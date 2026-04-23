Bir oda düşünün. Işık yok. Ses yok.

Bir ekran var. Bir joystick. Ekranda bir insan… 8 kilometre ötede.

Ve o anda savaş başlıyor.

Ama bu kez tetiği çeken bir asker değil. Bir operatör.

Ukrayna lideri Zelensky geçen hafta tarihe geçecek bir cümle kurdu. Rusya’ya ait bir mevzinin hiç asker kullanılmadan, sadece drone ve kara robotlarıyla ele geçirildiğini açıkladı.

“Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector, Volya ve diğer kara robot sistemlerimiz sadece 3 ayda 22 binden fazla görev yaptı. Başka bir deyişle 22 bin kez hayat kurtarıldı. Bir robot, askerin yerine en tehlikeli bölgelere girdi” dedi.

Ne bir piyade saldırısı...… Ne bir siper savaşı...… Ne bir temas. Sadece makineler.

Ve sonuç?

Rus askerleri teslim oldu.Ukrayna tarafı tek bir kayıp vermedi.

Bu, askeri tarihte ilk. Bir cephe, ilk kez insan olmadan kazanıldı.

★★★

Ama bu tek bir operasyon değil. Bu, dört yıldır büyüyen bir dönüşümün zirvesi. Bugün Ukrayna cephesinde savaşın ağırlık merkezi değişmiş durumda.

Drone’lar artık Rus kayıplarının yüzde 80’inden fazlasına neden oluyor. Ayda 100 bin ila 120 bin drone sorti yapılıyor. Günde 300-400 asker etkisiz hale getiriliyor (sadece drone ile). Ukrayna’nın sadece 2026 hedefi yıllık 7 milyon drone üretimi...

★★★

Tabii Rusya da boş durmuyor.

Bu savaş artık cephede kazanılmıyor. Fabrikada kazanılıyor.

Rusya 2026 itibarıyla günde 4 bin drone üretip cepheye gönderiyor. Ayrıca günde 500’e kadar uzun menzilli İran tasarımı Shahed kamikaze drone da üretiyor. Bu ne demek?

Günde 4 bin 500 drone demek.

Bir ayda? 135 bin drone.

Bir yılda? 1.5 milyondan fazla drone üretim kapasitesi.

Bu artık üretim değil. Bu, seri ölüm hattı.

Rusya 2025’te tarihte ilk kez ayrı bir kuvvet kurdu. İnsansız Sistemler Kuvvetleri! 2026 itibarıyla 80 bin drone personeli... Hedef, 165 bin operatör.

Yani artık ordular tank birlikleri, piyade birlikleri yerine drone operatörlerinden oluşuyor.

★★★

Ama savaşın en karanlık kısmı burada başlıyor. Çünkü bu artık sadece bir savaş olmaktan çıkmış halde.

Bir sistem... Bir oyun... Bir ekonomi...

Cephede drone operatörleri vurdukları hedefleri kaydediyor. Video ile doğruluyor.

Ve bu kayıtlar bir “puan sistemine” giriyor.

Bu sistemde... Tank vuran daha yüksek puan, zırhlı araç vuran orta puan, asker öldüren düşük ama seri puan kazanıyor.

Bu puanlar neye dönüşüyor? Birliklerin başarı puanına... Artı online ekipman siparişine...

Yeni sofistike drone’lara... Daha iyi kameraya, daha güçlü sinyal sistemine, fiber-optik bağlantılara, jammer’dan etkilenmeyen modellere, uzun menzil kitlerine...

Yani artık savaş şu noktaya geldi... Bir askeri öldürmek, bir sonraki teknolojik drone’u bedava satın almak demek.

Bu, literatürde adı konmamış bir şey.

Bilgisayar oyunu gibi... Ama gerçek adı “Kill economy...” Katletmenin “puanla finanse edildiği” ilk dönem.

★★★

Şimdi başa dönelim.

Zelensky’nin anlattığı o operasyon…

Binlerce yıldır değişmeyen bir gerçek vardı. Toprak askerle alınırdı. Zafer kanla yazılırdı. Artık robotlarla...

Bu, bir çağ değişimi.

Eskiden bir tank 5-10 milyon dolar, bir füze milyon dolarlar, bir pilot yıllar süren eğitim demekti.

Bugün bir drone birkaç yüz dolar, bir operatör birkaç haftada yetişiyor.

Ve sonuç? ABD’nin 4 milyon dolarlık Tomahawk füzesi, İran’ın 500 dolarlık drone’una yeniliyor.

Cephedeki askerler eskiden ölüm korkusu yaşardı. Çünkü ölümün bir sesi vardı. Top gürlemesiydi, mermi vınlamasıydı, tank paletiydi... Gümbür gümbür gelirdi. Adrenalin damarda yükselirdi.

Şimdi öyle değil. Şanslıysan önce tepende kara bulut görürsün. Sonra sesini duyarsın. Arı vızıltısı gibi. Metalden bir vızıltı...

Ama şanslı değilsen ölüm ne bağırıyor ne de uyarıyor. Sadece sana sinsice sokuluyor.

Ve en korkuncu şu... O an geldiğinde, başını çevirip göz göze geliyorsun.

İlk şok ve değişmeyen son…

Ekran senin için kararıyor.