Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırılmış, adeta nefes alamaz hale sokulmuş. “Mutlak butlan” kararından sonra CHP’nin neler yapması gerektiği konusunda başka siyasi partilerin temsilcileri akıl veriyor. Kılıçdaroğlu’nun ya da Özel’in ne zaman hangi adımı atması gerektiğini söylüyorlar. CHP’nin içine düşürüldüğü durumun arkasından bir “baskın seçim” ya da “öne alınmış bir seçime” gidilebileceği üzerinde duruluyor. MHP’nin il örgütlerine, “Mayıs ayında seçim yapılacakmış gibi ilçe, il kongrelerini tamamlayın” talimatı verildi. Ama sorsanız AKP ve MHP yetkilileri, “Seçimler zamanında yapılacaktır” diyorlar. ÇALIŞMAYI EVDE YAPIYOR Butlan kararının açıklandığı günün akşamı CHP Genel Merkezi de bahçesi de kalabalıktı. Dün saat 07.05’te CHP Genel Merkezine gittiğimde bahçede sadece birkaç meslektaşımı gördüm. Genel Merkezin sokağının iki başında ikişer trafik polisi aracı, arka sokakta ise iki otobüs dolusu çevik kuvvet ekibi bekliyordu. Saat 20.30 civarında Genel Merkez’in önü ve çevresi tıklım tıklım doluydu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimler konusunda yüksek mahkemedir ve kararları kesindir. Geçen yıl yapılan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ve 39. Olağan Kurultay sonuçlarını da oylamıştı. YSK kararlarını, daha alt kademedeki yerel mahkeme ve istinafın iptal edemeyeceği henüz açıklanmadı. Bu bağlamda YSK ve ilçe seçim kuruluna başvuruda bulunuldu. YSK, son kurultayın hukuka uygun olduğunu açıklarsa istinaf kararı geçersiz olacak. “Tedbir” niteliğindeki istinaf kararı henüz kesinleşmedi. Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine 7 gün içinde icra memurluğunca kararın infaz edilmesi gerekiyor. Böyle bir başvuru olmazsa karar düşüyor. Tedbir kararına karşı 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor. CHP, hemen Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. İŞİ AĞIRDAN ALACAK “Tedbir” kararı olduğu için Kılıçdaroğlu’nun esaslı sonuç doğuracak iş ve işlemleri yapmayacağını değerlendiren Avukat Efsun Ünal, nedenini şöyle anlattı: “Çünkü, Yargıtay’ın Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararını bozduğunu düşünelim. Böyle bir olasılık da hukuken beklenir. Bu durumda da Kılıçdaroğlu’nun aldığı kararların hukuki yönden tartışılması sonucunu doğuracak. Kılıçdaroğlu’nun yeni bir kaos yaşanmaması için Yargıtay kararı sonucunu bekleyeceği ve son derece tedbirli davranacağı düşünülüyor. ‘Esasa dair tedbir verilemez’ ilkesi kesin bir ilkedir. Mahkemelerin, ana uyuşmazlığı (davanın temelini oluşturan haklılık durumunu) henüz yargılama sonucunda kesin karara bağlamadan, sanki dava kazanılmış gibi nihai bir sonuç doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı verememesi de kesin kuraldır. Esas uyuşmazlığı çözecek tarzda ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.” TARİHSEL BİRİKİMİ CHP, hem dış baskılar hem de iç tartışmalar nedeniyle kritik bir süreçten geçiyor. Liderlik eksenli gerilimler ve son dönemdeki yargı kararları etrafındaki tartışmalar, partinin asli siyasal gündemini gölgede bırakıyor. CHP bu süreci bir kriz alanı olarak değil, aynı zamanda kurumsal yenilenme ve toparlanma fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu noktada tarafların karşılıklı olarak gerilimi artıran söylemlerden kaçınması ve parti içi bütünlüğü önceleyen bir uzlaşma zeminine yönelmesi gerekiyor. UZLAŞMA KÜLTÜRÜ Eski ve mevcut yönetim arasındaki tartışmalar kalıcı fayda üretmiyor. Bu nedenle tüm aktörler, kişisel ve dönemsel hesapların ötesine geçerek partinin ortak geleceği için diyalog ve uzlaşma kültürünü öne çıkarmalı. Değişim süreci ise dış müdahalelerden bağımsız, CHP’nin kendi iradesiyle ve sağduyu içinde yönetilmeli. Parti, sahip olduğu tarihsel birikim ve toplumsal karşılıkla bu süreci aşabilecek yapıdadır. CHP’nin butlan kararını özellikle avukatlara sordum. Diyarbakır Barosu avukatlarından Sertaç Eke, CHP’nin butlan kararı sürecini şöyle özetledi: NEREDEN NEREYE? -Kurultay ve Kongre İptalleri: Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul il Kongresi’ni “mutlak butlan” (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal etti. Bu kurultaydan sonra yapılan tüm olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da geçersiz sayıldı. Eski Yönetimin Göreve İadesi: İptal kararıyla birlikte partinin 38. Olağan Kurultay öncesindeki hukuki durumuna dönülmesine hükmedildi. Bu kapsamda, 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki parti organlarının (Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu) görevlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştı. Tedbir Kararı (Görevden El Çektirme): Karar kesinleşinceye kadar; mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve yönetimin eski kadroya devredilmesine karar verildi. TEMELDEN SAKATLADI İptal Gerekçesi: Mahkeme; bazı delegelere menfaat temin edildiği ve iradelerin sakatlandığına dair ceza soruşturmalarındaki kanıtları (HTS kayıtları, tanık beyanları) esas aldı. Bu durumun Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’ndaki demokrasi esaslarına aykırı olduğu ve kurultayı temelden sakatladığı sonucuna varıldı.CHP’nin içine düşürüldüğü durum 7 ve 8’inci genel başkanların bir araya gelip, parti hukuku, ilkeleri ve ahlakıyla çözmelidir.