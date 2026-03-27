Sevgili okurlarım, üzerinde yaşadığımız şu dünya galiba biraz acayip oldu! Eskiden savaşlar böyle olmazdı. Şimdi dönüp baktığımızda ise tam tersini görüyoruz.

Paylaştığımız bu dünyada bildiğimiz kadarıyla üç dev ülke var.

ABD, Rusya, Çin,..

Bunlardan ilk ikisi savaşta. Çin değil.

Rusya Ukrayna ile kapıştı. Biz zannederdik ki Rusya, rakibini ezip geçecek ve savaşı eninde sonunda kazanacak. Ama öyle olmadı. Savaş sürüp gidiyor, kazananı yok. Daha doğrusu Rusya herkesi şaşırttı.

Oysa eskiden öyle miydi!.. Rusya bir çıkış yaptığında karşısına aldığı bütün ülkeler titremeye başlar, savaşsalar bile kazanma olasılığının çok düşük olduğunu bilirlerdi. Biz bile neler çektik onlardan! Osmanlı’ya saldırdılar, topraklarını ele geçirdiler.

Şimdi ise Ukrayna ile baş edemiyorlar!

★★★

İkinci dev ülkemiz ABD... Şimdi günümüzdeki ABD’ye çok kısaca bakalım. Uzun yıllardan beri savaşa girmemiş, başka ülkelerden toprak falan istememişti.

Ama ne zaman ki adına Trump denilen bir manyak ABD Başkanı seçildi, işler epeyce değişti. Bu hasta ruhlu adam bütün dünyaya posta koymaya, tehditler savurmaya başladı.

Bazıları onun bu davranışlarını neredeyse ‘şaka’ gibi görüyordu ama pek öyle değildi.

Örneğin bir gün Danimarka’dan Grönland’ı istiyor, sonra gözünü kuzey komşusu Kanada’ya çevirip onlardan da toprak istediğini resmen açıklıyordu.

Dahası var... Kendisiyle uzlaşmaya yanaşmayan bazı Latin Amerika ülkelerini de tehdit ediyordu. Ya oraları ele geçirecek ya da yönetimlerini değiştirecekti.

İlk örneği Venezuela’da sergiledi. Kendisiyle uzlaşmaya varmayan cumhurbaşkanı Maduro’yu bir gece yarısı baskınıyla ele geçirip ABD’ye, cezaevine paketledi.

Sonra sırada Küba, Meksika, Kolombiya olduğunu defalarca söyledi ve dediğini yapacaktı.

Herif bütün dünyaya korku yayıyordu.

★★★

Ama her nedense öncelik sırasını değiştirdi ve gözlerini çeşitli vesilelerle İran’a dikti. İşte bu olayda, şu anda gördüğümüz kadarıyla çuvalladı. Bazı hesapları yanlış çıkınca ne yaptığını bilemez oldu.

İran neredeyse bin yıllık bir devlet. Devlet gelenekleri var. Latin Amerika muz cumhuriyetlerine ya da erken kalkanın darbe yaptığı ilkel, zavallı Afrika ülkelerine pek benzemiyor!

Trump bu saldırının amacını da yine kendi açıkladı.

İsrail’in olmazsa olmaz katkılarıyla İran yönetimini değiştirmek ve mollaların yönetimine son verip kendi adamlarını iş başına geçirmek.

Trump saldırdı, savaş başladı.

Aradan bir ay geçti, İran direniyor. Direnmenin ötesinde ABD’yi çeşitli alanlarda yenilgiye uğratıyor.

İran uzun yıllar boyunca gerçek bir hırsızlar şebekesi tarafından ve bir tek sülale tarafından yönetilmişti. O şebekenin başında Şah Rıza Pehlevi vardı. İran halkını topluca soyuyorlardı.

Sonunda halkın dediği oldu. O tepkileri yöneten mollalar 1989 yılında iş başına geldi ve rejim tümüyle değişti.

İran artık İslam devleti olmuştu. Devlet yönetimini ele geçiren mollalar kadınları örttü, içkiyi yasakladı, anayasayı kaldırıp acımasız din devleti kurallarını getirdi. Korku salmak için binlerce muhalifi hapishanelere tıktılar ve bir o kadarını da idam ettiler.

★★★

Şimdi özellikle bu son gelişmelerden sonra İran halkı ikiye bölünmüş durumda. Tarafların söylediği özetle şöyle:

Molla rejimi yandaşları:

“Biz İran’ı yüz yıllar boyunca yöneten hırsızları kovduk. Petrol gelirimizi artık halkımız için kullanıyoruz. Hep ABD tehdidi altında olduğumuz için silahlı kuvvetlerimizi yeniden kurduk. Bu konuda çok önemli adımlar atıldı, nükleer santrallerimizi bile hiçbir dış yardım olmadan kurmayı başardık. İran artık eski İran gibi değil. İmam Humeyni’nin izinde kişilikli bir devlet yönetimi kurduk.

Savaş bizi ürkütmez. Belki çok şey kaybederiz ama 94 milyonluk vatanımızı bunlara peşkeş çektirmeyiz. ABD’nin saldırılarına da onurumuzla yanıt veririz...”

★★★

Yeni bir İran kurulmasını isteyen molla rejimi karşıtları:

“Bu molla rejimi milyonlarca insanın hayatını kararttı. Herkesi hapishanelere tıktılar, idam ettiler. Bunu belki açıkça söylemek doğru olmaz ama biz ABD işgalinden bile yanayız. Yeter ki sahtekâr mollalar başımızdan defolup gitsin. Kadınlarımıza zulüm yaptılar. Eskiden ülke yönetiminde çok büyük yolsuzluklar varmış onu kabul ediyoruz ama şimdi aynı soygunları mollalar yapıyor. Onların da çoğu hırsız çıktı.”

★★★

Evet sevgili okurlarım, elimizde ciddi veriler yok ama İran halkı bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Savaş sürüp gidiyor. Ancak Trump’ın bir konuda yanıldığı kesin. Savaş başladığında İran halkının hemen sokaklara çıkıp molla rejimini devireceğini söylüyordu ama bu konuda yanıldığı şimdiden belli oldu. Kimse sokaklara dökülüp rejimi bu yolla değiştirmeye kakışmadı.

Maç devam ediyor! Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz.