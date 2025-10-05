Sergen Yalçın, topu Galatasaray’ın kontrolüne bırakmıştı. Evinde presli ve atak başlayacağını hesaplamıştı Galatasaray’ın. Kendi yarı sahasında rakibe fazla alan bırakmadan kontrollü oynuyordu Beşiktaş. Çabuk ataklar için Rafa Silva, El Bilal Toure ve Cerny stratejik isimlerdi. Djalo ve Emirhan, Osimhen’e çok yakın oynadılar. Gökhan ile Jurasek taktik gereği defansta kalıp hücumu fazla düşünmediler.

Liverpool maçı Galatasaray’ı fizik açısından yıpratmıştı. Okan Buruk buna rağmen rotasyon tercihini kullanmamıştı. Demek ki takımı hazır görüyordu. Sane, Sara ya da Icardi tercihi maça başlarken düşünülmemişti.

Beşiktaş, Abraham ile golü bulunca öz güvenini yükseltti. Çabuk çıkışlar Rafa’nın en tehlikeli olduğu anlar Beşiktaş’ta. Sanchez, Rafa’nın yaptığı atakta kırmızı kart gördü. Her şey Beşiktaş’ın lehine gözüküyordu. Ta ki Ndidi’nin Torreira’ya topu kaptırıp, İlkay ile Galatasaray beraberliği buluncaya kadar. Mert topu çok tehlikeli sayılacak bölgeye göndermişti.

10 kişi mücadele eden ev sahibi, oyuna hükmedemiyordu. Beşiktaş hem topa sahip olmuş hem de pozisyon yakalamaya başlamıştı. Rafa Silva, Cengiz’in mükemmel pasında topa çok kötü vurmasa Beşiktaş öne geçecekti. Bitime 5 dakika kala Icardi ve Sane’nin oyuna alınması biraz geç gibi geldi bana.

Sergen Yalçın takımı çok iyi hazırlamış. İkinci yarının başında psikolojik geri çekilme olmasa Beşiktaş bu maçı kazanırdı.