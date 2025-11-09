9 Kasım’da Merkür gerilemesi başlıyor. Bu gerilemenin bir kısmı Yay burcunda olacak. Yay, Merkür’ün zararda olduğu bir burçtur ve bu burçta zarar görmesi düşüncelerin kolayca dağılabileceğini, sözlerin kolayca sınırı aşabileceğini anlatır. Bu yüzden Merkür’ün Yay burcunda gerilemede olacağı 9-19 Kasım arasındaki süreçte patavatsız ve fazla düşünmeden konuşmalara açık olabiliriz.

13 KASIM’A DİKKAT!

Yay burcunda gerileyen Merkür’ün aynı burçta seyreden Mars ile kavuşumu 13 Kasım’da kesinleşiyor. Merkür konuşmalarla ve yazışmalarla, Mars ise sert aksiyonlarla ve agresyonla alakalıdır. Bu ikilinin kavuşumları sert söylemlerle örtüşür. Kavuşumun Ay tarafından da tetikleneceği 13 Kasım günü sert ve haddini aşan söylemlere şahit olabiliriz. Dikkatsiz konuşmalar hukuki sonuçlar doğurabilir. Veya toplumsal kışkırtmalar gibi sonuçları olabilir. Dikkatli konuşmak, hatta bilmediği konuda konuşmamak isabetli olur. Bu kavuşumun gerçekleşeceği 13 Kasım tarihinde gökyüzünde Ay-Güneş-Uranüs T-kare açı kalıbı da oluşacak. Bu yerleşimler o günün hayli riskli ve tehlikeli, güç ve ego çekişmelerine yatkın, beklenmedik şekilde gelişen sert ve patlayıcı olayların tetiklenebileceğini göstermektedir.

DİN VE İNANÇLAR

Retro Merkür’ün Mars ile kavuşacağı Yay burcu dini konularla, inançlarla alakalıdır. Merkür sözler ve yazılarla, Mars da agresyonla alakalı olduğuna göre, inançlarla ilgili sözler ve yazılar yüzünden bazı tartışmalar veya provoke eden hareketler, saldırgan bir atmosfer oluşması olasıdır. Bu konularda sözlerimize dikkat etmemiz, bu konularda tartışmalardan uzak durmamız isabetli olur.

ETNİK KÖKENLER, MÜLTECİLER

Yay burcu etnik kökenlerle ve etnik gruplarla alakalıdır. Yay burcu yabancı uyruklu kişileri, mültecileri de temsil eder. Bu konularda bazı stresli gelişmeler ve çatışmalı atmosfer oluşabilir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLEDE AGRESYON

Yay burcundaki Merkür-Mars kavuşumu uluslararası alanda agresyona, çatışmalı bir atmosfere işaret edebilir. Bazı liderlerin densiz ve düşüncesi konuşmaları da bu atmosferi körükleyebilir.

YAY BURCUNDA MARS’I OLAN LİDERLER

Mars’ın Yay burcuna geçişiyle birlikte, haritasında Yay burcunda gezegenleri olanlar, özellikle de Mars’ı Yay burcunda olanlar sert çıkışlar yapabilir. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kralı Charles, İlham Aliyev gibi önemli liderler, Prens Herry, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom gibi isimler de yer alıyor.

MARS’I TETİKLENECEK ÜLKELER

Ayrıca Rusya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bosna, Belarus, Afganistan, Avustralya, Birleşmiş Milletler, Pentagon, Beyaz Saray, Amerikan Savunma Departmanı, New York, Ak Parti, Brexit haritalarında da Mars Yay burcunda yer alıyor. Bu ülkeler ve kurumlar ya da yer aldıkları bölgeler de hareketlenebilir, agresif gelişmeler yaşanabilir.

ALTIN VE BİTCOİN

Bitcoin ve Altın astroloji hartalarında da Mars Yay burcunda yer almakta. Önümüzdeki günlerde Mars derecelerinin alacağı tetiklenmeler, bu yatırım araçlarının agresyondan beslenmesi ve yukarı yönlü hareketlenme olasılığını akla getiriyor.

