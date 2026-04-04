Bugün savaşın 35’inci günü...

Bir ayı aşkın süredir etrafımızda füzeler uçuşuyor, kentler yıkılıyor, insanlar ölüyor.

Her yanımız alev alev...

Suriye’den Irak’a, Ukrayna’dan İran’a kadar çevremiz ateş altında...

Çok şükür ki, bu haksız, adaletsiz, kalleş savaşlarda biz yokuz!

ABD’nin dengesiz başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelttiği sahte övgülere kanmadık, bu çılgın politikacının bizi de savaşın içine çekmesine izin vermedik.

Türk diplomasisinin izlediği doğru bir politikadır.

★★★

Hem Ukrayna-Rusya, hem de ABD/İsrail-İran savaşında akılcı bir dış politika ile tarafsız ve barışçı hareket ettik.

Dünyanın gergin ortamında bunları çılgın Başkan Trump’ı kızdırmadan yapmak kolay değildir.

Trump tüm Avrupa ülkelerine tehditler yağdırırken, barışçı tutumumuz nedeniyle mi “Türkiye harika bir iş çıkardı” dedi? Yoksa, bu cümle onun ironik (ince, eleştirisel) bir sözü müdür?

Her ne olursa olsun Türkiye doğru yoldadır.

Suriye’de yaptığımız hataları, Ukrayna ve İran’da tekrarlamadık!

Trump, dünyanın en kudretli askeri gücünü elinde tutan, fakat, sözleri tutarsız, güvenilmez, oportünist (fırsatçı, çıkarcı, hedefine ulaşmak için her şeyi mübah gören) bir lider!

Övgülerine kesinlikle kanmamak, blöflerini de yutmamak gerekiyor.

Türkiye doğru olanı yapıyor.

★★★

Trump o kadar densiz ki, İran savaşına katılmayan İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine tehditler yağdırdı, NATO için de bir sürü ağır sözler söyleyerek “NATO’dan tiksiniyorum, ciddi şekilde ABD’yi NATO’dan çekmeyi düşünüyorum” dedi.

İran’ı birkaç gün içinde hap gibi yutacağını sanmak gafletine düşen Trump, sert kayaya çarptığını çok geç anladı ve bu nedenle NATO’dan, Avrupa ülkelerinden yardım istedi ama hayal kırıklığına uğrayınca deliye döndü.

Dünyanın kaderinin Trump gibi dengesiz bir liderin elinde olması kaygı vericidir!

İran, nefsi müdafaa halinde yiğitçe direniyor, savurduğu füzelerle hem Amerikan üslerine, hem de ABD yanlısı Arap ülkeleri ile saldırgan İsrail’e zarar veriyor.

Aslında Trump, İsrail’in gözü kan bürümüş başbakanı Netanyahu’nun oyununa gelip İran’a saldırmakla kendi sonunu hazırlamış oldu.

Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim. Ne şekilde biterse bitsin, İran savaşı, Trump’ın sonunun başlangıcıdır!

★★★

Amerika’da 7 ay sonra (3 Kasım 2026’da) ara seçimler var.

Senato’daki 100 senatörden 35’i, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyeden tamamı yeniden seçilecek.

Amerikan kamuoyunda tepki o kadar büyük ki, bu seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin büyük kayba uğrayacağı, Demokrat Parti’nin parlamentoda çoğunluğu sağlayacağı tahmin ediliyor. Böyle bir sonuç Trump’ın sonu olur!

“Kral istemiyoruz!”

Robert de Niro... 82 yaşında... Dünya çapında Amerikalı bir film yıldızı...

Yalnız ABD’de değil, tüm ülkelerde çok sevilen bir aktör...

Başkan Trump’ın savaş çılgınlığına dayanamadı, Amerika’da ona karşı isyan bayrağını açarak “Kral istemiyoruz” mitinglerinin önderliğini yaptı.

İnsanlık yanı kuvvetli olan bu büyük aktör 8 milyon Amerikalıyı sokaklara dökerek Trump’ın İran savaşını protesto etti.

Robert de Niro mitinglerde:

“Bu adam tam bir deli. Konu ülkemin geleceğidir. Tabii ki, ağzımı kapatmam mümkün değil. Daha önceki ABD başkanlarından hiçbiri bizlerin özgürlüğüne ve güvenliğine bu kadar büyük bir tehlike yaratmamıştı. Trump’ın derhal durdurulması gerekiyor. Biz ondan korkmuyoruz, o bizden korksun!” dedi.

Ünlü yıldız Jane Fonda başta olmak üzere birçok Hollywood yıldızı da Robert de Niro’ya destek verdi.

Bu haksız, hukuksuz, rezil savaşın bir an önce bitmesi tüm dünyanın selametine olacak!

GÜNÜN SÖZÜ

Süngü ile her şey yapılır ama üstüne oturulmaz! (İ. İnönü)