliriz, güzel bir gelişme atmosferi bulabiliriz.

4 Mart Çarşamba sabah saatlerinde tartışmalara, uzlaşmazlıklara açık olabiliriz. Öğle saatleri ve sonrasında ilişkiler açısından gergin bir zaman diliminde olacağız, farkında olalım. Akşam saatlerinde sürpriz güzel gelişmeler yakalayabiliriz. İlişkimize biraz daha farklı açıdan yaklaşabilir, yenilikler yapabilir, değişiklikler yapabilir, ilişkimizi canlandırabiliriz.

5 Mart Perşembe günü otorite figürleri ile iletişime geçmek, kendimizi göstermek, ifade etmek, büyütmek, geliştirmek istediğimiz konularda harekete geçmek için güzel bir şans sunuyor. Yılın uğurlu, büyümeye, genişlemeye yönelik güzel enerjisinin devrede olduğu günlerden bir tanesindeyiz. Önem verdiğimiz kişilere talepte ve başvuruda bulunabilir, otorite figürleriyle bir araya gelebiliriz.

6 Mart Cuma sabah saatlerinde abartılara, gereksiz harcamalara açık olabiliriz. Finansal konularda dikkatli olalım. İlişkiler açısından daha aktif ve inisiyatif alabileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz, ancak ilişkilerde acelecilikten dolayı zarar da görebiliriz. Gün boyunca Ay boşlukta (açısız) ilerliyor olacağından herhangi bir konuda netleşmek, tam bir karara varmak zor olacak.

7 Mart Cumartesi günü Güneş-Merkür Balık burcunda tam kavuşumda olacaklar, dolayısıyla hayal gücümüzün çok aktif olacağı ve Koç burcunda kavuşum yapacak Venüs ve Neptün’ün de etkisiyle, hayal gücümüzün aktif olduğu, geleceğe yönelik plan ve projelerimizi etrafımızdaki insanlarla paylaşabileceğimiz, vizyon kazanabileceğimiz, imgeleme çalışmaları yapabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Evlilik ve ilişkiler açısından ise uygun bir gün değiliz.

8 Mart Pazar günü sosyalleşmek, eğlenceli aktivitelere katılmak açısından güzel bir fırsat sunuyor. Ancak Venüs ve Satürn’ün her ikisinin de rahat etmediği Koç burcunda kavuşumda olduğu bugün evlilik açısından uygun bir gün değil. Kişisel bakımla ilgili konular, estetik, zarafet ve benzeri güzelleştirmeye yönelik konularda da bazı sıkıntılar çekebiliriz, sorunlarla karşılaşabiliriz, farkında olalım.