ABD VE TRUMP İÇİN STRESLİ ZAMANLAR

Yay ve İkizler burçlarında Ay ve Güneş’i bulunan Donald Trump için de hayli agresif ve stresli bir zaman dilimi giderek yaklaşıyor. ABD astroloji haritasının İkizler burcundaki Mars’ının da tetikleneceği Aralık ayı ABD ve Trump için hayli kaotik olacağa benzer. Trump üzerinde tehditkar, stresli enerjiler 8 Kasım’da Uranüs’ün Boğa burcuna dönüşüyle birlikte tekrarlamaya başlıyor. 20 Kasım’daki otorite figürlerine başkaldırıyı beraberinde getirecek olan Uranüsyen yeniay, Trump’a karşı duruşu, başkaldırıyı beraberinde getirebilir. Birbiri ardına gelen stresli açılar, özellikle de Mars’ın Yay burcundan geçişi iç gerginlikleri tetikleyeceği gibi, diğer ülkelerle ilişkilerde de agresyona işaret ediyor. Bu bağlamda ilerleyen günlerde 4 Aralık 2025’teli dolunay civarı çok belirleyici olacak gibi gözüküyor. İlerleyen yazılarımda ele alacağım.

SAYGI, RAHMET VE ÖZLEMLE

Yine geldi 10 Kasım! ATA’mızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Her yıl bu zamanda paylaştığım bir fotoğrafı tekrar paylaşacağım. İlkokulda düzenlenen gösterilerde sınıf arkadaşların yılın aylarını temsilen kıyafetler giymişlerdi. Ben Kasım ayını almıştım. Elimde ATA’nın fotoğrafı, üzerimde sade bir kıyafet vardı.

JÜPİTER GERİLEMESİ DE BAŞLIYOR!

11 Kasım Salı günü Jüpiter gerilemesi de başlıyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek ve yaklaşık 4 ay sürecek bu gerileme şu konularda yavaşlama ve gerilemeyi ya da bazı sorunları beraberinde getirebilir: Aidiyet, ev, aile, yerleşim, sular, denizler, duygusal konular.

GAYRİMENKUL ALIM SATIMI

Yengeç burcu gayrimenkulle alakalıdır. Jüpiter de yatırımla ilgili konuları temsil eder. Jüpiter’in Yengeç burcunda gerileyeceği 11 Mart 2026 tarihine kadarki süreçte gayrimenkullerle ilgili konularda bazı değişiklikler olabilir. Bu yüzden gelişmeleri yakından takip etmek, alım satım yapmadan önce iyice bilgilenmek önemlidir. Gayrimenkul fiyatlarında enflasyon karşısında bir miktar gerileme görülebilir. Bu da ilkbahar aylarında alım yapmak için daha iyi fırsatlar yakalama imkanı doğurabilir.

GENİŞLEME FIRSATLARI

Güneş-Jüpiter üçgeninin genişleme ve büyüme enerjisini bu haftadan itibaren hissedeceğiz. Tam açı 17 Kasım’da kesinleşiyor. Yabancılara yönelik işler, seyahatler, eğitsel faaliyetler, hukuksal işler açısından destekleyici bu açının enerjisini kullanabiliriz. Tabii Merkür’ün yanı sıra Jüpiter’in de geri harekette olduğunu aklımızda tutmamız, yapacağımız işlerde evraklar, imzalar başta olmak üzere her şeyi iyi hazırlamak kaydıyla!

GÜNEŞ AKTİVİTESİ ANİDEN YÜKSELDİ

Güneş aniden çok aktif hale geldi. Dün, Dünya yörüngesindeki uydular iki güçlü X sınıfı güneş parlaması tespit etti. Etkileri 6-7 Kasım’da ulaşacak. NOAA G-1 sınıfı jeomanyetik fırtına öngörüyor. Ancak daha büyüğü gelebilir! Bu koronal delikten akan güneş rüzgarının 7 Kasım’da Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Kaynak: NASA/SDO www.spaceweather.com

