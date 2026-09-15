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Süper Lig’in 5. haftasında Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi oldukça rahat bir oyunla geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar artık bir sistemi ve belirgin bir oyun planı olan takım hüviyetini sahaya yansıtmaya başladı. Bunun ilk sinyallerini Fenerbahçe gibi güçlü bir rakip karşısında görmüştük. Erzurumspor maçında ise Beşiktaş’ın oyun anlayışının daha da oturmaya başladığına şahit olduk.

Şimdi ise Perşembe günü Avrupa Ligi’nde oldukça önemli bir karşılaşma Beşiktaş’ı bekliyor. Siyah-beyazlılar, kendi sahasında Olympique Marsilya’yı ağırlayacak.

Olympique Marsilya, Fransa Ligue 1’e her ne kadar iddialı bir başlangıç yapmış olsa da son haftalarda işler istediği gibi gitmiyor. Fransız ekibi, son dört lig maçında biri kendi sahasında olmak üzere üç mağlubiyet ve yalnızca bir galibiyet aldı.

Marsilya şu anda Ligue 1’de 13. sırada bulunuyor. Üstelik Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından onları oldukça zorlu bir mücadele bekliyor. Fransız ekibi, ligde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Her ne kadar Marsilya adına işler yolunda gitmese de kadrosunda önemli oyuncular barındıran bir takım. Özellikle 26 yaşındaki santrfor Amine Gouiri, sol kanat Igor Paixão, sağ bek Timothy Weah ve orta sahada Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan Pierre-Emile Højbjerg, rakibin dikkat edilmesi gereken isimleri arasında.

Marsilya’nın son dört lig maçını incelediğimizde en büyük zaaflarından birinin savunmaya dönüşlerde yaşadığı problemler olduğunu görüyoruz. Özellikle top kayıplarının ardından geriye dönüşlerde ciddi sıkıntılar yaşayan Fransız ekibine karşı Beşiktaş’ın hızlı hücumları önemli bir silah olabilir.

Avrupa Ligi’ne üç puanla başlamak Beşiktaş adına son derece önemli. Siyah-beyazlılar, kendi sahasında son haftalarda ortaya koyduğu oyunu sürdürebilirse bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilecek güce sahip.

Beşiktaş istediği skoru elde ederse, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun 70. dakikadan sonra hafta sonunda oynanacak ve ligin üçüncü sırasında bulunan Amedspor karşılaşmasını da düşünerek takımın önemli isimlerini kenara alması mümkün olabilir.

Bu iki karşılaşmadan alınacak altı puan, Beşiktaş’ın önündeki haftalara daha güçlü ve özgüvenli bir şekilde girmesi, ligdeki ve Avrupa’daki konumunu sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

Kısacası Beşiktaş, sezonun en kritik virajlarından birine girmiş durumda. Ancak takımın her geçen hafta daha belirgin hale gelen oyun sistemi, mücadele gücü ve Vincenzo Italiano liderliğinde yakaladığı ivme, siyah-beyazlı camia adına umut veriyor.

Şimdi önümüzde iki önemli maç var. Önce Avrupa’da Marsilya, ardından ligde Amedspor...

Beşiktaş’ın bu zorlu virajdan altı puanla çıkması halinde, sezonun geri kalanı için çok daha güçlü bir hikâyenin başlangıcını yapacağına inanıyorum.