Cerny, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya aldığı, 28 yaşındaki bir oyuncu. Hem yaşı hem maliyeti çok çok iyi. Daha iyi olan bir şey daha var. Sahada gördüğüm kadarıyla adamın sporcu ahlakı da çok iyi. Bu sezon Orkun ve Abraham’ın Beşiktaş’a toplam maliyeti 100 milyon Euro’yu buluyor. İkisini de özel uçaklarla ve şov yapa yapa getirdiler.

Bakınız dün gece, normal şekilde getirilen bu adam oynadığı futbolla, gayretiyle, oyun şevkiyle, profesyonelliğiyle maçı aldı Kadıköy’den Beşiktaş’a götürdü. Yahu kardeşim, böyle futbolcular alacaksınız. Ama Türkiye’deki özellikle büyük takımlardaki yöneticiler bunu düşünmüyorlar. Biz alalım takım borçlansın hiç önemli değil, havamızı yapalım, borcu bırakıp gidelim. Nasıl olsa hesap soran yok.

Maç iyi bir maç mı? Hayır. O eksik, şu eksik, bu eksik diyorlar. Devre arasında bu tip maçlar angarya. Vallahi bravo. Kime? Seyirciye. Saat 20.30’da maça geliyorlar herhalde eve dönüşleri gecenin 1’ini bulacak. Bir maç seyrediyorlar keçiboynuzu gibi. Çiğne çiğne ağzında tadı gramla kalsın. Sonra yeni bir moda var. Takımlar kötü oynuyor, kulüpler kötü idare ediliyor, beyanatlar veriliyor günah keçisi hakemler. Haaaa, hakemler iyi mi? Değil ama sizlerden kötü değil! Çünkü sizler çok kötü idare ettiniz. Batağa sürüklediniz.

Bakınız şu ana kadar futboldan çok az bahsettik. Niye sahada oynanan aman aman futbol yok. Kaçan goller, bindirmeler, indirmeler olur? Öyle bir maç değil. Al gülüm ver gülüm, Beşiktaş kazandı o kadar. Bahane hazır olacak zaten, bizim takım çok eksik. Sahaya Beşiktaş ve Fenerbahçe çıkıyorsa o takımın eksiği olmaz.

Dün gecenin sahadaki adamı Cerny. Zaten iki gol attı, skoru belirledi. Eğer yazıda bir eksik bulursanız, Sözcü’ye mesaj atın, yahu Erman Toroğlu şunlar çok iyiydi sen atladın deyin!

Hakem penaltıyı görmedi, VAR gördü. Doğru karar verdiler. Oosterwolde’nin Orkun’u ittiği pozisyonda ise öyle penaltı verilmez!