GÜNEŞ MERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen geometrisine baktığımızda, öncelikli olarak 6-7 Kasım tarihlerine odaklanıyoruz. Etkili jeomanyetik fırtına ve deprem başta olmak üzere doğal afetlerde atış olasıdır. Önümüzdeki hafta için ise dikkatimizi çeken tarihlerden biri 10 Kasım oluyor. O gün Venüs ve Jüpiter arasındaki dik açı kesinleşecek. Bu açılar finans ve ekonomi konusunda streslere işaret eder. Aynı gün Merkür-Satürn-Neptün dizilimi de olacak. Haliyle önemli olaylara açık, türbülanslı, kaotik etkilerle bezeli bir gün olabilir. İkinci olarak dikkatimizi çeken tarih 13 ve 14 Kasım olmalı. Bu iki günde gökyüzünde Merkür-Venüs ve Jüpiter arasında stresli açılar oluşacak. Sismik aktivite açısından da hayli aktif olabilecek bu dikkat çekici günde önemli dünya olayları, sert açıklamalar, piyasa dalgalanmalarına şahit olabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

10 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde Yengeç burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumunun duygusal enerjisinin bizi sarmalıyor. Milletçe birlik ve bütünlük düşünceleriyle dolu olabiliriz. ATA’mızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Ülkemiz, yurdumuz için yaptıklarından dolayı ona minnettarız. Gün genelinde rahat bir akış var. Akşam saatlerinde güç ve ego çekişmelerine şahit olabiliriz.

11 Kasım Salı sabahının erken saatlerinde ilişkilere dikkat. İletişime geçmek için sabahın ilerleyen saatlerini tercih edebiliriz. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Yengeç burcunda gerilemeye başlıyor. Yaklaşık 4 ay sürecek bu gerileme şu konularda yavaşlama ve gerilemeyi ya da bazı sorunları beraberinde getirebilir: Aidiyet, ev, aile, yerleşim, sular, denizler, duygusal konular.

12 Kasım Çarşamba sabah saatleri ilişkiler açısından stresli olabilir. Önemli talep ve başvurular açısından uygun bir zaman diliminde değiliz. Günün ikinci yarısı boyunca şifa ile akan bir atmosferde olacağız. Öte yandan, bugünden itibaren çok etkili olacak Merkür-Mars kavuşumu “sözlere dikkat” dedirtiyor!

13 Kasım Perşembe günü eleştirilerin dozunu iyi ayarlamalı, zira ilişkiler ciddi şekilde zedelenebilir. Haftanın en keskin günündeyiz. “Dilin kemiği yok” derler ya, işte bugün dilimize mukayyet olmamız çok önemli! Elleri ve kollar bölgesini kollayalım, sakarlıklara ve kazalara açık bir gündeyiz. Akşam saatlerine kadarki süreçte bu agresif atmosfer devrede olacak, farkında olalım!

14 Kasım Cuma sabah saatlerinde dedikodu, gıybet gibi bizi aşağı çekecek şeylerden uzak duralım. Kayıp verme riski taşıyan sabah saatlerinde iş, para ve sağlıkla ilgili konularda daha dikkatli olalım. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, ilişkiler ve sosyallik açısından günün ikinci yarısı ve akşam saatleri verimli gözüküyor. Kullanabiliriz.

15 Kasım Cumartesi gününün ilk yarısında engeller, gecikmeler, aksaklıklar, yanılgı yaratan durumlar olasıdır. Farkında ve temkinli olalım. Öğle saatleri civarında güzel ve sürpriz gelişmelere açık olacağız. Rutin dışına çıkmak, yenilikler yapmak açısından da kullanabiliriz. Akşam saatleri civarını önemli konuşma ve yazışmalar için uygun gözüküyor.

16 Kasım Pazar gününe enerjik başlıyoruz. Yürüyüşler, sportif aktiviteler ve hareket yaratmak için sabah saatlerini kullanabiliriz. Güneş-Jüpiter üçgeninin etkisini göstereceği bugünden itibaren genişlemeye ve ferahlamaya yönelik güzel bir enerji atmosferi devreye giriyor. Çevremizi genişletmek, yabancılarla temasa geçmek, vizyon genişletecek konulara eğilmek için güzel bir zaman dilimindeyiz. Değerlendirebiliriz.