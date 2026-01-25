Ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmelerine şahit olacağımız 2026 yılında önemli değişiklikler ve yenilikler devreye girmeye başlayacak. Bunlardan ilki 26 Ocak tarihinde Neptün’ün Balık burcundan Koç burcuna geçişiyle başlıyor!

NEPTÜN KOÇ BURCUNA GEÇİYOR!

Hayaller, idealler, çözülmelerle ilişkilendirilen Neptün 26 Ocak Pazartesi akşamı 20:34 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Neptün’ün bir Zodyak turu ortalama 165 yıl sürer. Koç burcundan bir önceki geçişi 1861 ile 1875 yılları arasındaydı. O dönemdeki dünya olaylarına bakarak şimdiki geçiş hakkında fikir sahibi olabiliriz. Örneğin Amerikan İç Savaşı Neptün Koç burcundayken gerçekleşti. Aynı dönemde, bu yıl 26 Nisan’da başlayacak diğer burç değiştirecek gezegen olan Uranüs İkizler burcundaydı. İç savaşın ülkeyi kuzey ve güney olarak böldüğü, eyalet yetkileri ve köleliğin kaldırılması için savaştığı dönemdi. Avrupa’da bazı ülkelerde iç gerginlikler ve bölünmeler de yaşanmaktaydı. Tarihte Haçlı Savaşları gibi bazı savaşların da Neptün’ün Koç burcundan geçtiği dönemlerle örtüştüğünü görüyoruz.

BAZI İDARE SİSTEMLERİNİN ÇÖKÜŞÜ

Tarihsel olarak, Neptün’ün Koç burcundan geçişi isyanlar, ayaklanmalar ve haçlı seferleri ve imparatorlukların ve ulusların dağılması, özellikle de iç savaşlarla çakışır. Önümüzdeki dönemde Koç burcundan geçecek olması, öncekilere benzer şekilde uluslarasın dağılması ve iç savaşlara gebe gözükmektedir. Üstelik bu seferki geçişi esnasında Satürn ile de birleşmektedir. Yani şartlar hayli sıkışık ve zorlu olacaktır. Çözücü enerjisiyle ifade ettiğimiz Neptün’ün Koç burcu gibi liderliği, alanında lokomotif olmayı ifade eden bir burçtan geçişi dönemi, nesiller boyunca var olan kurumların çöküşü veya ciddi şekilde zayıflatılmasına işaret ediyor olabilir. Örneğin Birleşik Krallık, üniter bir parlamenter demokrasi ve anayasal monarşidir. Neptün’ün Koç burcundan geçişi döneminde bu yönetim biçiminin zayıflaması, çökmesi ve değişmesini görebiliriz.

OSMANLI MALİYESİNİN İFLASI

Neptün’ün Koç burcundan son geçiş dönemi, Osmanlı’da Sultan Abdülaziz dönemiydi. Neredeyse tam bir Neptün Koç döneminde tahtta kaldı. Bu dönemde Avrupa’dan alınan borçlarla saraylar, köşkler yaptırıldı; bu arada iç isyanlar nedeniyle askeri harcamanın artması, parasal sıkıntıyı daha da arttırdı. Dış borçların ödenmesi için borçlanma yoluna gidildi. Kısaca, Osmanlı maliyesi iflasını ilan etti.

SİYASİ KUTUPLAŞMA VE KAOS

Diplomasi ve uluslararası ilişkilerdeki eski kuralların geçerliliğini yitirmesi, başarısızlıkların artması, siyasi kutuplaşma ve kaos ortamı oluşturabilir. Neptün’ün bu geçişi sürecinde, Koç burcuyla temsil edilen askeri sistemlerde ve stratejilerde de önemli değişiklikler görülebilir. Dinler ve inançlar konusundaki krizler, dini mekanlarla veya kurumlarla ilgili skandallar artabilir. Astrolojide ruhsallıkla ilişkilendirilen Neptün’ün Koç burcuna geçişi spiritüel konularda daha aktif olunmasına işaret edebileceği gibi, agresyon yaşanmasına ya da spiritüel konularda yanıltan sahte guruların artmasına sebep olabilir.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTABİLİR

Neptün’ün geçiş yapacağı Koç burcu askeri ve savunmaya yönelik konularla, makineler ve metallerle, ısıyla ilgili işlerle alakalı, sporculuk, spor sanayiyle alakalıdır. Bu alanlarda yapılan yatırımlar önümüzdeki dönemde daha da artmaya başlayabilir. Özellikle de denizlerde hakim olmak üzere deniz kuvvetlerinin ve donanmaların geliştirilmesi yönünde yatırımlar artmaya başlayabilir.

