Başak burcunda Yeniay 11 Eylül Cuma sabah saat 06:26’da gerçekleşiyor. Bu yeniay, Türkiye için yükselen derecesine yakın düştüğünden dolayı hayli önemli. Titiz ve dikkatli girişimler için güzel bir zaman dilimi esasında. Yeniayın olumsuz açıları yok. Dolayısıyla daha rahat ilerleme şansını veriyor. PLANLAR DEĞİŞEBİLİR Yeniay haritasının 9. evin içinde kalan ama 10. burcuna yerleşen Uranüs, geleceğe yönelik plan ve projelerde bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Yeniay’ın 11. hanesine denk düşen Mars, meclis içerisinde bazı sert gelişmelerin, tartışmaların olabileceğini de düşündürüyor. Mars ve Satürn arasındaki dik açı, özellikle parasal konular, bütçe, ekonomi ile ilgili konularda bazı tartışmaların da devrede olabileceğini akla getiriyor. İLİŞKİLERE DİKKAT! Venüs, Kiron ve Plüton arasındaki T-kare açı kalıbı, ilişkiler açısından zorlu bir zaman dilimine işaret ediyor. Yaralayıcı ve stres getiren bir enerji akışını ifade ediyor. Venüs de Akrep burcunda olduğu için keskin sözlerden ve ödeştirme duygulardan uzak kalmakta fayda var. Merkür ve Neptün arasındaki karşıt açı hem ekonomik anlamda bazı belirsizliklere işaret ederken hem de özellikle 18 Eylül civarındaki günlerde yanılgıların, yanlış kararların olabileceğini akla getiriyor. HANGİ BÖLGELER? Yeniay’ın hatlarına baktığımızda, Asya bölgesine, Doğu Asya’ya özellikle iz düştüğünü görüyoruz. Çin, Japonya’nın da olduğu bölgede hayli etkili. Avustralya üzerinden de geçiyor. Uranüs hattının geçtiği Endonezya civarında sismik aktivitede önemli artışlar görülebilir. İçinde bulunduğumuz bölgede Uranüs tepe noktasına yakın denk düşüyor, özellikle Avrupa civarında yönetimsel konularda bazı beklenmedik gelişmelere açık olunduğunu düşündürüyor. Ufuk düzlemi hattı yine bizim de bulunduğumuz bölgeye yakın geçiyor. Dolayısıyla Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Suriye’nin de içinde aldığı bölgede bazı yeni düzenlemeler, bazı yeni plan programlar kendini gösterebilir. Mısır, Sudan, Etiyopya üzerinden, Tanzanya üzerinden de bu hat geçiyor. Yine Kızıldeniz burada dikkat çekiyor. Mars’ın tepe noktasına iz düştüğü Pakistan, Hindistan’ın olduğu bölgede çatışmacı bir enerji ortaya çıkabilir. Amerika Birleşik Devletleri tarafına gittiğimiz zaman, Uranüs’ün hat çizdiği Güney Amerika bölgesinde böyle türbülanslı, isyankar bir enerji dolaşabilir. Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Bolivya özellikle dikkat çeken yerler. Arjantin ilave edilebilir. 10 EYLÜL’E DİKKAT! Pozitif veya negatif, birçok şey 10 Eylül tarihine toplanmış gibi adeta! O gün ilişkiler gezegeni Venüs Akrep burcuna geçiyor. Venüs’ün bu burçtan geçişi sürecinde ilişkilerde daha derin ve hassas bir dönem başlıyor. Özellikle Venüs-Kiron karşıtlığının etkili olacağı 10 Eylül’de gereksiz alınganlıklar yüzünden ilişkilerde dengeler bozulabilir. 10 Eylül’de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş, iletişimin daha düşünceli ve nazik akışı bakımından gayet olumlu. Ama yanılgılara yönelik Merkür-Neptün karşıtlığı aktif olduğu için özellikle yanlış kararlar vermeye açık olabiliriz. Bu bağlamda özellikle 12 Eylül’e dikkat etmek gerekiyor. 10 Eylül’de başlayacak olan Uranüs gerilemesi, teknoloji anlamında dikkat etmek gereken şeylerin devreye girmeye başlayacağını gösteriyor. Uzun sürecek gerilemenin başlayacağı güne özellikle dikkat etmek gerekiyor, zira o gün Ay Uranüs ile dik açıda olacak. Teknolojiyle ilgili sorunlar olasıdır. En azından o gün elektronik veya elektrikle ilgili şeylerin alışverişini yapmak iyi fikir olmayabilir. Sismik aktivite açısından da stresli bir gün olabilir. TÜRKİYE 28 Ağustos’ta gerçekleşen§ Balık burcu ay tutulmasının stresli etkileri Eylül ayına da yansıyacak. 11 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yakın komşularla ilişkileri geliştirmeye yönelik fırsatları beraberinde getiriyor. Öte yandan, ülkenin geleceğinin güvenceye alınmasıyla ilgili konularda yine hareketlilik devam ediyor. Finansal açıdan dışarıdan para girmesine yönelik-belki yabancıların borsaya girmesi ya da turizm ya da dış ticaretten gelir elde edilmesine yönelik-olumlu bazı gelişmeler de bu ay içerisinde devrede olacak. Borsayı destekleyen günler de devrede olacak. Bunlar özellikle Eylül’ün ikinci yarısında devreye girebilir. 