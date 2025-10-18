Beşiktaş maça tempolu başlamak istedi. Gençlerbirliği, savunmasını olabildiğince ceza sahasının yakınına beşli olarak kurmuştu. Öne çıkmayan bir savunma ve kalabalık bir orta saha kurgusu vardı.

Bu durumda anahtar paslar veya duvar pasları size pozisyon şansı verebilir. Beşiktaş bu arayışı ilk devrenin ortalarından sonra denemeye başladı. Gençlerbirliği’nin temponun yükselmesine izin vermeyen yavaş oyun anlayışını bir türlü aşamıyordu Beşiktaş. Abraham çok iyi markaja alınmıştı. Cerny sol kanatta ilk yarı çok etkili olamadı. Cengiz Ünder çalışkanlığı ve isteği ile dikkat çekmişti.

Böyle kapalı savunmalara karşı işi zor olan bir başka oyuncu Rafa Silva oluyor Beşiktaş’ta. Onun tek tercihi olan bire bir pozisyon yaratma işi uzun süre gerçekleşemedi. İkinci devrenin başlangıcında Rafa Silva istediği gibi sahne almıştı. Topu rahat alıp Cengiz Ünder’e çok klas atmıştı pası. Cengiz’in plasesi de usta işiydi.

Şimdi gelelim Beşiktaş’ın oyun içinde bir türlü halledemediği geri çekilme sendromuna. Takımın bilinç altına öne geçtikten sonra savunmaya çekilip, skoru koruma duygusu yerleşmiş durumda. Sergen Yalçın bunu istemiyor. Bu tehlikeli alışkanlık nasıl değişecek merak ediyorum. Jurasek’in kendi kalesine attığı gol, geri çekilmenin sonunda gelmişti. Korner atarken topu kaybedip golü yemek büyük hata.

Tongya, Gençlerbirliği’nin 2. golünü atarken, Mustafa ve Jurasek değişikliklerinin işe yaramadığını gördüm. Böyle kırılgan oyuncularla erken havlu atmak maalesef kaçınılmaz.