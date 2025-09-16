Boşanmayı kabul etmeyen sorunlu kocalar gibi, Kılıçdaroğlu... Aşk bitmiş, sevgi bitmiş, saygı zaten kalmamış ama, hayır diyor, illa benim olacaksın.

Butlan denilen, bir nevi budur.

Üçüncü sayfa haberlerine benzedi maalesef CHP.

Gündüz kuşağındaki kadın programlarına benzedi.

Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor şimdi, herkes birbirinin kafasına vazo fırlatıyor, birbirlerinin suratını bile görmek istemiyorlar artık, nafaka ödememek için iftiralar atılıyor, takılar geri isteniyor, kaynanalar görümceler eltiler, adliye koridorlarında saç saça baş başa giriyor, muhalif medya desen, üzgün rolü yapan dedikoducu komşular gibi, dünürler arasında laf taşınıyor, bire bin katılan yalanlar gırla gidiyor.

Olan, aileye oluyor, CHP’ye oluyor.

Boşanma davası ne kadar uzun sürerse, AKP’nin o kadar işine yarıyor.

(Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Tunç Soyer tutuklandı, Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Şile, Ceyhan, Seyhan, Beyoğlu belediye başkanları tutuklandı, İstanbul il yönetimine kayyum atandı, Bayrampaşa belediye başkanı gözaltına alındı.

Kurultay davası, yani boşanma davası devam ederken, CHP’den her gün bir ısırık alıyorlar. Artık o kadar olağan hale geldi ki, o kadar sıradanlaştı, o kadar normalleşti ki, Bayrampaşa belediye başkanının gözaltına alınması neredeyse haber bile olmadı.

Halbuki hatırlayalım lütfen, ilk nereyi almışlardı, Esenyurt’u... Esenyurt belediye başkanı gözaltına alındığında adeta yer yerinden oynamıştı, dokuz sütun manşetler atılmıştı, muhalif televizyonlarda Esenyurt’tan saatlerce kesintisiz canlı yayınlar yapılmıştı, CHP bütün milletvekilleriyle Esenyurt’a yığılmıştı, polisle arbede bile yaşanmıştı. E şimdi bakıyoruz... Bayrampaşa belediye başkanını aldılar, tek sütün haber bile zar zor oldu.

Çünkü... İnsan, doğası gereği, her şeye alışır.

Üstelik, bilimsel gerçektir, sadece 21 gün gibi kısacık sürede alışır.

İngiliz plastik cerrah Maxwell Maltz, estetik ameliyatını yaptığı hastalarını gözlemledi, 1960 yılında “Psycho Cybernetics” isimli bir kitap yazdı, dünya çapında best seller oldu, özetlemeye çalışırsak, örneğin burnundan estetik ameliyat olan kişilerin yeni yüzlerine alışmaları, zihinlerinde eskisinin yerine yenisinin oluşması, sadece 21 gün sürüyor.

İnsanların davranış biçimlerinin değişmesi de böyle, örneğin şekerli yerine şekersiz kahve içmek, veya düzenli olarak spor yapmaya başlamak gibi, davranış değişikliklerinin normal hale gelmesi, alışık olmadığımız davranışlara alışmamız, 21 gün sürüyor.

Hatta, 66 günden itibaren, artık yeni yüzümüze, veya yeni davranış biçimimize o kadar alışıyoruz, algımız o kadar değişiyor, o kadar içselleşiyor ki, 66 gün önceki yüzümüz artık kendimize yabancı geliyor, veya 66 gün önceki davranışlarımız artık tuhaf geliyor!)

(CHP’ye şu anda işte bunu yapıyorlar... Her gün bir ısırık alıyorlar, ısırarak kopardıkları lokma ne kadar büyük olursa olsun, ilk ısırık kadar etkisi olmuyor.)

(Bir iletişim profesyoneli olarak, bunun böyle olacağını tee Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettikleri gün, ısrarla söylemiştim, mücadele edebilmek için sosyologlarla psikologlarla çalışılması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Olağanüstü gelişmeler sadece 21 günde olağanlaşır... İnsanın yaradılışı böyle.)

(Balyoz Ergenekon kumpaslarında nasıldı, hatırlayalım lütfen... Önce emekli subayları aldılar, sonra muvazzaf teğmenleri aldılar, ufak ufak alıştıra alıştıra lokma lokma ısırmaya devam ettiler, kurmay albayları aldılar, onların peşinden ordu komutanlarını, donanma amirallerini, kuvvet komutanlarını derken, genelkurmay başkanına kadar gitti. Genelkurmay başkanını hapse attıklarında, yani genelkurmay başkanını ısırdıklarında, artık hiç kimse yadırgamıyordu, gayet normal kabul ediliyordu.

CHP’ye aynı şablon uygulanıyor, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları filan derken, genel başkana doğru gidiliyor, kurultayın iptal edilmesi normalleştiriliyor.)

Boşanma davası ne kadar uzun sürerse, AKP’nin o kadar işine yarıyor.

CHP’de bundan sonra neler olacağını merak edenler, hiç boşuna haber kanallarını takip etmesin, Esra Erol’un Müge Anlı’nın Didem Aslan’ın programlarında zaten yıllardır anlatılıyor!