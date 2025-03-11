TÜSİAD’ın iki başkanına genel kurul konuşması nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu açılan dava, dün mahkeme tarafından kabul edildi. Bu haber kamuoyuna açıklandığında ise TÜSİAD’ın Ankara’da düzenlediği toplantıda, “Rekabetin Yeni Dinamiği: Sanayide Teknolojik Dönüşüm Raporu” tartışılıyordu.

Toplantıdan önce de katılımcılar, Sanayi Bakanı Mehmet Kacır’ın bir “sahur daveti”nde yaptığı “Sanayi teşvik politikalarının tümüyle değiştirileceğine” ilişkin açıklamasını kendi aralarında konuştular.

Dünkü “ocak ayındaki sanayi üretiminde yüzde 2.3’lük gerileme” haberi de aynı gündem içindeydi.

Uzun süredir konuşulan küresel rekabette iklim ve teknolojik değişime uyum, ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasıyla hızlandı. Türkiye’nin mevcut üretim yapısının değiştirilip, küresel gelişmelere uyumu da aciliyet kazandı.

İşte bu iklimde Türkiye’nin büyük sanayicilerinin, dönüşümü gerçekleştirirken en büyük rolü oynayacak şirketlerinin çatı örgütü olan TÜSİAD’ın iki başkanı için mahkeme kesinleşti. Mayısta mahkeme önüne çıkıp, “Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen konuşmaları hakkında savunmalarını yapacaklar.

Aslında; hapis cezası istenen konuşmaların ana konusu Türkiye’nin bu sanayi dönüşümünü nasıl yapması gerektiği, bu yolda sıkıntı çıkaracak olan sorunlar ve bunların nasıl çözüleceğine ilişkin görüşleriydi.

SANAYİ TEŞVİKLERİ ‘SAHUR DAVETİ’NDE AÇIKLANDI

Başkanları geniş bir açıdan Türkiye’nin sanayi dönüşümü için açıkladığı görüşleri nedeniyle mahkemede ama TÜSİAD konuyu tartışmaya devam ediyor. Daha önce TEPAV’la ortak hazırlamaya başladıkları raporun sunumu ve tartışmasını ertelemediler.

Bu rapor dönüşüm ve değişimin neden gerekli olduğu, başka ülke örnekleri, dönüşümü gerçekleştirmek hem yapısal hem idari düzenlemelerle neler yapılması gerektiği konularında temel bir metin. Acilleşen dönüşüm ve değişimin nasıl tartışılacağı konusunda bir çerçeve sunuyor.

Bu dönüşüm tüm Türkiye ekonomisi ve geniş toplumsal kesimlerin geleceği açısından, bence çok önemli. Bu dönüşüm için yapılacaklar aynı zamanda eğitim, hukuk sistemi, dış politika adımları, idari sistemle de ilgili ve tüm alanları kapsayacak bir dönüşümü gerektiriyor. İşte TÜSİAD’ın iki başkanı da, bu acilleşen, ülke geleceğini belirleyecek hayati adımlar için görüşlerini açıklamışlardı…

Ekonomim Gazetesi’nde Vahap Munyar’ın Sanayi Bakanı’nın açıklamalarına ilişkin haberi de ister istemez toplantının gündemlerinden biri oldu. Bakan Kacır, 12-13 yıldır uygulamada olan, her yıl 3-4 kez değişiklik yapılan teşvik sisteminin yeni baştan yazıldığını, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemiş.

Bakan Kacır “her şeyi teşvik etmenin hiçbir şeyi teşvik etmemek” olduğunu, bu nedenle mevcut olumlu yanlarını koruyarak selektif bir sistem oluşturulduğunu söylemiş. Katılımcıların alkışladığı bu açıklamalar çok detaylı ve tartışılmaya aday.

Toplantıdaki sanayiciler de yeni duydukları için alkışladıklarına göre, belli ki ilgili çevrelerde tartışılmamış. Sanayide dönüşümün geleceğini belirleyecek bu hayati düzenlemelerin geniş kesimlerle tartışılması gerektiği ise çok açık.

Diyeceksiniz ki; böyle bir ortak akıl anlayışı olsa, iki başkan genel çerçevede aynı konudaki görüşlerini açıkladıkları için, mahkeme önünde olurlar mıydı?

Haklısınız ne diyelim...