1-5 Eylül arasındaki zaman dilimi yönetimi ilgilendiren konularda destekleyici bir enerji akışı devrede olacak. 8-18 Eylül arasındaki uzun zaman diliminde borsaya yönelik olumlu hareketler devreye girebilir. EN BÜYÜK ASTROLOJİ KONFERANSI Şikago’dan, Birleşik Astroloji Konferansından (UAC) merhabalar! Ortalama 4 yılda bir yapılan ve dünyanın pek çok ülkesinden birçok tanınmış astroloğun bir araya geldiği harika bir ortamdayız! UAC, dünyanın en büyük ve en kapsamlı astroloji konferansıdır. İlk olarak 1986 yılında başlayan bu etkinlik; birçok büyük astroloji okulunun, derneğinin ve organizasyonunun ortaklaşa düzenlediği devasa bir buluşmadır. Astrolojinin farklı dallarında uzmanlaşmış kişileri, öğrencileri ve meraklıları aynı çatı altında toplayan mega konferans olarak da tanımlanır. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 7 Eylül Pazartesi sabahı mantıkla duygu arasında güzel bir denge kurabilir, kendimizi daha dengeli ve iyi bir şekilde ifade edebiliriz. Ticari konular, alışverişler, seyahatlerle ilgili konular, eğitimle ilgili konular açısından da verimli bir zaman dilimindeyiz. Öğleden sonraki saatlerde ise ilişkilerde dengesizlikler devreye girebilir, farkında olalım. Kırıcı olabiliriz. Kendimizi aşırı baskın bir şekilde ortaya koyarsak ilişkilerimizin dengesini bozabiliriz. 8 Eylül Salı sabah saatlerinde kendimizi daha dengeli ve yaratıcı bir şekilde ifade etme şansımız yüksek olacak. Günün ikinci yarısında yine dengeli bir şekilde konuşmalar yapabiliriz. Akşam saatlerinde ise hayli uğurlu, güzel bir zaman diliminde olacağız, değerlendirebiliriz. Genişleme, büyüme enerjisi devrede olacak. Özgüvenimizi dengeli bir şekilde ifade edebiliriz. 9 Eylül Çarşamba gününün ikinci yarısında ilişkiler açısından gayet güzel, uygun bir zaman diliminde olacağız. Artistik, sanatsal konular, kişisel bakımla ilgili konular, alışverişler açısından güzel bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde ilişkiler açısından güzel bir enerji atmosferinde olacağız. Aynı zamanda enerji şifalanıyor olacak. Başkalarına güzel enerjiler vermek, başkalarının psikolojisine yönelik destekleyici etkiler ortaya koymak ve hizmet, servis vermek açısından uygun bir zaman diliminde olacağız. 10 Eylül Perşembe sabah saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olabiliriz, istikrarsız bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım. Venüs Akrep burcuna geçiyor. Kıskançlıktan, gereksiz ödeştirmelerden uzak durmamızda fayda var. İlişkilerimize zarar verebiliriz. Uranüs bu akşam saatlerinde İkizler burcundaki gerilemesine başlıyor. Merkür’ün Terazi burcuna geçişi de genel anlamda politik konuşmaların, dengeli konuşmaların devreye girmeye başlayacağını gösteriyor. 11 Eylül Cuma sabahı 06.26’da Başak burcunda bir yeniay meydana geliyor. Dolayısıyla bir şeyleri üretmek, ürettiklerimizi ortaya koymak için uygun bir zaman dilimine de girmiş oluyoruz. Gayret ve eforlarımızdan güzel neticeler alabiliriz. Ancak saat 08.52’de gerçekleşecek olan Ay-Mars altmışlığının ardından herhangi bir açısı kalmayacak Ay boşluğa giriyor ve günün devamında da boşlukta ilerliyor. Haliyle, yine bazı şeylerin boşlukta ve kararsız kalacağı bir zaman diliminde olacağız. 12 Eylül Cumartesi günü dengeli bir zaman dilimine geçiyoruz. Sabah saatlerinde iletişim açısından, birbirimizle haberleşmek açısından, önemli konuşmalar açısından uygun bir zaman diliminde olacağız. Ama yanılgılara da açık olabiliriz, farkında olalım. Yine de gün genelinde Merkür’ün Plüton’la uyumlu üçgen açısı daha baskın. Öğle saatleri civarından itibaren yaratıcı, farklı stilde, orijinalliğimizi ortaya koyacak bazı şeyleri ifade edebiliriz. Gece saatlerinde engellerle karşılaşabiliriz, farkında olalım. Yani günün en zorlu saatleri bu gece saatleri olacak. 13 Eylül Pazar gününe dengeli başlıyoruz. Verimli sabah saatlerinin ardından, günün ikinci yarısında sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, farkında olalım. Ve akşam saatlerinde gergin etkiler devrede olacak. Sportif aktivitelerde özellikle sakarlıklara, kazalara, sakatlanmalara dikkat. Günün devamında bazı beklediğimiz şeyler gerçekleşmeyebilir veya boşlukta kalabilir.