YENİ ENERJİ SİSTEMLERİNE GEÇİŞ

Yeni enerji sistemlerine geçiş açısından Neptün’ün Koç burcundaki bu uzun süreli geçişi çok önemli. Belki su altındaki bazı şeylerden de enerji manasında istifade edilebilir, örneğin yosun enerjisi gibi. Neptün kimyayla alakalı olduğu için kimya alanında, eczacılık alanında önemli gelişmeler de beklenebilir. Özellikle metalle ilgili işlerde de yeni birtakım yöntemler ortaya konulabilir bu geçişle birlikte. Jeotermal enerjinin kullanımıyla ilgili yeni gelişmeler ve uygulamalar devreye girebilir. Magma enerjisi, yer altı kaynakları ve su, madencilik alanlarında önemli gelişmeler görülebilir.

BUZULLARIN ERİMESİ

Neptün’ün Koç burcundan geçişi döneminde hava koşullarıyla ilgili bazı önemli iklimsel değişiklikler olabileceği gibi, buzulların erimesinin hızlanması gibi riskler tabii ki devreye girecektir. Bu manada daha evvel insanlığın bilmediği ya da son uzun dönemdir deneyimlemediği bazı mikropların buradaki erimelerle birlikte sulara karışması ve ortaya çıkmasıyla bazı salgın hastalıkları tetiklemesi gibi riskler olduğunda, bunlarla başa çıkmak için geliştirilmesi gereken tıbbi yöntemler de yine Neptün-Koç döneminin önemli gelişmeleri alanında görülebilir.

EMPATİK LİDERLERE İHTİYAÇ VAR

Toplumda lider pozisyonu tutan, öncü durumda olan kişilerin daha empatik davranması ve toplumun ihtiyaçlarını fark etmesi açısından bu geçiş önemlidir. Umarım bu şekilde çalışır, çünkü bu türde liderlere ihtiyaç var. Neptün Koç’tan geçişi, toplumun bireylerinin kendilerine özerklik sunan işlerde çalışma arzusunu da öne çıkartabilir.

ŞİDDETLİ OLAYLARDA ARTIŞ

Gelelim önümüzdeki haftaya. Aksiyon gezegeni Mars’ın Kova burcuna geçişinin ardından Plüton ile kavuşumunun etkisi giderek artacak. Kavuşum 28 Ocak’ta kesinleşecek. Ama 26 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde de tetiklenecek. Dolayısıyla 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arası hayli agresif olaylara açık gözüküyor. Mars-Plüton kavuşumları sert ve şiddetli olayların göstergesidir. Özellikle de İsrail-Filistin olaylarıyla bağlantılı gözükmektedir. Önümüzdeki günlerde şiddetli olaylarda artış olasılığını gösteriyor olabilir.

İDEALLERİN PEŞİNDEN GİRMEK

Öte yandan, önümüzdeki haftanın gidişatını belirleyecek olan Kova burcundaki Mars-Plüton kavuşumu ideallerin ve hedeflerin peşinden gitmek için motive edici bir atmosfer de oluşturuyor. Geleceğe yönelik adımları atmak için de tabii ki cesaret gerekiyor. Ama bu gözü kara bir cesareti değil, mantıklı ve akılcı bir cesareti ve girişimciliği anlatıyor.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Merkür ve Venüs’ün kavuşumunun kesinleşeceği 29 Ocak Perşembe günü önemli toplantılar, yazışmalar ve konuşmalar için kullanılabilir. Özel ilişkiler, kişisel bakım işleri, alışverişler açısından da Perşembe günü verimli gözüküyor.

İRAN’DA ASLINDA NELER OLUYOR?

İranlı bir meslektaşımdan gelen, bölgenin nabzını tutan özel mesajları da paylaştığım bir yayında İran astroloji haritası üzerinden değerlendirmeler yaptım ve bölgenin geleceğine dair bazı değerlendirmelerde bulundum. İzlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=12XKz7Zo11k&t=1129s İran astroloji haritası sert etkiler almaya devam ediyor. Şubat ve Mart aylarında daha da belirginleşecek bu sert etkiler Nisan ayında zirve noktasına ulaşabilir. Molla rejiminin çöküşüne doğru gidiyoruz. Halk için özgürleşme ve baskıdan kurtulma zamanları Nisan sonlarından itibaren devreye girecek.

