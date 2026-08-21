Baskı, pres ve topsuz oyunda kusursuz görüntü. Böyle iştahlı başlangıç, goller getirmeliydi. Kauno neye uğradığını anlayamadı. 12 dakikada Beşiktaş 2-0’ı bulmuştu. Oh ve Murillo’nun golleri sonrasında Kara Kartal, yine zirveden uçuşunu sürdürdü. Devreye daha farklı bir sonuçla gidebilirdi Beşiktaş. Kanat savunmalar Rıdvan ve Murillo’nun ceza sahası ön çizgisine yaptığı koşular, takım hücumdayken stoperler Emirhan ve Djalo’nun ceza sahasına hareketlenip gol veya asist arayışları, rakip savunmaları böyle devam ederse çok üzer. Topu kaptırdıktan sonra hemen mücadeleye girip kısa sürede tekrar topa sahip olmak takıma öz güven getirmiş durumda. Orta alanda Olaitan her geçen maç takıma ve Italiano’nun oyun anlayışına daha fazla alışıyor. Orkun’un daha rahat ve olumlu oynadığını gözlemliyoruz. İkinci yarı yine aynı oyun anlayışı vardı. Oh’un ayağına aldığı darbe sonrası kazanılan penaltıyı Orkun gole çevirmişti. Beşiktaş oyunda tempoyu biraz düşürdüğü anlarda bile oyun disiplininden taviz vermediği için sahada üstünlüğünü devam ettiriyor. Italiano’nun kısa sürede takımın kimliğine çok şeyler kattığını görüyoruz ve bu çok önemli. Vlahovic ilk kez oyuna girdi. Oynadıkça takımı daha iyi tanıyacak ve etkili olacağı kesin. Beşiktaş taraftarı böyle bir takım ve oyunu çok özlemişti. Italiano, ekibiyle şu ana kadar önemli işlere imza attı ve durmayacak gibi görünüyor.