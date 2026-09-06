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Her sene ülkenin en güvenilir insanı seçilen kişi dolandırıcı çıkıyor,

Ülkeye ucuz et getirmekle görevli kişi Macaristan'da şirket kurup devlete et satıyor,

13 seçim kaybeden adam, ilk seçimde kazanacak adamın yerine geçip hala "kazanacağız" diyor,

Adliyede değerli eşyaları emanet ettiğimiz kişi her şeyi çalıp kaçıyor,

Ülkenin ticaretini kontrol eden kişi kendi şirketinden devlete fahiş fiyata dezenfektan satıyor,

Bebekleri emanet ettiğimiz doktor para için bebekleri öldürüyor,

Depremde çadır dağıtmakla görevli kurum çadır satıyor,

Sınavları güvenli ve adil yapmakla görevli olan adam soruları sızdırıyor,

Çocuklar iyi eğitim alsın diye emanet edilen vakıf çocuklara tecavüz ediyor,

Maçın kurallara uygun oynanmasını sağlayacak adamlar bahis oynuyor,

Kamu yararı gütmesi gereken banka genel müdürü rüşvet alıyor,

Meclis kürsüsünde yemin eden adamlar mecliste sahte oy kullanıyor,

310 bin lira vekil maaşı adam fakirlik kağıdı alıyor,

"O partiye geçersem namussuzum, şerefsizim" diyen belediye başkanları o partiye geçip bıraktığı yere "namussuz, şerefsiz" diyor,

Belediyenin görev için hizmet pasaportu verdiği kişiler, yurtdışına çıkıp geri dönmüyor.

Belediye başkanı ülkeye kaçak insan sokuyor,

Milletvekilinin oğlu resmi araçla uyuşturucu ticareti yapıyor,

Ülkedeki tüm çocukların eşit eğitim almasından sorumlu kişi çocuk işçiliği marifet diye sunuyor,

Liyakati ve adaleti öğretecek üniversitenin rektörü sülalesini işe alıyor,

Tarım ve hayvancılığı artırması gereken kurum, ülkesinde ekilmeyen yüzlerce arazi dururken Sudan'dan, Venezuela'dan tarım arazisi kiralıyor,

Halka israfın günah olduğunu anlatan adam, "Bana Audi'yi çok gördüler" diye sitem ediyor.



Velhasıl..

İpin ucu kaçtı, nereye dokunsak elimizde kalıyor.

Aşık Maksut Feryadi'nin dediği gibi, bize artık hayat;

"Bu ne kalleş zamandır, kime güveneceksin kime?” (alıntı)

SON SÖZ:

Doğruyum diyebilseydiniz,

Yolsuzluk olmazdı!

Çalışkanım diyebilseydiniz,

Açlık olmazdı!

Küçükleri koruyabilseydiniz,

Tacizler olmazdı!

Yurdu milleti çok sevseydiniz,

Fabrikalar satılmazdı.

METİN TURGUT