İNATÇI JEOMANYETİK FIRTINA

3 gün süren yoğun jeomanyetik fırtınaların ardından Dünya’nın manyetik alanı tekrar sakinleşti. 19-21 Ocak tarihleri arasında fırtına seviyeleri 15 saat boyunca şiddetli (G4) ve 18 saatten fazla süreyle güçlü (G3) seviyedeydi. Avrupa’nın büyük bölümünde ve en az 40 ABD eyaletinde kutup ışıkları görüldü. Bu, 25. Güneş Döngüsünün en büyük olaylarından biri olarak tarihe geçecek. Güneş lekesi sayısında hızlı artış var. Etkili güneş patlamaları gelebilir. Jeomanyetik fırtınalar oluşturabilir. Tüm bunlar sismik aktivitede artışa, stresli olaylara işaret edebilir!

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, Dünya-Plüton-Güneş dizilimine doğru ilerlediğimizi ve Dünya’nın Merkür ve Venüs ile de hizalanmasının henüz devam ettiğini görüyoruz. Mars-Jüpiter hizalanması da henüz etkili olduğundan, Güneş tekrar aktif olabilir ve jeomanyetik fırtınalar bir müddet daha devam edebilir. Bu bağlamda 27-29 Ocak arasındaki tarihler dikkat çekiyor. Büyük depremler görebiliriz bu tarihlerde.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

26 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde güç ve ego çekişmelerine açık olacağız. Önem verdiğimiz kişilerle konuşurken dikkatli olmakta fayda var. Otorite figürleriyle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak için uygun bir zaman diliminde olmayacağız. Sözlere dikkat etmek ve ticari konularla ilgili olası sıkıntılara karşı uyanık olmak gerekiyor. Kişisel bakım ve alışverişler açısından da uygun bir zaman dilimi değil.

27 Ocak Salı sabah saatleri iş ve girişimler açısından genel olarak uygun. Ama gün genelinde sert ve şiddetli olaylar devreye girebilir. Akşam saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, sert olaylara açık olabiliriz. Gece saatleri olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelmek, tecrübe alışverişlerinde bulunmak ve yaşlıları ziyaret etmek için bu zaman dilimi kullanılabilir.

28 Ocak Çarşamba günü gücümüzü yapmak istediğimiz işe odaklayıp gereğinden fazla şartları zorlamadan dayanıklılığımızı test eden olayların üstesinden gelebiliriz. Eğitim, bilgi paylaşımı, her türlü konuşma ve toplantılar için akşam saatlerini kullanabiliriz.

29 Ocak Perşembe entelektüel konulardan bahsetmek, kolektif bilince yönelik işler yapmak, sosyalleşmek ve etrafımızdaki her şeyle güzel ilişkiler içerisinde olmak açısından kullanılabilir. Akşam saatlerinde ise engellere ve gecikmelere açık olacağız.

30 Ocak Cuma gününün ilk yarısı belirsizliklere açık gözüküyor. Ailevi işler, alışverişler, gayrimenkuller, ev ve yerleşimle ilgili konularda herhangi bir şey yapmak istiyorsak bugünün öğle sonrasını ve yarın sabah saatlerini değerlendirebiliriz.

31 Ocak Cumartesi sabah saatleri çok verimli ve güzel, kullanılabilir. Öğle saatleri civarındaki zaman diliminde sağlık ve şifa konularına dikkat, sert etkiler devrede. Akşam saatleri ve sonrasındaysa güzel sürpriz gelişmelere açığız. Rutin dışına çıkabilir, değişiklikler ve yenilikler yapabiliriz. Ailedeki yaşlı insanlarla bir arada olup onların bazı işleri halledilebilir, yardım edebiliriz.

1 Şubat Pazar günü yöneticilik becerilerimiz testten geçebilir.

Sabah erken saatlerden başlayarak öğle saatleri sonrasına uzanan zaman diliminde sert ve şiddetli olaylara açık olabiliriz. Risk ve tehlike içeren işlerden uzak durmamızda fayda var. Bu gerçekten çekişmeli, stresli,

zorlu bir zaman dilimi.