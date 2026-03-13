Türkiye Futbol Federasyonu’nda yönetim seçildi. Kurulları belirlendi ve bugünlere geldik. Bazı işlerde tecrübeniz yoksa tecrübeli insanlara kulak veriniz. Ama o tecrübeliler art niyetli olmayacaklar. Geçtiğimiz yıllarda hakem ve VAR konusunda çok tartışmalar yapıldı. Öncelikle şunun altını çizelim: Ne olursa olsun ilk yarıdaki maçlar nasıl oynandıysa böyle devam edilmeli. Yani yabancı VAR gelmemeli. Şimdi işin öbür tarafına geçelim. Türk futbol hakemliğinde bir gençleştirme var. O iyi, yeni isimler çıkacak. Ama çok dikkatli tayinler yapılmalı. Derbileri yönetmeyen bir hakemi, FIFA yapıp sonra da derbiye verirsen. Topu dağlara taşlara vurursun.

PORTEKİZLİLER GİTSİN

Bizim hakemlerimiz acemi ama bunların yanına VAR yönetimine tecrübeli isimler gelmeli. Ama bu Portekizliler değil... Bunlar Yunanistan’da da iş yaptılar. Orayı birbirine kattılar bize geldiler. Şimdi bizi karıştırdılar. Kardeşim! Almanya, Fransa ve İngiltere’den VAR getirseydiniz ‘Tamam’ derdik. Onlar hem işlerini doğru yaparlardı hem de iyi eğitimci olurlardı. TFF ve MHK başkanı yanlış düşündüler ve yanlışlara devam ediyorlar. Senin hakemin zaten acemi. VAR’ın da acemioğluacemi! Sonunda olay buraya geliyor. İdare edenler de acemi. ‘Şimdi nasıl temizleyeceğiz’ diye düşünüyorlar.

TFF’NİN GÜCÜ YETMEZ

VAR’daki görevli diyor ki; “Ben VAR odasına girmiyorum.” E be adam, Beşiktaş sana isim olarak VAR’a girdi demiyor ki. Sen niye sazan gibi atladın? Kendini deşifre ediyorsun. “Bu konularda konuşanları mahkemeye vereceğim” diyorsun. Sen TFF’de bir işçisin, sen mahkemeye veremezsin. TFF, mahkemeye verir. Ama onların da gücü Beşiktaş’ı mahkemeye vermeye yetmez. Çünkü yanlış işler yapıyorlar. Hakemler göstere göstere pozisyonlarda hata yapıyorlar. VAR’lar da bunlara dahil. “UEFA’ya sorduk böyle denildi” diyorlar. UEFA ne de olsa zurnanın son deliği. Onlar mı son delik, biz mi son deliğiz. Bugünlerden sonra göreceğiz.

DÜNYA KUPASI KRİTİK EŞİK

Futbol federasyonları iki şekilde görevden gider. Milli Takım’daki başarısızlık ve hakemlerdeki kötü performans... Hakemlerimiz zaten çok yanlış işler yapıyor. Milli Takım konusunda da zannediyorum bazı yerler Dünya Kupası’na gidip gitmemeyi bekliyorlar. Çünkü bahis soruşturması daha sonuçlanmadı diye bekleniyor gibi gelir bana.