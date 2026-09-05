Maç başlıyor, Fenerbahçe sahaya hâkim gözüküyor. Beşiktaş’ın büyük defans hatasından ve bir karambol golüyle öne geçiyor. Sonra maç ilerledikçe Beşiktaş oyuna ağırlığını koymaya başlıyor. Siyah-beyazlılar geçen yıla göre çok farklılar. Bir teknik adamın bir takımda neler yapabileceğini gösterdi İtaliano. Alanya maçı belki de çok sıcak havada olduğu için siyah-beyazlılar kaybettiler. Ama dün maçın genelinde özellikle ilerleyen dakikalarda Beşiktaş maça ağırlığını koydu. Sanki İnönü’de oynuyor gibilerdi. Bu sefer İsmail Kartal sahneye çıktı. Saçma sapan değişiklikler yaptı. Şu da gözüktü: Fizik olarak Beşiktaş, daha iyi. Siyah-beyazlıların aldığı oyunculardaki isabet de farklıydı. Tartışılan bir pozisyon var Kerem Aktürkoğlu’nun. İki oyuncunun arasına girdi, çıkamayacağını anlayınca da bir ayağını yere sağlam bastığı halde ikinci ayağını basmadı. VAR da inanmadı zaten, devreye girmedi. Yerli VAR olsa ne yapardı, bu tartışılır. Halil Umut Meler eski Halil Umut Meler değil. Bazı yerlerde eyyam düdüğü çaldı mı, çaldı. Dün geceki maçı Beşiktaş hak etti, iyi oynayarak, iyi mücadele ederek. Teknik adam İtaliano doğru işler yaparak, takımını fizik olarak doğru hazırlayarak maçı kazandı. İsmail Kartal’a ancak şunları yazabilirim: İtaliano neleri iyi yaptıysa İsmail Kartal onları kötü yapmış, kötü yaptı. Neden? Fizik olarak Beşiktaş daha iyiydi. Oyuncu değişikliklerinde de İtaliano daha iyiydi. Siyah-beyazlılar hak ederek kazandı.